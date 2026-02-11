SDP:n Aki Lindén: Lääkärille pääsy on hidastunut - THL:n tilastot osoittavat hallituksen vakavan virheen
11.2.2026 15:22:07 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Suomalaisten pääsy lääkärin vastaanotolle ja etenkin lääkärin läsnävastaanotolle on THL:n tilastojen mukaan hidastunut, toteaa THL:n ylilääkäri Sara Launio Uutissuomalaisen haastattelussa (11.2.2026). SDP:n kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Aki Lindén pitää THL:n tilastojen suuntaa erittäin huolestuttavana, mutta ei yllättävänä.
THL:n tuoreiden tilastojen mukaan kahdessa viikossa terveyskeskuslääkärin kiireettömälle vastaanotolle pääsi vielä 68 prosenttia asiakkaista joulukuussa 2024, kun vuoden 2025 lopussa vastaavassa ajassa hoitoon pääsi enää 59 prosenttia. Hallitus höllensi kahden viikon hoitotakuun perusterveydenhuollossa kolmeen kuukauteen viime vuoden alusta.
THL:n ylilääkäri Launion mukaan höllennetty hoitotakuu perusterveydenhuollossa on myös vaikeuttanut hoitoa, kun hidastuneen hoitoon pääsyn vuoksi joudutaan turvatumaan päivystyksellisiin toimiin, joita ei olisi tarvittu, jos lääkärin vastaanotolle olisi päästy nopeammin.
Lindén ei ole näistä tiedoista yllättynyt.
– Juuri näistä seurauksista me hallitusta lukemattomia kertoja varoitimme. Hallitus toteutti satojen miljoonien leikkaukset julkisiin terveyskeskuksin hoitotakuun romuttamisen turvin. Viimeistään nämä THL:n luvut osoittavat, kuinka järjettömiä nämä hallituksen päätökset ovat olleet, sanoo Lindén.
Lindén muistuttaa, että hoitoon pääsyn hidastuminen aiheuttaa paitsi inhimillistä kärsimystä, on sillä myös oma taloudellinen hintalappunsa.
– Ihmisten vaivat vain pahenevat hoitojonoissa, ja siksi hallituksen tulisi reagoida THL:n tilastotietoon, mikäli se välittää suomalaisten terveydestä, päättää Lindén.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Aki LindénKansanedustajaPuh:050 439 5553
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Hanna Laine-Nousimaa: Hallitus myöntää virheensä liian myöhään – hyvinvointialueet pakotettiin ensin rajuihin säästöihin, nyt annetaan lisäaikaa11.2.2026 15:28:12 EET | Tiedote
Orpon hallitus torjui pitkään vaatimukset lisäajan myöntämisestä hyvinvointialueille. Nyt sama hallitus on tuonut eduskuntaan esityksen, jolla alueille annetaan lisäaikaa vuoden 2027 tai 2028 loppuun saakka. SDP:n kansanedustaja Hanna Laine-Nousimaan mukaan lisäaika on välttämätön, mutta samalla se on hallitukselta myöhäinen tunnustus siitä, että alkuperäinen linja oli epärealistinen ja hyvinvointialueille vahingollinen.
SDP:n Werning jätti kirjallisen kysymyksen sähkön hintapiikeistä – hallitus ei ole toteuttanut lupaamaansa kapasiteettimekanismia11.2.2026 13:43:00 EET | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Paula Werning on jättänyt kirjallisen kysymyksen ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalalle sähkön rajujen hintapiikkien hillitsemisestä ja hallitusohjelmaan kirjatun kapasiteettimekanismin edistämisestä.
SDP:n Suhonen: Kun lapsi tarvitsee huostaanottoa tai kiireellistä sijoitusta, läheissijoituksen on oltava ensisijainen vaihtoehto10.2.2026 16:19:17 EET | Tiedote
Perhehoitoliitto ry tiedotti tänään (tiistaina 10.2.2026) lastensuojelusta, että Suomessa lastensuojelun sijaishuolto on huomattavasti laitospainotteisempaa kuin Ruotsissa ja Norjassa. Perhehoitoliiton mukaan lastensuojelun sijaishuollon laitos- ja perhehoidon kokonaiskustannukset ovat kasvaneet Suomessa jopa 75 prosenttia vuosina 2015–24. Vuonna 2024 ne olivat jo yhteensä 1,2 miljardia euroa.
SDP:n Saku Nikkanen jätti kirjallisen kysymyksen kiellettyjen elintarviketuotteiden maahantuonnista10.2.2026 15:15:50 EET | Tiedote
Afrikkalainen sikarutto (ASF) on vakava ja jatkuva uhka suomalaiselle sianlihantuotannolle, elintarviketeollisuudelle ja viennille. Euroopassa ASF on jo aiheuttanut toimialalle merkittäviä taloudellisia menetyksiä. Myös Suomen kannalta yksittäiset tautitapaukset strategisissa kohdissa voisivat johtaa tuotannon ja viennin keskeytyksiin sekä pitkään elpymiseen, toteaa SDP:n kansanedustaja Saku Nikkanen.
SDP-ledamöter kräver svar om centraliseringar – svenskspråkig service lider10.2.2026 12:16:04 EET | Pressmeddelande
Riksdagsledamöter från SDP har lämnat in ett skriftligt spörsmål till ansvarig minister om Transport- och kommunikationsverket Traficoms planer på att lägga ner ett stort antal serviceställen för teori- och körprov samt körkorts- och tillståndsärenden från och med 2027. De vill ha tydliga svar från regeringen på hur nedläggningarna påverkar möjligheterna att avlägga körprov på de berörda orterna och vilka alternativ regeringen ser för att trygga statlig service i hela landet.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme