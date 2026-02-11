Parlamentti hyväksyi 90 miljardin euron tukilainan Ukrainalle
11.2.2026 14:41:25 EET | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote
Mepit hyväksyivät säädökset, joilla myönnetään Ukrainalle 90 miljardin euron laina Venäjän jatkuvan hyökkäyssodan vuoksi.
- 60 miljardia euroa Ukrainan puolustuksen vahvistamiseen, 30 miljardia euroa makrotalousapuun ja budjettitukeen
- Ukrainan on sitouduttava jatkamaan demokraattisia uudistuksia ja torjumaan korruptiota
- Rahoitetaan EU:n yhteisellä lainanotolla; Ukraina maksaa lainan takaisin saatuaan sotakorvauksia Venäjältä
Euroopan parlamentti hyväksyi keskiviikkona lakipaketin, jolla myönnetään Ukrainalle 90 miljardin euron EU-laina vuosille 2026 ja 2027. Tukilainalla Ukrainaa autetaan sen kiireellisissä rahoitustarpeissa, kun Venäjän hyökkäyssota jatkuu pian viidettä vuottaan.
Lainasta 30 miljardia euroa osoitetaan makrotaloudelliseen rahoitusapuun tai budjettitukeen EU:n Ukraina-tukivälineen kautta. 60 miljardia euroa taas osoitetaan Ukrainan puolustuksen vahvistamiseen ja puolustustarvikkeiden hankintaan. Tuella hankittavan materiaalin on ensisijaisesti oltava peräisin EU:sta, Ukrainasta, Euroopan talousalueelta (ETA) tai Euroopan vapaakauppajärjestön (EFTA) alueelta. Hankinnat muista maista ovat mahdollisia rajatuissa poikkeustapauksissa, jos materiaali ei muuten ole saatavissa vaaditussa ajassa.
Rahoitusapua annetaan Ukrainan rahoitustarpeisiin, joita koskevan rahoitusstrategian laatii Ukraina itse. Komission arvioi strategian, minkä jälkeen se edellyttää neuvoston hyväksyntää.
Kaikkeen rahoitukseen sovelletaan tiukkoja ehtoja, mukaan lukien Ukrainan jatkuva sitoutuminen demokraattiseen hallintoon, oikeusvaltioperiaatteeseen ja ihmisoikeuksien, myös vähemmistöjen oikeuksien, suojeluun. Tähän sisältyvät jatkuvat pyrkimykset torjua korruptiota ja vahvistaa demokraattisia instituutioita.
Tukilaina rahoitetaan EU:n yhteisellä lainalla pääomamarkkinoilta ja taataan EU:n pitkän aikavälin talousarvion ns. liikkumavaralla, kun taas velanhoitokustannukset katetaan EU:n vuotuisista talousarvioista. Komissio on arvioinut velanhoitokustannusten olevan noin miljardi euroa vuonna 2027 ja noin 3 miljardia euroa vuodessa vuodesta 2028 alkaen. Ukraina on vastuussa lainan pääoman takaisinmaksusta saatuaan sotakorvauksia Venäjältä.
Tukipakettiin kuuluvat säädökset hyväksyttiin parlamentin kiireellisellä menettelyllä, jotta varmistetaan avun toimittaminen Ukrainalle nopeasti. Ukrainan tukilainan perustaminen hyväksyttiin äänin 458 puolesta, 140 vastaan ja 44 tyhjää sekä Ukrainan aiemman tukivälineen muuttaminen äänin 473 puolesta, 140 vastaan ja 32 tyhjää. EU:n monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 muuttaminen hyväksyttiin äänin 490 puolesta, 130 vastaan ja 32 tyhjää.
Myös neuvoston virallinen hyväksyntä paketille tarvitaan, ennen kuin komissio voi suorittaa ensimmäisen maksun vuoden 2026 toisella neljänneksellä.
EU:n tukilainasta sovittiin Brysselissä 18. joulukuuta 2025 pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa, ja Euroopan komissio antoi siitä esityksen 14. tammikuuta 2026. 90 miljardia euroa on tarkoitettu kattamaan kaksi kolmasosaa Ukrainan arvioiduista rahoitustarpeista kyseisellä kaudella. Koska Tšekki, Unkari ja Slovakia eivät osallistu lainojen takaamiseen, sopimus tehtiin tiiviimpää yhteistyötä koskevan menettelyn mukaisesti. Tämä mekanismi antaa halukkaille EU:n jäsenvaltioille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä tietyillä aloilla ilman yksimielisyyttä.
