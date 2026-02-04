Paraisten kaupunki

Ylioppilaskirjoitukset järjestetään alkuperäisen suunnitelman mukaisesti

11.2.2026 14:21:24 EET | Paraisten kaupunki | Tiedote

Jaa

Paraisten yllioppilaskirjoitukset järjestetään PUNT 2-hallissa.

Aarón Blanco Tejedor - Ubuntu Productions

Vesivahingosta kärsinyt Punt 2 -liikuntahalli on todettu useissa teknisissä selvityksissä turvalliseksi paikaksi järjestää ylioppilaskirjoitukset. Hallin matto puretaan ja kirjoitukset järjestetään betonin päällä ennen uuden pinnoitteen asentamista.

— Teimme kattavat selvitykset kaikista teknisistä seikoista hallin lattiaan liittyen ja voimme todeta, että yo-kirjoitukset voidaan järjestää PUNT2 :a, liikuntahallin taustayhtiön toimitusjohtaja Mikael Enberg toteaa.

Paraisten kaupungin sivistysjohtajan Ulrika Lundbergin mukaan ratkaisu on helpotus kaikille.

— Meillä on ollut useita erilaisia selvityksiä käynnissä ylioppilaskirjoitusten järjestämiseen liittyen. Olemme kartoittaneet kaikki vaihtoehdot, jotta olisimme varmoja järjestelyjen toimivuudesta, Lundberg sanoo. 

Avainsanat

parainenpuntliikuntahalliylioppilaskirjoituksetlukio

Yhteyshenkilöt

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Paraisten kaupunki

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye