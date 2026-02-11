Vihreiden Hopsu: Peruskoulun tulevaisuusvisio on onnistunut, muttei yksin riitä, jos resurssit kouluissa vähenevät
11.2.2026 14:30:41 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Opetus- ja kulttuuriministeriön Peruskoulun tulevaisuustyö -hankkeen tänään julkaistussa loppuraportissa esiteltiin visio peruskoulusta vuoteen 2045 saakka. Vihreiden opettajataustainen kansanedustaja Inka Hopsu kiittää vision painotusta yhteisöllisyyden ja sivistyksen vahvistamisesta, mutta ilmaisee huolensa peruskoulutuksen tulevaisuudesta kuntien valtionosuuksin kohdistuneiden leikkausten myötä.
Opetus- ja kulttuuriministeriön peruskoulun tulevaisuus työ -hankkeen tavoitteena oli huomioida pitkän aikavälin yhteiskunnallisia muutoksia ja sitä, miten peruskoulun tavoitteissa voitaisiin vastata näihin.
- Olen iloinen, että tärkeä visiotyö ei pyrkinytkään keksimään peruskoulua uudelleen, vaan halusimme nostaa peruskoulun vahvuudet uudelleen esiin. On tärkeää, että oppimisen tavoitteissa huomioidaan muuttuvaa maailmaa ja oppilaille halutaan varmistaa taidot, joilla he tulevaisuudessa pärjäävät ja voivat muuttaa yhteiskuntaa. Se tarkoittaa vahvoja perustaitoja kaikille, uuden teknologian ymmärrystä, mutta vähintään yhtä tärkeänä tavoitteena toimimista yhteisön jäsenenä ja omasta hyvinvoinnista huolehtimista, Hopsu kiittää.
-Visiossa positiivista on myös kestävyys-näkökulma, luontosuhteen vahvistaminen, käden taitojen ja luovuuden tärkeä rooli sekä oman toimijuuden ja sitä kautta toivon vahvistaminen, Hopsu jatkaa.
Visiossa todetaan, että arvioida tulee myös yhteiskunnallisten muutosten heijastumista koululaisten hyvinvointiin ja merkityksellisyyden kokemuksien tukemiseen oppimisen ohella. Tällä on erityisesti merkitystä oppimiserojen yhteen kuromisessa.
- Olemme jo pidempään saaneet seurata oppimistulosten laskua ja Suomen putoamista PISA-tuloksissa. Oppimiserojen kasvu on osa tätä kehitystä, vaikka viime aikoina myös huiput ovat pudonneet. Erityisen huolestuttava kehitys on yleisesti heikentynyt lukutaito, Hopsu kuvaa.
Kansainvälisessä lukutaitoa mittaavassa PIRLS-tutkimuksessa vuonna 2023 heikkojen lukijoiden määrä suomalaislapsista oli lähes kaksinkertaistunut 16 prosenttiin.
-Pienen, osaamisella ja innovaatioilla kilpailevan maan näkökulmasta osaamis- ja koulutustason pitkä lasku on katastrofaalinen kehitys, joka pitää pysäyttää. Sivistys, yleistieto ja taidot toimia yhteisössä vahvistavat myös yhteiskunnan toimivuutta ja turvallisuutta, Suomen perinteisiä vahvuuksia. Näistä on epävakaassa maailmassa entistä tärkeämpää pitää kiinni, Hopsu muistuttaa.
-Hieno visio ei yksin auta, jos peruskoulut eivät saa riittäviä resursseja. Kuntien valtionosuuksien leikkaukset ja kuntatalouden heikko tilanne sekä työttömyyden kustannusten nousu osuvat juuri koulutuksen rahoitukseen. Oppimateriaaleista on pulaa, oppimisen tuen uudistus ei pääsekään tuomaan päätettyä lisätukea luokkiin ja oppilaille, opettajien täydennyskoulutus on vähentynyt lähes olemattomiin, ylikuormittunut opettaja ei jaksa työssään ja koko alan houkuttelevuus heikkenee. On pakko herätä koulujemme vaativaan tilanteeseen, Hopsu vaatii.
-Koulutuksen rahoitus ei ole käytännössä kasvanut koko 2000-luvulla, sote-kustannukset ovat tässä ajassa tuplaantuneet. Ei tällainen painotus valitettavasti ole menestyvän maan resepti, Hopsu suree.
-Kouluilla pitää olla todellinen mahdollisuus vastata lasten ja yhteiskunnan muuttuneisiin tarpeisiin, on kyse sitten lisääntyneistä oppimisen tuen tarpeista tai opettajien tekoälyosaamisesta. Päättäjien pitää olla koko ajan hereillä puolustamassa lapsia, nuoria ja peruskoulua, joka on Suomen tärkein tulevaisuuinstituutio, Hopsu vaatii.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Inka HopsuVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:09 432 3054inka.hopsu@eduskunta.fi
Ville-Veikko MastomäkiViestintäpäällikköVihreiden viestintäPuh:+358407641684ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Virta tyrmää Juuson työryhmän raportin: Hallituksen ei ole mitään käsitystä siitä, mitä lastensuojelun tai sosiaalihuollon kentällä tapahtuu11.2.2026 11:34:20 EET | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta tyrmää sosiaali- ja terveysministeriön tänään julkaiseman työryhmäraportin, jonka säästötavoitteet osuvat jälleen kaikkein heikoimassa asemassa oleviin suomalaisiin kuten lastensuojelun asiakkaisiin. Raportti paljastaa, että hallituksen tavoittelemasta 100 miljoonan euron säästöstä on löydetty hallinnollisin keinoin vain puolet, mikä on pakottanut ministeriön esittämään liitteissään rajuja heikennyksiä palveluihin.
Sofia Virta: Hallituksen on aika kuunnella ratkaisuja suurtyöttömyyden hoitoon10.2.2026 15:35:13 EET | Tiedote
Suomen työttömyystilanne on Euroopan unionin heikoin ja jatkaa heikkenemistään. Vihreiden Sofia Virta odottaa hallitukselta nopeita toimia. Vihreät esittää rakennusalan elvytyspakettia, koulutusmahdollisuuksien parantamista ja työttömyysturvan suojaosan palauttamista. Virta kummastelee, miksi työllisyystilanteesta välikysymyksen jättävä keskusta ei pysty oppositiopuolueiden väliseen yhteistyöhön.
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta tapasi Gossip Girl -tähti Penn Badgleyn – tästä tapaamisessa oli kyse10.2.2026 14:23:19 EET | Tiedote
Tapaamisessa Virta ja Badgley keskustelivat muun muassa polarisaatiosta ja dialogin merkityksestä yhteiskunnassa ja politiikassa.
Vihreiden Hyrköltä yksinkertainen ratkaisu miljardin verovajeeseen: ”Välittääkö hallitus enemmän varakkaiden veroaleista kuin Suomen taloudesta?”10.2.2026 13:00:02 EET | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö kommentoi lisätalousarviota, jonka mukaan verotuotot vuonna 2026 vähenevät lähes miljardilla. Hän vaatii hallitukselta toimia veropohjan vahvistamiseksi ja ehdottaa tehottoman yhteisöveroalennuksen perumista.
Vihreiden Mikkonen: Luontolaki tarvitaan pikaisesti – hallitus on laiminlyönyt luonnonsuojelun9.2.2026 17:41:12 EET | Tiedote
Tänään julkaistu kansainvälisen luontopaneelin (IPBES) raportti nostaa esiin liiketoiminnan ja luonnon yhteyden. Suomen luontopaneeli julkaisi raporttiin perustuen suosituksen Suomeen säädettävästä sitovasta luontolaista sekä aiheuttaja maksaa -periaatteen käyttöönotosta. Vihreä kansanedustaja ja entinen ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen pitää suositusta selvänä viestinä hallitukselle: luontolaki on välttämätön ja kiireellinen. Sen säätämättä jättäminen on luonnonsuojelun laiminlyöntiä. Paneelin mukaan yritykset ovat avainasemassa luontokadon pysäyttämisessä, mutta tämä edellyttää lainsäädäntöä ja taloudellisia kannustimia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme