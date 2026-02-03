Uusi S-Pankin palvelupiste Hämeenlinnan Innoparkissa
12.2.2026 09:03:00 EET | Osuuskauppa Hämeenmaa | Tiedote
Hämeenlinnaan on avattu toinen Asiakasomistajapalvelu ja S-Pankki -piste. Piste palvelee ajanvarauksella Innopark 2 -rakennuksessa osoitteessa Vankanlähde 7.
Toimipisteessä saa neuvontaa osuuskaupan asiakasomistajuuteen ja S-Pankin asiakkuuteen liittyvissä asioissa. Toimipaikassa ei voi nostaa tai tallettaa käteistä.
”Uusi toimipiste täydentää S-Pankin palveluja Hämeenlinnassa ja vastaa kasvavaan kysyntään. Asiakkaamme saavat neuvontaa osuuskaupan asiakasomistajuuteen ja pankkipalveluihin liittyvissä asioissa, sekä sähköisten palveluiden, kuten S-mobiilin ja S-käyttäjätilin, käytössä”, kertoo asiakkuusjohtaja Jaana Järvenselkä.
S-Pankki Innopark Hämeenlinna on avoinna vain ajanvarauksella.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jaana JärvenselkäAsiakkuusjohtajaPuh:050 542 3811jaana.jarvenselka@sok.fi
Tietoa julkaisijasta
Hämeenmaa – 178 000 asiakasomistajan omistama paikallinen yritys
Osuuskauppa Hämeenmaa toimii Kanta- ja Päijät-Hämeessä, 21 kunnan alueella. Hämeenmaa on alueensa suurin yritys, joka työllistää noin 3 300 työntekijää. Osuuskaupan omistavat sen asiakasomistajat, ja Hämeenmaalla omistajia on jo yli 178 000. Edullisten ja luotettavien kauppapalvelujen lisäksi omistajuus palkitsee muun muassa kuukausittaisena Bonuksena. Tuloksensa Hämeenmaa käyttää jäsentensä palveluiden ja verkostonsa kehittämiseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa Hämeenmaa
Hämeenmaan myynti on jatkanut vahvaa kasvuaan3.2.2026 11:00:00 EET | Tiedote
Osuuskauppa Hämeenmaan vuosi 2025 oli onnistunut. Asiakasomistajille maksettiin ennätyssumma rahaa bonuksina, ja vuoden lopussa Hämeenmaalla oli noin 179 000 asiakasomistajaa. Isoja investointeja tehtiin niin Kanta- kuin Päijät-Hämeessäkin. Hämeenmaalla oli vuoden lopussa 3 257 työntekijää. Osuuskaupan koko henkilöstö saa ylimääräisen tulospalkkion viime vuodesta.
10 000 euroa suurempi tukipotti ja entistä enemmän tuen saajia – Ilmoittautuminen Kannustajat-ohjelmaan alkaa 1.2.29.1.2026 13:32:00 EET | Tiedote
Osuuskauppa Hämeenmaa tukee jälleen Kannustajat-ohjelman kautta lasten ja nuorten harrastustoimintaa Kanta- ja Päijät-Hämeessä. Tänä vuonna tukisumma nostetaan 80 000 euroon, ja tukea jaetaan entistä useammalle toimijalle.
Paalutuskone jyskyttää Prisma Heinolan työmaalla – helmikuussa alkaa perustusurakka15.1.2026 10:30:00 EET | Tiedote
Osuuskauppa Hämeenmaa käynnisti viime vuoden lopulla uuden Prisman rakentamisen Heinolan Tähtiniemeen. Heinolan Prisman avajaisia vietetään keväällä 2027.
Prisma Laune uudistuu entistä paremmaksi2.1.2026 12:31:00 EET | Tiedote
Lahden Prisma Launetta uudistetaan alkuvuoden aikana. Uudistustyöt alkavat näkyä asiakkaille heti tammikuun alussa.
Hämeenmaan hallintoneuvosto ja hallitus vuodelle 202619.12.2025 09:50:29 EET | Tiedote
Osuuskauppa Hämeenmaan hallintoneuvosto valitsi 18.12.2025 pitämässään kokouksessa osuuskaupan hallintoneuvoston puheenjohtajat ja hallituksen jäsenet vuodelle 2026. Lisäksi Hämeenmaan edustajisto valitsi 18.11.2025 kokouksessaan hallintoneuvostoon yhden uuden jäsenen erovuoroisen tilalle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme