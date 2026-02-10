Vaasan yliopisto

Vaasan yliopisto laajentaa toimintaansa Helsingissä – uusi keskustakampus tukee opiskelua ja yhteistyötä

11.2.2026 14:03:43 EET | Vaasan yliopisto | Tiedote

Jaa

Vaasan yliopisto vahvistaa toimintaansa pääkaupunkiseudulla ja muuttaa uusiin, aiempaa suurempiin toimitiloihin Helsingin ydinkeskustassa. Maaliskuun lopulla avautuva Helsingin kampus toimii tukikohtana yliopiston opiskelijoille, henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille.

Vaasan yliopiston uudet Helsingin tilat sijaitsevat ydinkeskustassa Mikonkadulla. Yliopiston logo asennettiin helmikuussa rakennuksen seinään. Kuva: Jari Jumpponen/ Vaasan yliopisto
Vaasan yliopiston uudet Helsingin tilat sijaitsevat ydinkeskustassa Mikonkadulla. Yliopiston logo asennettiin helmikuussa rakennuksen seinään. Kuva: Jari Jumpponen/ Vaasan yliopisto

– Vaasan yliopisto on Suomen kasvavin ja tehokkain yliopisto. Nyt tämä energia saa uuden kiintopisteen myös Helsingissä. Helsingin kampus tarjoaa kohtaamispaikan opiskelijoille, tutkijoille ja kumppaneillemme, sanoo yliopiston rehtori Minna Martikainen.

Uusilla tiloilla yliopisto haluaa tarjota parempia palveluja pääkaupunkiseudulla asuville opiskelijoille sekä vahvistaa yliopiston tutkimus- ja yritysyhteistyötä.

Tukea opintojen etenemiseen

Helsingin kampus toimii joustavana kohtaamis- ja työskentelytilana, joka täydentää Vaasan kampusta. Uusi tila on suunniteltu palvelemaan useita eri käyttäjäryhmiä. Pääkaupunkiseudulla asuville tutkinto-opiskelijoille kampus tarjoaa konkreettista tukea, kuten graduklinikoita, erityisesti opintojen loppuvaiheessa.  Lisäksi kampukselle avataan EXAM-tila, joka mahdollistaa sähköisten tenttien suorittamisen joustavasti.

Aktiivista vuorovaikutusta ja tutkimusyhteistyötä

Opiskelijoille tarjottavien palveluiden lisäksi tila toimii yliopiston henkilöstön ja tutkijoiden työpisteenä. Aiempaa laajempi neliömäärä tarjoaa paremmat puitteet tutkimushankkeiden valmistelulle, projektitapaamisille ja yhteiskehittämiselle yrityskumppaneiden kanssa. Kampustila tukee myös tutkimushaastatteluja, gradu- ja väitösohjausta sekä erilaisten yhteistyöhankkeiden käynnistämistä.

Uusien tilojen myötä Vaasan yliopisto myös vahvistaa näkyvyyttään pääkaupunkiseudulla. Yliopiston tavoitteena onkin edelleen lisätä aktiivista vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa järjestämällä tiloissa säännöllisesti asiantuntijatilaisuuksia, tapaamisia ja työpajoja. Vaasan yliopiston tutkimus ja koulutus tukevat koko Suomen kestävää talouskasvua, vihreää siirtymää ja resilientin yhteiskunnan kehittymistä.    

Tilat käyttöön maaliskuussa 2026

Uudet tilat sijaitsevat Fennia-korttelissa osoitteessa Mikonkatu 15 A, eli aivan Rautatientorin tuntumassa. Yliopiston tunnus lisättiin rakennuksen julkisivuun helmikuussa. Tilat otetaan käyttöön maaliskuun lopulla.

Lisätiedot


Vaasan yliopiston rehtori Minna Martikainen
puh. 029 449 8611, sähköposti: minna.martikainen@uwasa.fi
 

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Vaasan yliopiston Helsingin kampus
Vaasan yliopiston Helsingin uudet tilat sijaitsevat Mikonkadulla. Kuva: Jari Jumpponen/ Vaasan yliopisto
Lataa

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vaasan yliopisto

Vaasan yliopiston tutkimuksen laatu ja vaikuttavuus Euroopan huipputasolla – ykkössija julkaisukohtaisissa viittauksissa QS Europe -rankingissa29.1.2026 15:36:35 EET | Tiedote

Vaasan yliopisto sijoittui QS World University Rankings: Europe 2026 -vertailussa Euroopan ykköseksi julkaisukohtaisissa viittauksissa (Citations per Paper). Yliopisto sai osa-alueesta täydet 100 pistettä, mikä on selvästi yli rankingin keskiarvon, joka on 36,7. Kyseinen osa-alue mittaa julkaisua kohden saatujen viittausten keskimäärää ja se toimii osoituksena yliopistojen tutkimuksen vaikuttavuudesta ja laadusta.

Rehtori Minna Martikainen Vaasan yliopiston vuosipäivän juhlassa: “Korkea osaaminen on Suomen valtti”27.1.2026 18:12:54 EET | Tiedote

Vaasan yliopiston 58. vuosijuhlaa vietettiin tiistaina 27. tammikuuta teemalla ”Osaaminen huoltovarmuuden perustana”. Tilaisuuden avasi rehtori Minna Martikainen. Juhlapuhujina olivat kansliapäällikkö Heidi Backman Opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä Eurooppa- ja omistaja­ohjaus­ministeri Joakim Strand. Lisäksi jaettiin vuoden opetus- ja tutkimustekopalkinnot sekä ylioppilaskunnan Hyvä opettaja -palkinto.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye