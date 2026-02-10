S-ryhmän liiketulos säilyi vahvana ja bonuksia maksettiin ennätysmäärä

S-ryhmään kuuluvien alueosuuskauppojen, SOK:n ja niiden tytäryhtiöiden tammi–joulukuun 2025 yhteenlaskettu liiketulos (FAS) oli 495 (499) miljoonaa euroa. Alueosuuskauppojen, SOK:n ja niiden tytäryhtiöiden veroton vähittäismyynti kasvoi 1,5 prosenttia edellisvuodesta ja oli 14,5 miljardia euroa.

SOK-yhtymän liikevoitto (IFRS) oli 140 miljoonaa euroa. Liikevoitto parani 21,7 prosenttia edellisvuodesta. Kehityksen taustalla oli kauppakeskus Myllyn omistusosuuden myynti Turun Osuuskaupalle. SOK-yhtymän liikevaihto (IFRS) oli noin 9,7 miljardia euroa.

– Tulos säilyi hyvällä tasolla huolimatta heikosta suhdanteesta ja kuluttajien varovaisuudesta. Hintakilpailu oli erittäin kovaa. Pysyvästi edullinen ostoskori, osuvat palvelut ja hyvässä kunnossa oleva verkosto loivat meille vankan perustan vastata kilpailuun. Erityisen onnistunut vuosi oli liikennekaupassa ja vauhdilla kasvavissa verkkokaupoissa. Verkkokaupat ja mobiilimyynti ovat meille jo miljardiluokan liiketoimintaa, SOK:n pääjohtaja Hannu Krook kertoo.

Kolme miljardia euroa asiakasomistajille 2020-luvulla, yli puoli miljardia vuonna 2025

Asiakasomistajille maksettiin vuonna 2025 bonusta ja muita rahallisia etuja enemmän kuin koskaan aiemmin, 558 miljoonaa euroa. Yhteensä rahallisia etuja on maksettu asiakasomistajille 2020-luvulla noin kolme miljardia euroa. Uusia jäseniä S-ryhmän osuuskauppoihin liittyi lähes 112 000.

– Luvut osoittavat, että osuuskaupan idea on merkityksellinen myös tässä ajassa. Tehtävämme on tuottaa kasvavaa hyötyä omistajillemme eli suomalaisille kuluttajille. Teemme sen etujen, asiakkaiden arvostamien palveluiden ja kilpailukykyisen hintatason kautta. Neljä miljoonaa S-Etukortin käyttäjää arvioi joka päivä, miten onnistumme tehtävässämme, Hannu Krook tiivistää.

Investoinnit 2020‑luvulla lähes 4,3 miljardia – panostukset vahvistavat koko Suomea

Alueosuuskauppojen, SOK:n ja niiden tytäryhtiöiden investoinnit pysyivät merkittävällä tasolla ja olivat 683 miljoonaa euroa vuonna 2025. Toimipaikkaverkoston vahvistamisen ohella keskeisiä investointikohteita olivat ABC-ketjun sähkölatausverkoston laajentaminen sekä verkkokaupat ja alkuvuonna 2026 käyttöön otettava Osuuskauppa Arinan ruoan verkkokaupan keräilykeskus.

Kaikkiaan kaupparyhmän yritykset ovat investoineet 2020-luvulla lähes 4,3 miljardia euroa kotimaahan ja palveluidensa kehittämiseen. Osuuskauppojen mittavat ja pitkäjänteiset investoinnit tuovat työtä ja elinvoimaa sekä vahvistavat huoltovarmuutta ympäri maata.

Marketkaupassa ja Foodservice-tukkukaupassa markkinaa parempi kehitys

S-ryhmän marketkaupan liiketulos vahvistui vuonna 2025. Myynti kasvoi 2,5 prosenttia edellisvuodesta ja oli lähes 11 miljardia euroa.

Asiointimäärät marketkaupassa kasvoivat, ja S-ryhmän päivittäistavarakaupan myynti kasvoi edelleen muuta Suomen markkinaa vahvemmin. Vaisu taloussuhdanne korosti edullisen ostoskorin merkitystä. Päivittäistavarakaupassa isot hinnanlaskut tehtiin juuri ennen vuodenvaihdetta 2025 sekä marraskuussa, jolloin laskettiin yli 1 300 tuotteen hintaa. Myös käyttötavarakaupan myynti kehittyi kokonaisuutena arviomme mukaan markkinaa nopeammin. Foodservice-tukkukaupassa Meira Nova kehittyi selvästi markkinaa vahvemmin ja kasvatti myyntiään kahdeksan prosenttia edellisvuodesta.

Ruokaostoksilla arkea helpottavat ratkaisut, kuten valmisruoat ja heti syötävät tuotteet sekä hedelmät ja vihannekset kasvattivat suosiotaan. Myös juhlapyhien ruokiin panostettiin. Käyttötavarakaupassa asiakkaita kiinnostivat etenkin Prisman omat merkit House, Luode12 ja WKLY. Digisiirtymä vauhditti puolestaan televisioiden myyntiä.

Verkkokaupat tekivät jälleen tuntuvan kasvuloikan. Ruoan verkkokaupan S-kaupat-palvelu vahvisti markkinajohtajuuttaan ja kasvatti myyntiään 28 prosenttia edellisvuodesta. Prisma.fi-verkkokaupan myynti kasvoi yli 60 prosenttia. Kasvua tuki suositun myymälänoudon laajentuminen. Prisma.fi- ja Sokos.fi-verkkokauppojen tilaukset voi nyt noutaa maksutta kaikista Prismoista ja Sokoksista.

Erikoiskauppaa vauhdittivat kampanjat ja verkkokaupan vahva vire

S-ryhmän erikoiskaupassa vuoden 2025 liiketulos jäi edellisvuoden tasosta. Myynti oli noin 266 miljoonaa euroa ja se laski 1,7 prosenttia edellisvuodesta. Talouden vaimea suhdanne heijastui edelleen kysyntään ja korosti kampanjoiden merkitystä.

Erikoiskauppaan kuuluvien Sokos- ja Emotion-ketjujen myynti ja liiketulos säilyivät edellisvuoden tasolla. Ketjujen kampanjat onnistuivat hyvin, ja niiden myynti nousi jopa ennätystasolle. Myös monikanavainen asiointi kasvatti suosiotaan. Sokos.fi-verkkokaupan myynti kasvoi yli 30 prosenttia ja asiakasmäärät 40 prosenttia edellisvuodesta. Kasvun ajureita olivat palvelun ja toimitusten sujuvuus sekä ilmainen myymälänouto, joka laajeni kaikkiin Prismoihin. Kosmetiikassa Sokos ja Emotion säilyttivät asemansa markkinajohtajana. Muodissa kauppa kävi markkinaa paremmin, ja kodin tuotteiden kysyntä kasvoi selvästi. Kuluttajia kiinnostivat esimerkiksi valikoimiin tulleet Åhlénsin tuotteet.

Uudistuva liikennekauppa vahvalla kasvupolulla

Vuosi 2025 oli ABC-ketjussa vahvan kehityksen aikaa. S-ryhmän liikennekaupan liiketulos parani edellisvuodesta, ja kokonaismyynti oli lähes kaksi miljardia euroa. Edellisvuoden myynnin tasosta jäätiin 3,8 prosenttia polttonesteiden maailmanmarkkinahintojen laskun vuoksi.

Polttonesteiden hintojen lasku tuki osaltaan ostovoimaa ja tieliikennemäärien kasvua. Tämä näkyi myös ABC-ketjun palveluiden kysynnässä. Erityisen vilkkaasti kauppa kävi autopesuissa ja sähkölatauksissa. Sähkölatauksissa myynti lähes 1,5-kertaistui edellisvuodesta. Kehitystä tuki verkoston laajeneminen 29 uudella latausasemalla. ABC-mobiilin myynti kasvoi yli 20 prosenttia edellisvuodesta. Sovelluksella on jo yli 800 000 käyttäjää.

– Liikennekauppamme kehitys on ollut erinomaista. Palveluita on modernisoitu kautta linjan. Tehty työ näkyy tuloksessa ja asiointimäärien kasvussa. Samalla olemme vastanneet alan murrokseen ja markkinassa tapahtuneisiin muutoksiin. ABC:n ensimmäiset raskaan liikenteen tankkaus- ja latauspisteet avautuvat vuonna 2026, Hannu Krook kertoo.

Matkailu- ja ravitsemiskaupalle vauhtia kansainvälisen matkailun kasvusta

S-ryhmän matkailu- ja ravitsemiskaupan liiketulos kehittyi positiivisesti. Myynti kasvoi edellisvuodesta ja oli lähes 838 miljoonaa euroa. Alan toimintaedellytyksiä verottivat edelleen kuluttajien varovaisuus ja kohonnut kustannustaso.

S-ryhmän hotellit ja ravintolat pärjäsivät haastavassa tilanteessa markkinaa paremmin. Ravitsemiskaupassa kehitys oli vahvaa erityisesti nopean syömisen ravintoloissa ja kahviloissa. Matkailukaupassa kysyntä virkistyi vuoden aikana, ja Sokos Hotels vahvisti asemaansa markkinajohtajana.

– On hienoa, että niin moni asiakas valitsi juuri S-ryhmän hotellin tai ravintolan. Erityisen ilahduttavaa oli kansainvälisen matkailun reipas kasvu ja SOK:n hotelliyhtiö Sokotel Oy:n ponnistaminen plussalle pandemian ja pääkaupunkiseudun matkailijakadon jälkeen, Hannu Krook toteaa.

S-Pankin tulos hyvällä tasolla, strategia etenee vakuuttavasti

S-Pankin liikevoitto vuonna 2025 oli 106,4 (165,2) miljoonaa euroa. Tulos pysyi hyvällä tasolla, ja myös pankin vakavaraisuus ja likviditeetti pysyivät vahvoina. Aktiivisten asiakkaiden määrä kasvoi onnistuneen Handelsbanken-integraation ja palveluiden kehittämisen siivittämänä. Vuoden aikana S-Pankki sai yli 100 000 uutta aktiivista asiakasta, ja joulukuussa heitä oli 858 000.

Joulukuussa 2025 tuli kuluneeksi vuosi yritysjärjestelystä, jonka myötä S-Pankille siirtyivät Handelsbankenin Suomen henkilöasiakas- ja varainhoitoliiketoiminnot. Liiketoimintakauppa on tukenut S-Pankin kasvustrategiaa ja kilpailukykyä. S-Pankin hallinnoitavat varat kasvoivat, rahastovalikoima monipuolistui ja Private Banking -asiakkaiden määrä lähes kaksinkertaistui.

S-Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedotteeseen 1.1.–31.12.2025 voi tutustua tarkemmin S-Pankin verkkosivuilla.

Kysynnän piristymiselle edellytyksiä, kuluttajien luottamus ratkaisee

S-ryhmän näkymä vuoteen 2026 on myönteinen, vaikka epävarmuustekijöitä on edelleen ja kuluttajat ovat varovaisia.

– Puitteet kotimaisen kulutuksen elpymiselle ovat olemassa. Talouden käänne näyttäisi tapahtuneen, ostovoima paranee ja inflaation ennakoidaan pysyvän maltillisella tasolla. Nyt on tärkeä vahvistaa kuluttajien luottamusta. On myös muistettava, että monilla suomalaisilla ei aidosti jää ylimääräistä rahaa kulutettavaksi. Siksi arvonlisäverojen korotuksista on ehdottomasti pidättäydyttävä. Myös varainsiirtoveron väliaikaista poistoa olisi varmasti hyvä harkita asuntokaupan vauhdittamiseksi, Hannu Krook painottaa.

Keskeiset luvut 1–12/2025

Alueosuuskaupat, SOK ja niiden tytäryhtiöt 1–12/2025:

Veroton vähittäismyynti oli 14 506 miljoonaa euroa (ed. v. 14 288 milj. €).

Liikevaihto (FAS)* oli 15 353 miljoonaa euroa (15 034 milj. €).

Liiketulos (FAS)* oli 495 miljoonaa euroa (499 milj. €).

Investoinnit*, ** olivat 683 miljoonaa euroa (866 milj. €).

Osuuskauppojen jäsenmäärä oli vuoden lopussa 2 713 138 (2 653 271).

Osuuskaupat maksoivat jäsenilleen Bonusta yhteensä 471 miljoonaa euroa (453 milj. €).

Rahaa asiakasomistajille maksettiin keskimäärin 206 euroa vuodessa, kun mukaan lasketaan bonuksen lisäksi maksutapaetu, ylijäämänpalautus ja osuusmaksun korko.

Henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 41 619 (42 025). Määrä on laskettu aktiivisten työsuhteiden mukaan. (Sisältää alueosuuskaupat, SOK-yhtymän ja S-Pankin henkilöstön.)

Toimipaikkojen kokonaislukumäärä oli vuoden lopussa 2 059 (2 036).

*yhteenlaskettu, konsolidoimaton ja tilintarkastamaton

**Investointiluvun laskentaperuste on muuttunut. Vuoden 2024 vertailuluku on päivitetty vastaavasti.





SOK-yhtymä (SOK + tytäryhtiöt) 1–12/2025***:



Liikevaihto (IFRS) oli 9 652 miljoonaa euroa (ed. v. 9 328 milj. €).

Liikevoitto (IFRS) oli 140 miljoonaa euroa (115 milj. €).

Investoinnit olivat 37 miljoonaa euroa (140 milj. €).

Henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 6 315 (6 228). Määrä on laskettu aktiivisten työsuhteiden mukaan.

***tilintarkastamaton



Alueosuuskauppojen, SOK:n ja niiden tytäryhtiöiden veroton vähittäismyynti 1–12/2025

Liiketoiminta-alue Myynti (milj. €) Muutos 1–12/2024 (%) Marketkauppa* 10 996,9 2,5 Liikennekauppa 1 953,7 -3,8 Matkailu- ja ravitsemiskauppa* 837,6 2,4 Erikoiskauppa 266,3 -1,7 Muut 451,1 1,7 S-ryhmä yhteensä 14 505,6 1,5

Marketkauppa sisältää S-ryhmän päivittäistavarakaupan ja Prisman käyttötavarakaupan.

*Lukuun sisältyy myynti Virossa.



SOK-yhtymän tilinpäätöstiedote 1–12/2025, SOK-yhtymän tilinpäätös 2025 liitetietoineen, S-ryhmän kestävyysselvitys sekä S-ryhmän vuosikatsaus julkaistaan S-ryhmän verkkosivuilla (s-ryhma.fi) 31.3.2026.