Osuuskauppa Hämeenmaa

Uusi S-Pankin palvelupiste Hämeenlinnan Innoparkissa

12.2.2026 09:03:00 EET | Osuuskauppa Hämeenmaa | Tiedote

Hämeenlinnaan on avattu toinen Asiakasomistajapalvelu ja S-Pankki -piste. Piste palvelee ajanvarauksella Innopark 2 -rakennuksessa osoitteessa Vankanlähde 7.

Toimipisteessä saa neuvontaa osuuskaupan asiakasomistajuuteen ja S-Pankin asiakkuuteen liittyvissä asioissa. Toimipaikassa ei voi nostaa tai tallettaa käteistä.

”Uusi toimipiste täydentää S-Pankin palveluja Hämeenlinnassa ja vastaa kasvavaan kysyntään. Asiakkaamme saavat neuvontaa osuuskaupan asiakasomistajuuteen ja pankkipalveluihin liittyvissä asioissa, sekä sähköisten palveluiden, kuten S-mobiilin ja S-käyttäjätilin, käytössä”, kertoo asiakkuusjohtaja Jaana Järvenselkä.

S-Pankki Innopark Hämeenlinna on avoinna vain ajanvarauksella.

Avainsanat

s-pankkihämeenlinna

Yhteyshenkilöt

Tietoa julkaisijasta

Hämeenmaa – 178 000 asiakasomistajan omistama paikallinen yritys

Osuuskauppa Hämeenmaa toimii Kanta- ja Päijät-Hämeessä, 21 kunnan alueella. Hämeenmaa on alueensa suurin yritys, joka työllistää noin 3 300 työntekijää. Osuuskaupan omistavat sen asiakasomistajat, ja Hämeenmaalla omistajia on jo yli 178 000. Edullisten ja luotettavien kauppapalvelujen lisäksi omistajuus palkitsee muun muassa kuukausittaisena Bonuksena. Tuloksensa Hämeenmaa käyttää jäsentensä palveluiden ja verkostonsa kehittämiseen.

