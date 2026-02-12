Nuoret suunnittelijat kehittivät Liedon Hyvättylänpuistoa ideakilpailussa
12.2.2026 09:00:00 EET | Lappset Group Oy | Tiedote
Liedon kaupunki haki tuoreita näkemyksiä Hyvättylänpuiston kehittämiseen yhdessä Lappset Group Oy:n ja Lions Club Lieto ry:n kanssa järjestetyssä rakennetun ympäristön ideakilpailussa. Maisema-arkkitehtuurin ja -suunnittelun opiskelijat Aalto-yliopistosta ja Hämeen ammattikorkeakoulusta loivat monipuolisia ja monikäyttöisiä ehdotuksia, joita arvioivat kilpailun palkintolautakunta sekä yleisö. Kilpailun parhaana ehdotuksena palkittiin Eevi Kesälän ja Essi Salmen työ Juurilla, jolle myönnettiin 3 000 euron palkinto.
Palkintolautakunnan mukaan Aalto yliopiston opiskelijoiden Eevi Kesälän ja Essi Salmen työssä Juurilla näkymät on huomioitu ja esitetty hyvin, ja kokonaisuus rakentuu selkeiden reittien varaan. Puisto hahmottuu lietolaisten olohuoneena, jossa eri alueet muodostavat selkeän ja tasapainoisen suunnitelmakokonaisuuden. Suunnitelmakuvaus on selkeä, ja puiston konseptikaavio kuvaa eri alueet ymmärrettävästi.
”Puiston toimintokalenteri, vuosikello, on esitetty hienosti. Kulttuurimaisema on huomioitu selkeästi, huoltorakennus on sijoitettu hyvään paikkaan ja kirkon edusta on suunniteltu hyvin", palkinnon perusteissa todetaan.
Toiselle sijalle kilpailussa sijoittui Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden Nea Rissasen ja Rita Junkkarisen työ Ajan virta, josta myönnettiin 1 800 euron palkinto.
Kolmannen palkinnon sai ehdotus Vihreä kierre, jonka suunnittelivat Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijat Hanna Herkama, Jenni Laitinen, Essi Seppänen ja Liisa Virta. Palkinnon arvo oli 1 200 euroa.
Tänä vuonna ideakilpailuun jätettiin runsaasti ehdotuksia. Raadin arvioitavaksi toimitettiin yhteensä 22 työtä, jotka olivat Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin opiskelijoiden sekä Hämeen ammattikorkeakoulun rakennetun ympäristön koulutusalan opiskelijoiden laatimia.
"Kilpailussa nähtiin paljon hyviä ja tasokkaita töitä. Voiton vienyt Juurilla erottui edukseen kokonaisuutena loistavana ja toteutuskelpoisena suunnitelmana. Se hahmottaa puiston aidosti lietolaisten olohuoneena", Liedon kaupungin viheraluemestari Maija Lainio kertoo.
Ideakilpailun tavoitteena oli löytää uusia ja toteuttamiskelpoisia ideoita Hyvättylänpuiston kehittämiseksi. Kilpailussa etsittiin ratkaisuja, jotka tukevat liikkumista, yhdessäoloa ja alueen omaleimaista kulttuurimaisemaa sekä kutsuvat eri-ikäisiä käyttäjiä puistoon ympäri vuoden.
Yleisöäänestyksen voitti Virtaava ilo
Yleisöäänestyksen voittajaksi valittiin Virtaava ilo, joka sai noin 16 prosenttia verkossa annetuista, lähes 260 äänestä. Työn takana on neljän opiskelijan tiimi Hämeen ammattikorkeakoulusta: Annika Seppälä, Anu Pulkkinen, Katri Vähämäki ja Katariina Pitkänen. Ehdotus sai erityistä kiitosta liikennepuiston parannusehdotuksesta.
Vuosittain ideakilpailun ehdotuksia arvioi myös Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden opiskelijoista koostuva varjoraati, joka tarkastelee töitä liikkumisen ja kuntoilun näkökulmasta. Varjoraadin suosikiksi valikoitui Eevi Kesälän ja Essi Salmen työ Juurilla, joka sijoittui kilpailussa ensimmäiseksi.
Sekä yleisöäänestyksen että varjoraadin palkinnon arvo on 700 euroa.
Pitkä perinne ja katse tulevaan
Lappset Group Oy on järjestänyt rakennetun ympäristön ideakilpailuja yhteistyössä kuntien ja kaupunkien kanssa jo 49 vuoden ajan liikuntaneuvos Risto Ikäheimon aloitteesta. Kilpailut ovat osa yrityksen sidosryhmätyötä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Ideakilpailujen tavoitteena on tarjota alan opiskelijoille konkreettinen suunnitteluhaaste osana opintoja sekä mahdollisuus työskennellä aidon kehittämiskohteen parissa. Kilpailut kannustavat tiimityöhön, vahvistavat käytännön osaamista ja toimivat esimerkkinä toimivasta asiakasyhteistyöstä.
Kilpailun 50-vuotisjuhlavuonna suunnittelukohde sijoittuu yrityksen kotipaikkakunnalle Rovaniemelle. Vuoden 2026 ideakilpailun kohteena on Siltojen lenkki.
Maija Lainio, viheraluemestari, Liedon kaupunki, maija.lainio@lieto.fi, 050 571 1844
Toni Mäntylä, aluemyyntipäällikkö, Lappset Group Oy, toni.mantyla@lappset.com, 040 661 0960
Lappset Group Oy on yli 55 vuoden ajan omistautunut leikin ja liikkumisen edistämiseen. Rovaniemeläinen perheyritys suunnittelee ja valmistaa innovatiivisia, inklusiivisia ja kestäviä leikki- ja liikuntapaikkavälineitä, teemapuistoja sekä puisto- ja kadunkalusteita. Lappset työllistää lähes 400 eri alojen asiantuntijaa seitsemässä eri maassa. Tuotantoa yrityksellä on Suomessa, Virossa ja Alankomaissa, ja sen kansainvälinen jakeluverkosto ulottuu yli 60 maahan. Lappset-konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli lähes 62 miljoonaa euroa.
