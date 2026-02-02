Talentia: Työryhmän ehdotukset sosiaalihuoltolakiin heikentäisivät asiakkaiden oikeusturvaa
11.2.2026 12:40:05 EET | Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry | Tiedote
Sosiaalihuollon palvelu-uudistusta valmistelevan työryhmän raportti sosiaalihuoltolain uudistamisesta esittää merkittäviä muutoksia sosiaalipalveluihin. Muutokset voivat vakavasti heikentää asiakkaiden oikeusturvaa, varoittaa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia.
Talentia pitää oikeana työryhmän tavoitetta vastata asiakkaan tilanteisiin ensisijaisesti sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin. Työryhmä esittää kuitenkin sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen hallinnollisten päätösten poistamista sekä asiakassuunnitelman laatimisvelvoitteen keventämistä.
Talentian näkemyksen mukaan nämä heikentäisivät sekä asiakkaiden että työntekijöiden oikeusturvaa.
Sosiaalihuollon sääntely varmistaa, että asiakasta koskevat päätökset ovat perusteltuja, niistä jää jälki, ja niihin voi hakea muutosta. Ilman tätä turvaverkkoa virheitä on vaikeampi huomata ja korjata.
– Sääntelyn purkaminen säästöjen toivossa on lyhytnäköistä. Ilman päätöksiä oikeudet, muutoksenhaku ja valvonta heikkenevät, varoittaa Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.
– Kyse ei ole vain järjestelmästä, vaan ihmisistä, jotka ovat jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa.
Asiakassuunnitelma on sosiaalihuollossa elintärkeä työkalu
Talentia pitää tärkeänä, että asiakkaalla on yksi asiakassuunnitelma ja pysyvä omatyöntekijä, joka koordinoi tuen kokonaisuuden.
Kun asiakkaalla on omatyöntekijä, se tuo turvaa, jatkuvuutta ja luottamusta tilanteissa, joissa voimavarat ovat vähissä. Se vähentää päällekkäistä työtä, helpottaa oikean avun löytymistä ja ehkäisee sitä, että asiakas putoaa palvelujärjestelmän väliin.
– Omatyöntekijä on monelle ihmiselle elintärkeä tuki. Ilman luotettavaa, pysyvää kontaktia palvelut pirstaloituvat ja asiakkaat jäävät yksin, Karsio sanoo.
Asiakassuunnitelma on sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keskeinen työkalu. Se kokoaa yhteen asiakkaan tilanteen, tavoitteet ja sovitut tukitoimet, ja se tukee myös moniammatillista yhteistyötä.
Ehdotus laatia asiakassuunnitelma jatkossa vain erityisen tarpeen perusteella heikentäisi palvelujen systemaattista seurantaa ja kaventaisi tiedonkeruuta, jonka varaan uudistuksia ja päätöksiä tehdään.
Suunnitelmallinen kirjaaminen ja dokumentointi ovat välttämättömiä sekä asiakkaan oikeuksien turvaamiselle että palvelujen vaikuttavuuden arvioinnille. Niiden kautta kertyy myös tietopohjaa, jonka varaan palveluja voidaan tutkia, kehittää ja kohdentaa kustannusvaikuttavasti.
Lastensuojelun asiakasmitoitus säilytettävä
Raportti jättää avoimeksi lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän ja sosiaalihuollon omatyöntekijän toimivallan sekä päätösoikeuksien rajat, ja niiden tarkempi määrittely siirtyy jatkovalmisteluun.
Muutokset herättävät huolia työnjaon uudelleenmuotoutumisesta, lastensuojeluosaamisen varmistamisesta sosiaalihuollossa sekä siitä, miten lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän päätösvalta ja rooli esimerkiksi huostaanottoon ja sijaishuoltoon liittyvissä prosesseissa jatkossa määrittyvät.
- Lastensuojelun lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijöitä koskeva asiakasmitoitus on säilytettävä, Karsio vaatii.
Sääntely toimii jo nyt perälautana – silti ihmiset eivät saa apua
Hyvinvointialueiden tiukassa taloustilanteessa sosiaalihuoltolain tarkkuustasosta on muodostunut käytännössä perälauta, joka turvaa asiakkaiden perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen.
Silti Talentian jäseniltä, sosiaaliasiavastaavilta ja laillisuusvalvojilta tulee jatkuvaa viestiä: osa ihmisistä jää ilman ennaltaehkäisevää tai korjaavaa tukea. Heikoimpia ei voida suojella, jos päätöksenteko ja dokumentointi ohennetaan entisestään.
– Jos tästä perälaudasta vielä joustetaan, yhä useampi ihminen uhkaa pudota kokonaan turvaverkon läpi. Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen toimintaedellytyksiä tulee vahvistaa, ei heikentää. Ammattilaisilla on oltava riittävä liikkumatila, omatyöntekijyyden jatkuvuus ja selkeä vastuu asiakkaan kokonaisuuden johtamisesta, Karsio sanoo.
Hyvinvointialueilla on paljon asiakkaan palvelutarpeen arviointiin erikoistunutta osaamista, kuten siihen erikoistuneita yksiköitä. Palvelutarvearviokäytännön uudistaminen on toteutettava henkilöstön kanssa ja heitä kuunnellen.
Vaikutusarvio tehtävä ennen päätöksiä
Talentia vaatii, että raportin sisältämille ehdotuksille tehdään perusteellinen vaikutusarvio ministeriössä ennen kuin uudistusta viedään eteenpäin. Kyse on muutoksista, joilla voi olla kauaskantoisia seurauksia.
– Näin suuria muutoksia ei voida runnoa lyhyessä ajassa läpi ilman huolellisesti tutkittuja vaikutuksia, Karsio korostaa.
Talentia kokoaa raportista oman ammatillisen ja juridisen selvityksen, jossa tarkastellaan vaikutuksia asiakkaisiin, työntekijöihin ja hyvinvointialueiden velvoitteisiin.
Jenni KarsioPuheenjohtaja
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja
Tietoja julkaisijasta
Akavalainen 27 000 jäsenen Talentia edustaa laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita ovat yliopistotutkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat. Talentian jäsenet työskentelevät hyvinvointialueilla, kunnissa, yksityisellä sosiaalipalvelu- ja varhaiskasvatusalalla sekä valtiolla.
