Vaasan kirjastojen lainausmäärät kasvoivat vuonna 2025
13.2.2026 13:55:36 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasan kaupunginkirjaston vuoden 2025 lainausmäärät ovat kasvaneet niin lasten kuin aikuistenkin aineiston osalta. Myös sähköisten aineistojen käyttö jatkaa kasvuaan ja valtakunnallinen e-kirjasto on laajentanut kansalaisten äänikirjojen, e-kirjojen ja lehtien saatavuutta ja saavutettavuutta.
Vaasan kaupunginkirjastolla on seitsemän toimipistettä eri puolilla kaupunkia sekä uusi kirjastoauto Hilda, joka mahdollistaa palvelujen tarjoamisen ympäri kaupunkia. Vuoden 2025 aikana kirjastoon hankittiin lähes 20 000 uutta aineistokappaletta ja kirjaston kokoelma sisältää yli 477 000 kappaletta.
Lainausaktiivisuus nousussa
Vaasan kirjastoissa viime vuoden kokonaislainaus oli yhteensä 1 037 407 lainaa, mikä tarkoittaa 1,8 prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna. E-aineistojen, eli sähköisten kirjojen, musiikin, lehtien ja kuvatallenteiden käyttö kasvoi jälleen. Niitä lainattiin lähes 69 000 kertaa, mikä on yli 12 prosenttia enemmän kuin vuonna 2024.
–Sähköisten aineistojen käyttö jatkaa kasvuaan. E-kirjasto on tuonut uusia mahdollisuuksia ja olemme pitäneet Bibliota vielä tässä rinnalla. Biblion käyttö päättyi vuoden loppuun ja nyt olemme keskittyneet kirjojen osalta pelkästään Kansalliskirjaston luotsaamaan e-kirjastoon. E-lehtiä löytyy niin ePressin kuin Pressreaderin kautta, e-kirjaston lisäksi, kertoo kulttuuri- ja kirjastotoimenjohtaja Sanna Bondas.
Lainaajien osalta ollaan samoissa luvuissa vuoteen 2024 verrattuna. Viime vuoden aikana 35 prosenttia alueen asukkaista hyödynsi kirjastopalveluita lainauksen muodossa ja keskimäärin jokainen asukas lainasi vuoden aikana lähes 15 teosta.
–Lainauksen osalta suurin kasvu prosentuaalisesti on muunkielisten kirjojen kohdalla. Lasten ja nuorten kirjojen lainaus on jatkanut ilahduttavaa nousuaan. Mutta kyllä aikuistenkin kirjojen lainaus kasvaa! Kannustaisin erityisesti työikäisiä poikkeamaan lähikirjastossa tai tutustumaan e-kirjastoon. Lukuharrastus on ihana lahja itselle, Bondas jatkaa.
Kirjastot aktiivisena tapahtumapaikkana
Kirjastokäyntejä tehtiin viime vuonne yli 530 000. Määrä laski jonkin verran vuoteen 2024 nähden ja jokainen asukas kävi keskimäärin 7,5 kertaa kirjastossa vuoden aikana.
Kirjastot ovat myös aktiivisia tapahtumapaikkoja. Vuoden aikana kirjastoissa järjestettiin kirjaston tai muun tahon toimesta 511 tapahtumaa, joihin osallistui yli 14 600 henkilöä.
Lukutaitoon ja tiedonhaun opetukseen liittyvää koulutusta järjestettiin yli 600 tilaisuuden verran. Koulutuksiin osallistui lähes 12 000 henkilöä, joista noin 92 prosenttia oli alle 18-vuotiaita.
Aukioloaikaa kasvatettiin pääkirjastossa omatoimisen aamun ja illan osalta, ja tästä syystä aukiolotunteja on saatu lisätty vuoteen 2024 verrattuna yli kahdeksan prosenttia.
Sanna BondasKulttuuri- ja kirjastotoimen johtajaPuh:+358401394048sanna.bondas@vaasa.fi
