Uusi S-Pankin palvelupiste Hämeenlinnan Innoparkissa

Toimipisteessä saa neuvontaa osuuskaupan asiakasomistajuuteen ja S-Pankin asiakkuuteen liittyvissä asioissa. Toimipaikassa ei voi nostaa tai tallettaa käteistä.

”Uusi toimipiste täydentää S-Pankin palveluja Hämeenlinnassa ja vastaa kasvavaan kysyntään. Asiakkaamme saavat neuvontaa osuuskaupan asiakasomistajuuteen ja pankkipalveluihin liittyvissä asioissa, sekä sähköisten palveluiden, kuten S-mobiilin ja S-käyttäjätilin, käytössä”, kertoo asiakkuusjohtaja Jaana Järvenselkä.

S-Pankki Innopark Hämeenlinna on avoinna vain ajanvarauksella.