Vaasan yliopisto laajentaa toimintaansa Helsingissä – uusi keskustakampus tukee opiskelua ja yhteistyötä
11.2.2026 14:03:43 EET | Vaasan yliopisto | Tiedote
Vaasan yliopisto vahvistaa toimintaansa pääkaupunkiseudulla ja muuttaa uusiin, aiempaa suurempiin toimitiloihin Helsingin ydinkeskustassa. Maaliskuun lopulla avautuva Helsingin kampus toimii tukikohtana yliopiston opiskelijoille, henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille.
– Vaasan yliopisto on Suomen kasvavin ja tehokkain yliopisto. Nyt tämä energia saa uuden kiintopisteen myös Helsingissä. Helsingin kampus tarjoaa kohtaamispaikan opiskelijoille, tutkijoille ja kumppaneillemme, sanoo yliopiston rehtori Minna Martikainen.
Uusilla tiloilla yliopisto haluaa tarjota parempia palveluja pääkaupunkiseudulla asuville opiskelijoille sekä vahvistaa yliopiston tutkimus- ja yritysyhteistyötä.
Tukea opintojen etenemiseen
Helsingin kampus toimii joustavana kohtaamis- ja työskentelytilana, joka täydentää Vaasan kampusta. Uusi tila on suunniteltu palvelemaan useita eri käyttäjäryhmiä. Pääkaupunkiseudulla asuville tutkinto-opiskelijoille kampus tarjoaa konkreettista tukea, kuten graduklinikoita, erityisesti opintojen loppuvaiheessa. Lisäksi kampukselle avataan EXAM-tila, joka mahdollistaa sähköisten tenttien suorittamisen joustavasti.
Aktiivista vuorovaikutusta ja tutkimusyhteistyötä
Opiskelijoille tarjottavien palveluiden lisäksi tila toimii yliopiston henkilöstön ja tutkijoiden työpisteenä. Aiempaa laajempi neliömäärä tarjoaa paremmat puitteet tutkimushankkeiden valmistelulle, projektitapaamisille ja yhteiskehittämiselle yrityskumppaneiden kanssa. Kampustila tukee myös tutkimushaastatteluja, gradu- ja väitösohjausta sekä erilaisten yhteistyöhankkeiden käynnistämistä.
Uusien tilojen myötä Vaasan yliopisto myös vahvistaa näkyvyyttään pääkaupunkiseudulla. Yliopiston tavoitteena onkin edelleen lisätä aktiivista vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa järjestämällä tiloissa säännöllisesti asiantuntijatilaisuuksia, tapaamisia ja työpajoja. Vaasan yliopiston tutkimus ja koulutus tukevat koko Suomen kestävää talouskasvua, vihreää siirtymää ja resilientin yhteiskunnan kehittymistä.
Tilat käyttöön maaliskuussa 2026
Uudet tilat sijaitsevat Fennia-korttelissa osoitteessa Mikonkatu 15 A, eli aivan Rautatientorin tuntumassa. Yliopiston tunnus lisättiin rakennuksen julkisivuun helmikuussa. Tilat otetaan käyttöön maaliskuun lopulla.
Lisätiedot
Vaasan yliopiston rehtori Minna Martikainen
puh. 029 449 8611, sähköposti: minna.martikainen@uwasa.fi
Yhteyshenkilöt
Minna MartikainenRehtoriVaasan yliopistoPuh:029 449 8611minna.martikainen@uwasa.fi
Riikka KalmiTiedeviestinnän asiantuntijaVaasan yliopisto / Sidosryhmäsuhteet ja vaikuttaminenPuh:0294498231riikka.kalmi@uwasa.fi

