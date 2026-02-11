SDP:n Aki Lindén: Lääkärille pääsy on hidastunut - THL:n tilastot osoittavat hallituksen vakavan virheen

Suomalaisten pääsy lääkärin vastaanotolle ja etenkin lääkärin läsnävastaanotolle on THL:n tilastojen mukaan hidastunut, toteaa THL:n ylilääkäri Sara Launio Uutissuomalaisen haastattelussa (11.2.2026). SDP:n kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Aki Lindén pitää THL:n tilastojen suuntaa erittäin huolestuttavana, mutta ei yllättävänä.