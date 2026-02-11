Mitä mieltä olet kävely- ja pyöräteiden hiekoituksesta? Vastaa kyselyyn!

Vaasan kaupungilla on tällä hetkellä käytössä kahta eri liukkaudentorjuntamateriaalia: tehostetun talvihoidon reiteillä hiekoitushiekkaa, ja muilla kaupungin kävelyn ja pyöräilyn reiteillä 8 millistä sepeliä. Kyselyssä ei oteta kantaa jalkakäytävien hiekoitukseen, sillä se on kiinteistönomistajien vastuulla.

Nyt kaupunki haluaa kuulla asukkaiden kokemuksia eri materiaalien toimivuudesta. Samalla selvitetään myös materiaalien vaikutusta pyörän renkaiden puhkeamisiin.

Kysely on avoinna 28.2.2026 asti ja vastaaminen vie pari minuuttia. Siirry vastaamaan tästä (webropol.com)

– Toivomme laajasti vastauksia eri käyttäjäryhmiltä. Vaasassa hiekkaa käytetään nyt toista talvea tehostetun talvihoidon reiteillä hyvällä menestyksellä. Kävelijöiltä ja pyöräilijöiltä on tullut positiivista palautetta. Kyselyn tulosten perusteella teemme yhteenvedon käytettävistä materiaaleista, projekti-insinööri Samuli Huusko kertoo.

Kyselyyn voi vastata myös Tammipihassa (Teräksenkuja 1) sijaitsevassa Kansalaisinfossa ja Vähänkyrön yhteispalvelupisteessä (Vähänkyröntie 11) aukioloaikojen mukaan.

Vaasa on vuoden 2026 European Green Leaf -kaupunki. Euroopan komissio myöntää tunnustuksen vuosittain kaupungeille, jotka edistävät kestävää kehitystä ja tekevät määrätietoisesti työtä ympäristön ja ilmaston hyväksi. Liikenteen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä Vaasa pyrkii vähentämään muun muassa pyöräilyn ja kävelyn lisäämisellä.