PeeÄssä kehittää liikenteen palvelujaan Lapinlahdella

11.2.2026

Osuuskauppa PeeÄssä avaa helmi-maaliskuun vaihteessa uuden ABC polttonesteiden jakeluaseman Lapinlahdelle Viitostien ja Pajuharjuntien liittymään.

Uudella ABC-jakeluasemalla on kaksi kaksipuoleista jakelumittaria ja tuotelaatuina bensiinit 95E10 ja 98E5 sekä diesel ja moottoripolttoöljy. Jakeluasema palvelee niin Lapinlahden asukkaita kuin Viitostien ohikulkuliikennettä.

Uuden jakeluaseman avauduttua PeeÄssä lopettaa polttonestemyynnin Lapinlahden S-Marketin yhteydestä.

