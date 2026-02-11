Digitaaliset AI-kollegat tulevat osaksi työn arkea

Mitä tapahtuu, kun yrityksessäsi on käytössä kymmeniä tai jopa satoja AI-agentteja? Miten niiden kanssa työskennellään? Tähän vastauksena on Fellowmindin Hive AI, turvallinen ja kustannustehokas alusta liiketoimintaprosessien tehostamiseen.

“Uskomme, että todellinen muutos yrityksien liiketoiminnassa tapahtuu, kun järjestelmät, liiketoimintaprosessit ja ihmiset kytkeytyvät yhteen yksittäisten tekoälyagenttien tai automaatioiden sijasta. Tämä on mahdollista, sillä tunnemme Microsoft teknologiat syvällisesti ja ymmärrämme, miten eri toimialoilla toimivat yritykset ja niiden liiketoimintaprosessit todella toimivat”, kertoo Fellowmind Suomen ja Puolan maajohtaja Patrik Pomrén.

Työn tulevaisuus on siellä, missä liiketoimintajärjestelmät, ihmiset ja tekoäly kohtaavat

Työ on suurimmassa murroksessa sitten teollisen vallankumouksen. Muutos ei koske vain teknologiaa, vaan ihmisten ja tekoälyn yhteistyötä. Työn tulevaisuus näyttääkin olevan siellä missä liiketoimintajärjestelmät, ihmiset ja AI työskentelevät saumattomasti yhdessä.

Fellowmindilla on erittäin laaja valikoima eri it-palveluratkaisuja aina toiminnanohjausjärjestelmistä asiakkuudenhallintaan, integraatio-, data-, analytiikka- ja tietoturva- ja vastuullisuusosaamiseen. Ratkaisuja yhdistää ’Connected Company’ -ajattelu, jossa yrityksen kaikki järjestelmät nähdään toisiinsa linkittyvinä tärkeinä osa-alueina, yhtenäisenä ekosysteeminä. Tähän ekosysteemiin liittyy myös Fellowmind Hive AI --ratkaisukokonaisuus.

”Keskitymme toiminnassamme pitkälti vuonna 2014 aloitettuun ’Connected Company’ -

ajatteluun, sillä näemme, että yritysten kaikki osa-alueet ovat yhteydessä toisiinsa. Tulevaisuudessa menestyvät ne yritykset, jotka onnistuvat yhdistämään eri toimintonsa saumattomasti”, toteaa Pomrén.

Ihminen ja toimialaosaaminen keskiössä AI-aikakaudella

Fellowmindilla ajatellaan, että tehokkuusvaatimukset kasvavat koko ajan ja ihmisten väliset kohtaamiset korostuvat jatkossa, vaikka usein käsitys it-alan vaikutuksesta on päinvastainen. Yksi Fellowmindin vahvuuksista on toimialaosaaminen. Toimialaymmärrys on yritykselle myös yksi tärkeä näkökulma uusien it-asiantuntijoiden rekrytoinneissa teknologiaymmärryksen rinnalla.

”Toimimme teknologian ja asiakkaan operatiivisen toiminnan rajapinnassa, joten toimialaymmärrys on tärkeää. Kun pystymme tuottamaan konkreettisia ratkaisuja, jotka auttavat ja edistävät esimerkiksi valmistavassa teollisuudessa, energia-alalla tai palveluliiketoiminnassa toimivien asiakkaidemme arkea, olemme onnistuneet”, sanoo Pomrén.

Fellowmind Hive AI vapauttaa ihmisten aikaa ajatteluun ja innovointiin hallinnollisten töiden sijaan

Tekoälyagentit on suunniteltu suorittamaan eri liiketoimintaprosesseihin liittyviä tehtäviä itsenäisesti, vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Ne ovat dynaamisia ja kykenevät tulkitsemaan sekä yhdistelemään tietoa kehittyneellä tavalla. Agentit tekevät tietoon perustuvia päätöksiä sekä oppivat kokemuksista ja mukautuvat muutoksiin.

Connected Company -konseptiin nivoutuva Fellowmind Hive AI on todellinen tulevaisuuden tekoälyratkaisu. Fellowmindilla uskotaan, että tekoälyä voidaan hyödyntää aiempaa monipuolisemmin ja tehokkaammin.

Fellowmindin kehittämänä Hive AI tuo työntekijän rinnalle AI-agentteja, uusia työtovereita, jotka tukevat päivittäistä työtä, hoitavat toistuvia tehtäviä ja jopa pyörittävät kokonaisia liiketoimintaprosesseja alusta loppuun. Hive AI vapauttaa ihmisten aikaa esimerkiksi ajatteluun ja innovointiin hallinnollisten töiden sijaan.

Miten sitten hallitaan toimintaympäristöä, jossa agenttien määrä kasvaa kymmeniin tai satoihin? ”Hive AI:n avulla ihmisten ei tarvitse enää hallita yksittäisiä agentteja. Hive AI tuo yrityksessä käytössä olevat AI-agentit ja -ratkaisut yhden alustan päälle, jolloin tekoälyratkaisujen hallinta on tehokasta ja tietoturvallista", tiivistää Pomrén.

Tekoäly yhdistettynä dataan tuo tehokkuutta ja kustannussäästöjä

Fellowmindilla on nähty käytännössä jo se, että asiakkaan datan ja Hive AI:n yhdistäminen on perusta älykkäämmälle päätöksenteolle, paremmalle asiakaskokemukselle, tehokkuudelle sekä kustannussäästöille.

”Autamme asiakkaitamme Suomessa ja Euroopassa rakentamaan kilpailuetua ja tehostamaan toimintaansa tekoälyn avulla. Tekoäly tukee jo nyt myynnin eri prosesseja, optimoi resursseja, nopeuttaa asiakaspalvelua, suorittaa rutiinitehtäviä, analysoi ja ennustaa. Uusia käyttökohteita osana eri liiketoimintaprosesseja löydetään jatkuvasti lisää”, kertoo Pomrén.

Pomrén jatkaa, että tekoälyn käyttöönotto ja skaalaaminen voivat alkuun tuntua haastavilta. Siksi Fellowmindilla ohjataan ja opastetaan asiakkaita jokaisessa vaiheessa. ”Pelkän teknisen ratkaisun toimituksen sijaan teemme erityisesti alkuvaiheessa tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa. Kun löydämme yhdessä tekoälyn ensimmäiset käyttökohteet, jotka tuottavat eniten arvoa asiakkaan liiketoiminnassa ja suunnittelemme sen, miten agentit räätälöidään juuri tämän yrityksen liiketoiminnan tarpeisiin, on uusien AI-agenttien käyttöönotto ja jatkokehitys aina helpompaa”, toteaa Pomrén.

Fellowmind on palkittu Microsoft-kumppani – vuoden 2025 EMEA-kumppani

Fellowmind Finland kuuluu osaksi eurooppalaista Fellowmind-konsernia, joka toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Tanskassa, Alankomaissa ja Puolassa. Fellowmind on saanut vuosien aikana useita tunnustuksia osaamisestansa. Yritys on Microsoftin vuoden 2024 kumppani Suomessa ja viimeisimpänä vuoden 2025 Microsoft EMEA Channel Partner of the Year - kumppani Euroopassa ja muualla EMEA-alueella.

”Näemme tunnustukset osoituksena yrityksemme vahvasta toimialaosaamisesta sekä kyvystä hyödyntää uusimpia teknologioita tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa”, kiittelee Pomrén.

Infoboksi:

Fellowmind Finland lyhyesti: