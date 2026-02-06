Selvitys: Hyvätuloisten veronkevennykset eivät juuri paranna julkisten alojen työntekijöiden ostovoimaa
12.2.2026 09:02:52 EET | Työn ja talouden tutkimus LABORE | Tiedote
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n tilaama ja Työn ja talouden tutkimus Laboren toteuttama Esimerkkikotitalouksien ostovoimakatsaus osoittaa, että vuosien 2022–2023 korko- ja inflaatiokriisi on jättänyt pysyvän jäljen monien kotitalouksien ostovoimaan. Veromuutokset eivät merkittävästi paranna keski- ja matalatuloisten julkisten alojen työntekijöiden taloudellista asemaa. Ostovoiman kehitys nojaa ensisijaisesti palkkatulojen kasvuun – ei veropolitiikkaan.
Selvityksessä seurataan neljän esimerkkikotitalouden taloudellista kehitystä vuosina 2022–2027. Tulokset osoittavat, että Petteri Orpon hallituksen tekemät veromuutokset eivät merkittävästi vahvista matala- ja keskituloisten JHL-kotitalouksien ostovoimaa. Sen sijaan sosiaaliturvaleikkaukset hidastavat ostovoiman palautumista erityisesti opiskelijoilla ja osa-aikatyöttömillä.
"Ostovoiman kehitys on keskeinen kysymys niin kansantalouden kuin kotitalouksienkin näkökulmasta. On tärkeää, että keskustelua käydään tutkittuun tietoon pohjautuen. Siksi JHL halusi selvittää, miten viime vuosien palkankorotukset, inflaatio sekä verojen ja sosiaaliturvan muutokset vaikuttavat tavallisten työntekijöiden talouteen. Vaikuttaa siltä, että palkkatyössä pärjätään suhteellisen hyvin ostovoiman kehittymisessä lähinnä kiitos ammattiliittojen neuvottelemien palkankorotusten, mutta muilta osin tilanne on hyvin huolestuttava”, toteaa JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström.
“Ostovoiman kehitystä selittää tässä aineistossa ennen kaikkea työmarkkina-asema ja ansiotaso. Kokoaikaista työtä tekevien ostovoima palautuu, mutta muilla ryhmillä kriisiä edeltävää tasoa ei saavuteta tarkastelujaksolla,” sanoo Laboren johtava tutkija Milla Nyyssölä.
Ostovoima palautuu vain täysipäiväisessä palkkatyössä
Selvityksen mukaan ostovoima palautuu korko- ja inflaatiokriisiä edeltävälle tasolle vain täysipäiväistä palkkatyötä tekevien kotitalouksien osalta. Opiskelijan ostovoiman kehitys jää tarkastelluista kotitalouksista heikoimpien joukkoon, ja myös soviteltua työttömyysturvaa saavien ostovoima heikkenee.
Ostovoiman kehitys on maltillista myös niillä kotitalouksilla, joilla se kasvaa:
- Yksinasuvan työelämässä olevan lesken ostovoima kasvaa keskimäärin noin yhden prosentin vuodesta 2021 vuoteen 2027.
- Vuorotyötä tekevän yksinhuoltajan ostovoima kasvaa keskimäärin noin 0,7 prosenttia vuodessa, eli kotitalous pystyy juuri ja juuri ylläpitämään ostovoimansa.
- Soviteltua työttömyystukea saavan työntekijäperheen ostovoima supistuu keskimäärin noin prosentin vuodessa.
- Opiskelijan ostovoima heikkenee keskimäärin noin 0,3 prosenttia vuodessa tarkastelujaksolla.
“Kevyt myönteinen kehitys koskee vain osaa kotitalouksista ja silloinkin hyvin maltillisena. Matalatuloisilla sosiaaliturvaan tehdyt heikennykset syövät inflaation hidastumisesta ja palkankorotuksista saatavat hyödyt,” Nyyssölä toteaa.
Asumismuodon merkitys pienenee, mutta erot eivät katoa
Asumismuodon merkitys kotitalouksien ostovoimaan on tulevina vuosina pienempi kuin korkeiden asuntolainakorkojen aikana vuosina 2023–2025. Rahapolitiikan keveneminen parantaa asuntovelkaisten kotitalouksien ostovoimaa vuosina 2025–2026, kun korkomenot laskevat.
Vuokrien ennakoidaan kuitenkin nousevan omistusasumisen kustannuksia nopeammin, mikä kaventaa viime vuosina syntynyttä eroa vuokra- ja omistusasujien välillä. Omistusasujien kokema kotitalousinflaatio hidastui vuonna 2025 jyrkästi, kun taas vuokra-asujien kohtaama inflaatio on noussut tasaisesti vuodesta toiseen.
“Asuntovelallisen työntekijäperheen ostovoima alkaa elpyä hitaasti vasta vuosina 2026–2027. Sitä ennen kriisivuosien korkomenot, energian hinnan nousu ja sosiaaliturvaleikkaukset painavat taloutta,” Nyyssölä sanoo.
Veromuutokset eivät näy ostovoiman paranemisena
Valtionveroasteikko ei kevene esimerkkikotitalouksien tulohaarukassa vuoden 2026 alusta lähtien. Lisäksi verovähennysten yhteenlaskettu määrä on kaikilla tarkastelluilla kotitalouksilla pienempi vuodesta 2025 alkaen ansiotulovähennyksen lakkauttamisen jälkeen.
Työtulovähennyksen lapsikorotus parantaa lapsiperheiden nimellisiä tuloja, mutta ilman tätä korotusta lapsiperheiden ostovoima olisi nykyistäkin heikommalla tasolla. Yksinhuoltajilla kaksinkertainen lapsikorotus paikkaa osin veroprosentin nousua, mutta ei johda merkittävään ostovoiman kasvuun.
“Verohyödyt eivät kokonaisuutena kohdistu JHL:n edustamille keski- ja matalatuloisille kotitalouksille. Erityisesti opiskelijoiden toimeentuloa on ohjattu kohti lisääntyvää velanottoa, kun etuuksien taso jää jälkeen hintakehityksestä,” Nyyssölä summaa.
Raportin mukaan soviteltua ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa saavan henkilön ostovoimakehitys on kaikista esimerkkihenkilöistä heikoin. Työttömyyden pitkittyessä ostovoima heikkenisi jyrkästi ilman kokoaikaisesti työskentelevän puolison tuloja.
Esimerkkikotitalouksien ostovoima 2022–2027
Lisätiedot:
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Yleinen kommentointi: puheenjohtaja Håkan Ekström, p. 040 828 2865, hakan.ekstrom@jhl.fi Ostovoimakatsaukseen liittyvät asiat: Erityisasiantuntija Samuli Sinisalo, p. 040 7050 398, samuli.sinisalo@jhl.fi
Työn ja talouden tutkimus Labore Johtava tutkija Milla Nyyssölä, p. 045 7750 2062, milla.nyyssola@labore.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Milla Nyyssöläjohtava tutkijaTyömarkkinatPuh:045 7750 2062milla.nyyssola@labore.fi
Liitteet
Labore eli Työn ja talouden tutkimus LABORE (ent. Palkansaajien tutkimuslaitos) on vuonna 1971 perustettu itsenäinen tutkimuslaitos, jossa keskitytään yhteiskunnallisesti merkittävään ja tieteen kansainväliset laatukriteerit täyttävään soveltavaan taloustieteelliseen tutkimukseen. Tutkimuksen painopistealueisiin kuuluvat työn taloustiede, julkistaloustiede sekä makrotaloustiede ja toimialan taloustiede. Lisäksi teemme suhdanne-ennusteita ja toimialakatsauksia sekä julkaisemme Talous & Yhteiskunta -lehteä ja podcasteja.
Vahvuuksiamme ovat tutkijoiden korkea tieteellinen osaaminen sekä tiivis yhteistyö kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Tutkijoillamme on tärkeä asiantuntijarooli eri yhteyksissä ja he osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Työn ja talouden tutkimus LABORE
Suomella kaikki edellytykset nousta dynaamiseksi kasvutaloudeksi – kasvuharppaus vaatii nyt osaavaa työvoimaa ja osaavaa omistajuutta6.2.2026 00:01:00 EET | Tiedote
Kansantalouden tasolla Suomi on junnannut kohta kaksi vuosikymmentä, mutta tuoreen tutkimuksen mukaan samaan aikaan on kuitenkin perustettu useita innovatiivisia yrityksiä. Näiden yritysten dynamiikka on monin paikoin vertailukelpoinen jopa Yhdysvaltojen kanssa. Tänään julkaistun Etlan ja Laboren tutkimusraportin ja kirjan mukaan Suomella on kaikki edellytykset nousta dynaamiseksi kasvutaloudeksi. Jotta potentiaali realisoituisi, on Suomen siirryttävä pankkikeskeisestä rahoituksesta kohti pääomarahoitteista ja aktiivista, osaavaa omistajuutta.
Kutsu: Pinnan alta uuteen nousuun? Yritysrahoitus ja muut kasvuloikan edellytykset29.1.2026 10:00:00 EET | Kutsu
Miksi Suomen talouskasvu on ollut niin olematonta finanssikriisin jälkeen ja millä edellytyksillä voimme päästä uuteen nousuun ja kestävään kasvuun?
Valtio-omisteiset sijoitusrahastot muokkaavat globaalia taloutta – uusi aineisto avaa rahastojen vaikutuksia28.1.2026 06:50:00 EET | Tiedote
Valtio-omisteiset sijoitusrahastot ovat nousseet keskeisiksi toimijoiksi globaalissa taloudessa ja kansainvälisessä politiikassa, mutta niiden vaikutuksia on ollut vaikea tutkia hajanaisen datan vuoksi. Uusi SWIFT-aineisto kokoaa ensimmäistä kertaa kattavat tiedot 145 rahastosta 79 maassa lähes sadan vuoden ajalta. Aineisto mahdollistaa aiempaa systemaattisemman tutkimuksen rahastojen roolista niin globaalissa talousjärjestelmässä kuin isäntämaidensa pitkän aikavälin kehityksessä. Tulokset auttavat arvioimaan, millaisissa oloissa sijoitusrahastot tukevat talouden vakautta ja milloin ne voivat lisätä riskejä.
Yrittäjäperheiden lapsista ei useimmiten tule muita parempia yrittäjiä15.1.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Tuore Tampereen yliopiston, Laboren ja VATT:n tutkijoiden tutkimus osoittaa, että yrittäjäperheiden lapset ryhtyvät Suomessa muita useammin yrittäjiksi, mutta vanhempien yrittäjyystausta ei keskimäärin selitä yritysten parempaa menestystä. Tutkimus on julkaistu kansainvälisesti arvostetussa vertaisarvioidussa Journal of Labor Economics -tiedejulkaisussa.
Suomen yritysdynamiikka on kiihtynyt – kasvuyritysten työllisyysosuus noussut Yhdysvaltojen ohi13.1.2026 07:12:00 EET | Tiedote
Suomessa yritysrakenteiden uudistuminen on ollut 2010-luvulla vilkkaampaa kuin Yhdysvalloissa, selviää Laboren tuoreesta analyysistä. Työpaikkoja on syntynyt ja tuhoutunut Suomessa nopeammin, ja erityisen nopeasti on kasvanut orgaanisesti kasvaneiden yritysten työllisyysosuus. Yhdysvalloissa vastaava osuus on samaan aikaan pienentynyt. Tulokset viittaavat siihen, että suomalaisessa yrityskentässä on edelleen kasvupotentiaalia, joka tukee myönteistä talouskehitystä myös 2020-luvulla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme