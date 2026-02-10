PeeÄssä kehittää liikenteen palvelujaan Lapinlahdella
11.2.2026 14:33:45 EET | Osuuskauppa PeeÄssä | Tiedote
Osuuskauppa PeeÄssä avaa helmi-maaliskuun vaihteessa uuden ABC polttonesteiden jakeluaseman Lapinlahdelle Viitostien ja Pajuharjuntien liittymään.
Uudella ABC-jakeluasemalla on kaksi kaksipuoleista jakelumittaria ja tuotelaatuina bensiinit 95E10 ja 98E5 sekä diesel ja moottoripolttoöljy. Jakeluasema palvelee niin Lapinlahden asukkaita kuin Viitostien ohikulkuliikennettä.
Uuden jakeluaseman avauduttua PeeÄssä lopettaa polttonestemyynnin Lapinlahden S-Marketin yhteydestä.
