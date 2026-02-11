SDP:n Hanna Laine-Nousimaa: Hallitus myöntää virheensä liian myöhään – hyvinvointialueet pakotettiin ensin rajuihin säästöihin, nyt annetaan lisäaikaa

– SDP on kaksi vuotta varoittanut, ettei alijäämien kattaminen tässä aikataulussa ole mahdollista, ilman, että se johtaa rajuun palveluiden leikkaamiseen. Hallitus ei kuunnellut. Nyt hallituksen politiikan seuraukset tuntuvat ja näkyvät hyvinvointialueille, työntekijöitä on irtisanottu ja hoitoon pääsy on heikentynyt, sanoo Laine-Nousimaa.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n tuoreet luvut kertovat tilanteen karuudesta. Hyvinvointialueet irtisanoivat viime vuonna lähes 1 300 työntekijää, kunnat 340. Henkilöstöön kohdistuvia säästöjä tehtiin yli 560 miljoonalla eurolla, ja sopeutuspaineiden arvioidaan kiristyvän edelleen.

– Hallituksen politiikassa on räikeä ristiriita. Ensin uhataan hyvinvointialueita tiukalla ja epärealistisella aikataululla alijäämien kattamisesta ja pakotetaan koviin säästöihin. Nyt sama hallitus on muuttamassa rahoituslakia tavalla, joka rankaisisi niitä alueita, jotka ovat onnistuneet tasapainottamaan taloutensa. Mitä hallitus tällä oikein tavoittelee, uusia alijäämiä ja uusia leikkauskierteitä? Tämä ei ole johdonmukaista eikä vastuullista politiikkaa, Laine-Nousimaa ihmettelee.

– Hyvinvointialueiden talousongelmat eivät syntyneet tehottomuudesta vaan poikkeuksellisista olosuhteista: inflaation nopeasta kiihtymisestä, kustannusten noususta ja siirtymävaiheen alibudjetoinnista. Nykyhallituksen olisi pitänyt reagoida tilanteeseen heti, kun ongelmat kävivät ilmi, Laine-Nousimaa muistuttaa.

Lisäajan myöntäminen ei Laine-Nousimaan mukaan riitä, jos rahoitusmallin perusongelmia ei korjata.

– Tarvitsemme kokonaisvaltaisen ratkaisun hyvinvointialueiden rahoitukseen. Alueille on turvattava ennakoitava ja riittävä rahoitus, jotta hoitoon pääsy voidaan varmistaa ja henkilöstöä ei tarvitse irtisanoa. SDP on omissa vaihtoehdoissaan kohdentanut joka vuosi lisärahoitusta juuri hoitoon pääsyn turvaamiseen ja henkilöstön pitämiseen töissä. Hallituksen on lopetettava poukkoilu ja otettava vastuu hyvinvointialueiden kestävästä rahoituksesta, Laine-Nousimaa päättää.