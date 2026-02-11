Vene 26 Båt -messuilla nostetaan esiin kiinnostavia uutuuksia

Messujen vene -tunnustuksilla halutaan viedä venealaa eteenpäin ja antaa toimijoille tunnustusta onnistuneesta tuotekehityksestä. Valinnassa kiinnitettiin huomiota erityisesti uutuusarvoon. Lisäksi otettiin huomioon design, rakenne- ja tilankäyttöideat, tilojen toimivuus ja ergonomia, hinta-laatuvaikutelma sekä käyttötarkoitukseen sopivuus. Voittajat valittiin kolmesta tai neljästä finalistista.

Messujen veneet valinnut raati luonnehti voittajaveneitä seuraavasti:



Messujen avovene: Sea Ray SDX 250

Sea Ray SDX 250 on tehty kauniin kesäpäivän viettoon vesillä, ja se tekee sen erinomaisen hyvin. Siinä on korkealuokkainen sisustus ja kekseliään tehokas, mukava ja toimiva tilaratkaisu, joka mahdollistaa suuremmankin seurueen viihtymisen päiväretkillä.

Messujen retki-/yhteysvene: MAX 68 Cabin S

Max 68 Cabin S on ominaisuuksiltaan kokoaan suurempi yhteysvene. Sen katamaraanirungon vahvuudet, mukava ja ergonomialtaan korkealuokkainen hytti sekä suuri, helposti kuormattavissa oleva kansitila palvelevat mainiosti käyttötarkoitusta.



Messujen matkavene: Axopar 38 Cross Cabin

Axopar 38 Cross Cabin on moderni matkavene, jonka modulaarisuus ja kustomoitavuus on omaa luokkaansa. Korkealuokkainen design ja ainutlaatuiset tilaratkaisut tekevät veneestä viihtyisän ja monipuolisen kokonaisuuden, joka tarjoaa runsaasti vastinetta rahalle.



Messujen purjevene: Beneteau First 30

Beneteau First 30:ssä yhdistyy ainutlaatuisella tavalla kohtuhintainen ja helposti hallittava retkipursi huippuluokan suorituskykyyn ja purjehduselämykseen. First 30 toimii erinomaisena houkuttimena aktiivipurjehduksen maailmaan.

Vene 26 Båt -messuilla esitellään 400 venettä, joista venelehtien toimittajista koostuva esiraati valitsi finalistit Messujen veneisiin. Valinnan voittajista teki raati, johon kuuluivat Antti Numminen Eurofins Expert Servicestä, Kippari-lehden toimittaja Jouko Saarinen, Venemestari-lehden ja Totalvene.fi:n päätoimittaja Jan Sjölund ja Tom Wilenius Traficomista sekä ruotsalaisen Båtliv-lehden päätoimittaja Lars-Åke Redéen.



Messujen purjevenettä olivat valitsemassa Tom Wileniuksen lisäksi toimittajat Pasi Nuutinen Totalvene.fi:stä ja Otto Aalto Venemestari-lehdestä sekä Markos Puro Eurofins Expert Servicestä.



Finalistit

Avoveneet: Cremo 488 BR (6b30), eSuvi-sähköveneiden mallisto (6g48) ja Sea Ray SDX 250 (6k50).

Retki-/yhteysveneet: MAX 68 Cabin S (6e2), Wellcraft 28 Explorer (7m126) ja Windy SR40 (7g128).

Matkaveneet: Axopar 38 XC (6a50), Prestige F4.3 (7m128) ja Yamarin Aura Cabin (6d48).

Purjeveneet: Beneteau First 30 (7k150), Hallberg-Rassy 370 (7k150), Hanse 360 (7k150) ja Jeanneau Sun Odyssey 415 (7k150).

Vene 26 Båt -messut järjestetään 6. – 15.2.2026 Helsingin Messukeskuksessa. Tapahtuma on avoinna vielä keskiviikosta perjantaihin klo 11-19 sekä lauantaista sunnuntaihin klo 10-18.



Lisätietoja: viestinnän asiantuntija Teija Armanto, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com



