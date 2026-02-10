Painopiste sairaalahoidosta hoivaan – ikääntyneiden palveluihin esitetään useita kehittämistoimia
11.2.2026 15:39:22 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Ikääntyneiden määrä kasvaa Pirkanmaalla erityisen paljon vuoteen 2030 asti, ja kasvu jatkuu aina vuoteen 2035 saakka. Hyvinvointialueen tavoitteena on kehittää ikäihmisten palveluista entistä saumattomampia ja oikea-aikaisempia. IKI2035-kehittämisohjelmaa täydentävän tuoreen kehittämisraportin mukaan esimerkiksi asumispalvelupaikkoja tarvitaan jatkossa enemmän, jotta palvelujen painopistettä voidaan siirtää sairaalahoidosta hoivapalveluihin.
Nyt tehdyssä selvityksessä tuodaan esille kehittämistoimia, joilla voitaisiin vastata väestön ikääntymisen vuoksi lisääntyvään hoidon ja hoivan tarpeeseen. Raportin esitykset täydentävät useita muita jo toteutettuja kehittämistoimenpiteitä.
Selvityksen mukaan painopisteen siirtäminen sairaalahoidosta hoivaan edellyttää ikääntyneiden hoivapaikkojen lisäämistä Pirkanmaalla. Minimitarve olisi sata uutta hoivapaikkaa, mikä tarkoittaisi lisäresursointia seuraavien kahden vuoden aikana. Rahoitusta voidaan osittain kattaa muun muassa vähentämällä sairaalapaikkoja. Yhden sairaalapäivän hinnalla saa yli kaksi hoivavuorokautta asumispalveluissa.
Lisäksi hoitoketjujen sujuvuutta voitaisiin parantaa muun muassa kuntoutuksen ja kotisairaalan roolia vahvistamalla ja hoitosuunnitelmien tehokkaammalla käytöllä. Kun hoitosuunnitelma kirjataan Kantaan, se näkyy potilaan hoitoon osallistuville ammattilaisille. Raportissa tuodaan myös esille tarve tehdä geriatriset arviot omaishoidossa oleville sekä vahvistaa geriatrisia tiimejä. Myös tietojärjestelmissä on havaittu kehittämistarpeita.
– Hyvinvointialueella on tehty jo paljon hyvää työtä, jotta voisimme vastata ikäihmisten kasvavaan palvelutarpeeseen ja palvelut toimisivat sujuvammin. Työtä on kuitenkin jatkettava, jotta ikääntyneille saadaan palvelut oikeaan aikaan. Keskittymällä ennalta-ehkäisyyn ja varhaiseen tukemiseen palvelut voidaan tuottaa myös kustannusvaikuttavammin, toteaa selvitystyöryhmän puheenjohtaja, hyvinvointialueen vastaava johtajaylilääkäri Sirpa Rainesalo.
Palvelukriteerit keskitasoa, hoivapaikkoja odotetaan sairaalassa
Selvityksessä on vertailtu esimerkiksi palvelujen myöntämisen perusteita, ja ne ovat pääosin samanlaiset kuin muillakin hyvinvointialueilla.
Pirkanmaalla Taysin osastoilla odottaa yli sata potilasta pääsyä perusterveydenhuollon tasoisille osastoille. Perusterveydenhuollon osastoilla puolestaan asumispalvelupaikkaa odottaa toista sataa ikäihmistä. Ympärivuorokautiseen asumisen paikkaa odotetaan keskimäärin 58 vuorokautta.
Sairaalasta omaan kotiinsa palaaville pystytään sen sijaan tarjoamaan kotihoidon palveluja melko nopeasti. Raportissa tuodaan esille kuitenkin myös se, että kotihoidon asiakkaat ovat usein monisairaita ja heidän toimintakykynsä on alentunut. He käyttävät paljon päivystyspalveluja, ja yksinäisyys on kotihoidon piirissä olevilla varsin yleistä.
Raportissa kuvatut kehittämistoimet on tarkoitus toteuttaa vuosina 2026–2027.
Aluehallitus käsittelee raporttia kokouksessaan maanantaina 16.2. Raportti on luettavissa verkossa aluehallituksen esityslistalta.
Katso 16.2. aluehallituksessa käsiteltävät asiat
Yhteyshenkilöt
Kuosmanen TaruSosiaali- ja terveysjohtajaPuh:040 704 7337taru.kuosmanen@pirha.fi
Rainesalo SirpaVastaava johtajaylilääkäriPuh:050 3520 929sirpa.rainesalo@pirha.fi
