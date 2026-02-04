Ylioppilaskirjoitukset järjestetään alkuperäisen suunnitelman mukaisesti
11.2.2026 14:21:24 EET | Paraisten kaupunki | Tiedote
Paraisten yllioppilaskirjoitukset järjestetään PUNT 2-hallissa.
Vesivahingosta kärsinyt Punt 2 -liikuntahalli on todettu useissa teknisissä selvityksissä turvalliseksi paikaksi järjestää ylioppilaskirjoitukset. Hallin matto puretaan ja kirjoitukset järjestetään betonin päällä ennen uuden pinnoitteen asentamista.
— Teimme kattavat selvitykset kaikista teknisistä seikoista hallin lattiaan liittyen ja voimme todeta, että yo-kirjoitukset voidaan järjestää PUNT2 :a, liikuntahallin taustayhtiön toimitusjohtaja Mikael Enberg toteaa.
Paraisten kaupungin sivistysjohtajan Ulrika Lundbergin mukaan ratkaisu on helpotus kaikille.
— Meillä on ollut useita erilaisia selvityksiä käynnissä ylioppilaskirjoitusten järjestämiseen liittyen. Olemme kartoittaneet kaikki vaihtoehdot, jotta olisimme varmoja järjestelyjen toimivuudesta, Lundberg sanoo.
Mikael EnbergPargas stad, Paraisten kaupunki / PUNT OYPuh:+358404886070mikael.enberg@pargas.fi
