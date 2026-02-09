Senaatintorin katulumilautailukisan tähdet julki – yksi kisapaikka avoinna yllätysnimelle

Senaatintorin katulumilautailukisaan saapuu tähtikattaus kotimaisia ja kansainvälisiä tähtiä. Yksi kisan mielenkiintoisimmista nimistä on suomalainen Telma Särkipaju, joka on noussut nopeasti kotimaisen katulautailun kärkeen ja herättänyt huomiota myös kansainvälisessä skenessä. Telman rinnalla suomalaisia edustavat muun muassa Mikko Rehnberg, Roope Rautiainen ja Maija Luurila, jotka määrittelevät juuri nyt sitä, miltä suomalainen katulumilautailu näyttää.

Kansainvälistä tähtikaartia johtaa yksi tämän hetken näkyvimmistä nuorista katulumilautailijoista, yhdysvaltalainen Benny Milam, jonka seuraksi Helsinkiin saapuvat muun muassa hollantilaiset Kas Lemmens ja Jesse Augustinus sekä yhdysvaltalaiset Pat Fava ja Luke Winkelmann.

Lisäksi kisaan saapuu laaja joukko tämän hetken kiinnostavimpia katulautailijoita Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta, kuten Mia Langridge, Kaili Randmäe, LJ Henriquez, Jordan Morse, Jaylen Hanson ja monia muita.

Kuka tahansa voi voittaa kisapaikan Senaatintorille

Tänä vuonna yksi Red Bull Heavy Metal ‑kisapaikka varataan avoimen karsinnan voittajalle.

Karsintakilpailuun voi osallistua kuvaamalla videon omasta suorituksestaan Sipoon Talmaan rakennetuilla Red Bull Heavy Metal -reileillä. Arvioinnissa painotetaan tyyliä ja kokonaisuutta, ei pelkkää temppujen vaikeusastetta. Lumilautailulegenda ja tapahtuman juontajana toimiva Eero Ettala valitsee osallistujista omat suosikkinsa, joista yleisö pääsee äänestämään lopullisen edustajan Senaatintorin tapahtumaan.

Katulautailua Helsingin sydämessä

Red Bull Heavy Metal järjestetään Helsingin Senaatintorilla 7.3.2026. Helsingin tapahtuma on kansainvälisen kiertueen päätepysäkki ja se järjestetään ensimmäistä kertaa Pohjois-Amerikan ulkopuolella. Lähialueen jäähalleista on varauduttu tuomaan tapahtumaa varten noin 600 tonnia kierrätettyä lunta, mikä mahdollistaa kisajärjestelyt lähes säässä kuin säässä.

Tapahtuma on yleisölle maksuton, ja paikalle odotetaan jopa 15 000 katsojaa. Päivän tunnelmasta vastaavat juontajina toimivat Eero Ettala ja Hannu-Pekka “HP” Parviainen.

Tähän mennessä julkaistut osallistujat:

Telma Särkipaju – Suomi

Benny Milam – USA

Luke Winkelmann – USA

Kas Lemmens – Alankomaat

Jesse Augustinus – Alankomaat

Dominik Wagner – Itävalta

Pat Fava – USA

Ryan Paul – USA

Mikko Rehnberg – Suomi

Roope Rautiainen – Suomi

Maija Luurila – Suomi

Mia Langridge – Iso-Britannia

LJ Henriquez – USA

Jordan Morse – USA

Isabella Warren – USA

Jaylen Hanson – USA

Philippa Steeg – Saksa

Paula Benito Porcel – Espanja

Kaili Randmäe – Viro

Petr Ershov – Venäjä

Anastasia Shulgina – Venäjä

