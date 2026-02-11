SDP:n Hanna Laine-Nousimaa: Hallitus myöntää virheensä liian myöhään – hyvinvointialueet pakotettiin ensin rajuihin säästöihin, nyt annetaan lisäaikaa
11.2.2026 15:28:12 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Orpon hallitus torjui pitkään vaatimukset lisäajan myöntämisestä hyvinvointialueille. Nyt sama hallitus on tuonut eduskuntaan esityksen, jolla alueille annetaan lisäaikaa vuoden 2027 tai 2028 loppuun saakka. SDP:n kansanedustaja Hanna Laine-Nousimaan mukaan lisäaika on välttämätön, mutta samalla se on hallitukselta myöhäinen tunnustus siitä, että alkuperäinen linja oli epärealistinen ja hyvinvointialueille vahingollinen.
– SDP on kaksi vuotta varoittanut, ettei alijäämien kattaminen tässä aikataulussa ole mahdollista, ilman, että se johtaa rajuun palveluiden leikkaamiseen. Hallitus ei kuunnellut. Nyt hallituksen politiikan seuraukset tuntuvat ja näkyvät hyvinvointialueille, työntekijöitä on irtisanottu ja hoitoon pääsy on heikentynyt, sanoo Laine-Nousimaa.
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n tuoreet luvut kertovat tilanteen karuudesta. Hyvinvointialueet irtisanoivat viime vuonna lähes 1 300 työntekijää, kunnat 340. Henkilöstöön kohdistuvia säästöjä tehtiin yli 560 miljoonalla eurolla, ja sopeutuspaineiden arvioidaan kiristyvän edelleen.
– Hallituksen politiikassa on räikeä ristiriita. Ensin uhataan hyvinvointialueita tiukalla ja epärealistisella aikataululla alijäämien kattamisesta ja pakotetaan koviin säästöihin. Nyt sama hallitus on muuttamassa rahoituslakia tavalla, joka rankaisisi niitä alueita, jotka ovat onnistuneet tasapainottamaan taloutensa. Mitä hallitus tällä oikein tavoittelee, uusia alijäämiä ja uusia leikkauskierteitä? Tämä ei ole johdonmukaista eikä vastuullista politiikkaa, Laine-Nousimaa ihmettelee.
– Hyvinvointialueiden talousongelmat eivät syntyneet tehottomuudesta vaan poikkeuksellisista olosuhteista: inflaation nopeasta kiihtymisestä, kustannusten noususta ja siirtymävaiheen alibudjetoinnista. Nykyhallituksen olisi pitänyt reagoida tilanteeseen heti, kun ongelmat kävivät ilmi, Laine-Nousimaa muistuttaa.
Lisäajan myöntäminen ei Laine-Nousimaan mukaan riitä, jos rahoitusmallin perusongelmia ei korjata.
– Tarvitsemme kokonaisvaltaisen ratkaisun hyvinvointialueiden rahoitukseen. Alueille on turvattava ennakoitava ja riittävä rahoitus, jotta hoitoon pääsy voidaan varmistaa ja henkilöstöä ei tarvitse irtisanoa. SDP on omissa vaihtoehdoissaan kohdentanut joka vuosi lisärahoitusta juuri hoitoon pääsyn turvaamiseen ja henkilöstön pitämiseen töissä. Hallituksen on lopetettava poukkoilu ja otettava vastuu hyvinvointialueiden kestävästä rahoituksesta, Laine-Nousimaa päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hanna Laine-NousimaakansanedustajaPuh:09 432 3111hanna.laine-nousimaa@eduskunta.fiwww.hannalaine.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Aki Lindén: Lääkärille pääsy on hidastunut - THL:n tilastot osoittavat hallituksen vakavan virheen11.2.2026 15:22:07 EET | Tiedote
Suomalaisten pääsy lääkärin vastaanotolle ja etenkin lääkärin läsnävastaanotolle on THL:n tilastojen mukaan hidastunut, toteaa THL:n ylilääkäri Sara Launio Uutissuomalaisen haastattelussa (11.2.2026). SDP:n kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Aki Lindén pitää THL:n tilastojen suuntaa erittäin huolestuttavana, mutta ei yllättävänä.
SDP:n Werning jätti kirjallisen kysymyksen sähkön hintapiikeistä – hallitus ei ole toteuttanut lupaamaansa kapasiteettimekanismia11.2.2026 13:43:00 EET | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Paula Werning on jättänyt kirjallisen kysymyksen ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalalle sähkön rajujen hintapiikkien hillitsemisestä ja hallitusohjelmaan kirjatun kapasiteettimekanismin edistämisestä.
SDP:n Suhonen: Kun lapsi tarvitsee huostaanottoa tai kiireellistä sijoitusta, läheissijoituksen on oltava ensisijainen vaihtoehto10.2.2026 16:19:17 EET | Tiedote
Perhehoitoliitto ry tiedotti tänään (tiistaina 10.2.2026) lastensuojelusta, että Suomessa lastensuojelun sijaishuolto on huomattavasti laitospainotteisempaa kuin Ruotsissa ja Norjassa. Perhehoitoliiton mukaan lastensuojelun sijaishuollon laitos- ja perhehoidon kokonaiskustannukset ovat kasvaneet Suomessa jopa 75 prosenttia vuosina 2015–24. Vuonna 2024 ne olivat jo yhteensä 1,2 miljardia euroa.
SDP:n Saku Nikkanen jätti kirjallisen kysymyksen kiellettyjen elintarviketuotteiden maahantuonnista10.2.2026 15:15:50 EET | Tiedote
Afrikkalainen sikarutto (ASF) on vakava ja jatkuva uhka suomalaiselle sianlihantuotannolle, elintarviketeollisuudelle ja viennille. Euroopassa ASF on jo aiheuttanut toimialalle merkittäviä taloudellisia menetyksiä. Myös Suomen kannalta yksittäiset tautitapaukset strategisissa kohdissa voisivat johtaa tuotannon ja viennin keskeytyksiin sekä pitkään elpymiseen, toteaa SDP:n kansanedustaja Saku Nikkanen.
SDP-ledamöter kräver svar om centraliseringar – svenskspråkig service lider10.2.2026 12:16:04 EET | Pressmeddelande
Riksdagsledamöter från SDP har lämnat in ett skriftligt spörsmål till ansvarig minister om Transport- och kommunikationsverket Traficoms planer på att lägga ner ett stort antal serviceställen för teori- och körprov samt körkorts- och tillståndsärenden från och med 2027. De vill ha tydliga svar från regeringen på hur nedläggningarna påverkar möjligheterna att avlägga körprov på de berörda orterna och vilka alternativ regeringen ser för att trygga statlig service i hela landet.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme