Senaatintorin katulumilautailukisan tähdet julki – yksi kisapaikka avoinna yllätysnimelle
Red Bull Heavy Metal julkaisee osallistujalistansa, jossa loistavat muun muassa Telma Särkipaju ja yhdysvaltalainen Benny Milam. Yksi kisapaikka jätetään kuitenkin vielä avoimeksi: Talmassa järjestettävä videokarsinta nostaa lupauksen suoraan samalle viivalle lajin huippujen kanssa.
Senaatintorin katulumilautailukisaan saapuu tähtikattaus kotimaisia ja kansainvälisiä tähtiä. Yksi kisan mielenkiintoisimmista nimistä on suomalainen Telma Särkipaju, joka on noussut nopeasti kotimaisen katulautailun kärkeen ja herättänyt huomiota myös kansainvälisessä skenessä. Telman rinnalla suomalaisia edustavat muun muassa Mikko Rehnberg, Roope Rautiainen ja Maija Luurila, jotka määrittelevät juuri nyt sitä, miltä suomalainen katulumilautailu näyttää.
Kansainvälistä tähtikaartia johtaa yksi tämän hetken näkyvimmistä nuorista katulumilautailijoista, yhdysvaltalainen Benny Milam, jonka seuraksi Helsinkiin saapuvat muun muassa hollantilaiset Kas Lemmens ja Jesse Augustinus sekä yhdysvaltalaiset Pat Fava ja Luke Winkelmann.
Lisäksi kisaan saapuu laaja joukko tämän hetken kiinnostavimpia katulautailijoita Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta, kuten Mia Langridge, Kaili Randmäe, LJ Henriquez, Jordan Morse, Jaylen Hanson ja monia muita.
Kuka tahansa voi voittaa kisapaikan Senaatintorille
Tänä vuonna yksi Red Bull Heavy Metal ‑kisapaikka varataan avoimen karsinnan voittajalle.
Karsintakilpailuun voi osallistua kuvaamalla videon omasta suorituksestaan Sipoon Talmaan rakennetuilla Red Bull Heavy Metal -reileillä. Arvioinnissa painotetaan tyyliä ja kokonaisuutta, ei pelkkää temppujen vaikeusastetta. Lumilautailulegenda ja tapahtuman juontajana toimiva Eero Ettala valitsee osallistujista omat suosikkinsa, joista yleisö pääsee äänestämään lopullisen edustajan Senaatintorin tapahtumaan.
Katulautailua Helsingin sydämessä
Red Bull Heavy Metal järjestetään Helsingin Senaatintorilla 7.3.2026. Helsingin tapahtuma on kansainvälisen kiertueen päätepysäkki ja se järjestetään ensimmäistä kertaa Pohjois-Amerikan ulkopuolella. Lähialueen jäähalleista on varauduttu tuomaan tapahtumaa varten noin 600 tonnia kierrätettyä lunta, mikä mahdollistaa kisajärjestelyt lähes säässä kuin säässä.
Tapahtuma on yleisölle maksuton, ja paikalle odotetaan jopa 15 000 katsojaa. Päivän tunnelmasta vastaavat juontajina toimivat Eero Ettala ja Hannu-Pekka “HP” Parviainen.
Tähän mennessä julkaistut osallistujat:
- Telma Särkipaju – Suomi
- Benny Milam – USA
- Luke Winkelmann – USA
- Kas Lemmens – Alankomaat
- Jesse Augustinus – Alankomaat
- Dominik Wagner – Itävalta
- Pat Fava – USA
- Ryan Paul – USA
- Mikko Rehnberg – Suomi
- Roope Rautiainen – Suomi
- Maija Luurila – Suomi
- Mia Langridge – Iso-Britannia
- LJ Henriquez – USA
- Jordan Morse – USA
- Isabella Warren – USA
- Jaylen Hanson – USA
- Philippa Steeg – Saksa
- Paula Benito Porcel – Espanja
- Kaili Randmäe – Viro
- Petr Ershov – Venäjä
- Anastasia Shulgina – Venäjä
Red Bull
Red Bull on vuonna 1987 perustettu itävaltalainen yritys, joka loi energiajuomakategorian lanseeraamalla Red Bull Energy Drinkin. Nykyään Red Bullia on saatavilla jopa 178 maassa ympäri maailmaa, ja pelkästään vuonna 2024 koko maailmassa myytiin yli 13,9 miljardia tölkkiä Red Bullia. Red Bull tunnetaan energiajuomiensa lisäksi aktiivisesta roolistaan urheilun, kulttuurin ja luovan sisällön parissa. Yrityksen missiona on antaa siivet ihmisille ja ideoille. Yksi tölkki Red Bull -energiajuomaa sisältää 80 mg kofeiinia, mikä vastaa suunnilleen kotona keitetyn kahvikupin määrää.
