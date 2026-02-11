Rakennusalan vastuullisuus rakentuu ilmastosta, ihmisistä ja ketjujen läpinäkyvyydestä
12.2.2026 09:00:00 EET | Viestintätoimisto Commia Oy | Tiedote
Vastuullisuudesta on kovaa tulossa keskeinen kilpailutekijä myös rakennusalalla. Samalla vastuullisuusraportoinnin merkitys kasvaa rakentamisen koko ketjussa. Suuret yritykset edellyttävät alihankkijoiltaan luotettavaa ja vertailtavaa vastuullisuusdataa, ja pk-yrityksen kyky tuottaa sitä vaikuttaa suoraan sen kilpailukykyyn.
– RALA kehittää parhaillaan vastuullisuusraportointimallia pk-yrityksille, jotta alalle syntyisi yhteinen tapa tuottaa ja esittää vastuullisuustietoa. Tavoitteena on raportointipohja ja mittaristo, joiden avulla ensimmäinen raportti syntyy kevyesti, jopa yhden työpäivän aikana. Yhteinen malli helpottaa erityisesti pieniä yrityksiä, jotka toimivat samanaikaisesti useiden tilaajien erilaisten vaatimusten alla. Malli yhdenmukaistaa mittarit ja antaa pk-yrityksille valmiuden tuottaa juuri sitä dataa, jota suuret toimijat tarvitsevat, Rakentamisen Laatu RALA ry:n toimitusjohtaja Johanna Holmström kertoo.
Mallin pohjana on kaksoisolennaisuusanalyysi, joka toteutettiin syksyn 2025 aikana kolmessa työpajassa. Työpajoissa tunnistetut yli 180 vastuullisuuteen liittyvää näkökohtaa priorisoitiin 23 olennaiseksi kohdaksi.
– Ilmasto, työturvallisuus, ulkomaisen työvoiman oikeudet ja alihankintaketjujen avoimuus nousivat pk-yritysten ja tilaajien yhteisissä työpajoissa alan keskeisimmiksi vastuullisuusteemoiksi. Erityisen myönteisestä oli se, että osallistujat priorisoivat vahvasti alihankintaketjujen läpinäkyvyyden, kiertotalouden edistämisen ja aidon yhteistyön, toteaa johtava yritysvastuuasiantuntija Hanna Liappis, Taigawise Oy. Taigawise toimi analyysityössä RALAn kumppanina.
Raportointimalli laajenee vaiheittain vastaamaan tulevaa sääntelyä
Pk-yrityksille kehitetty malli tekee vastuullisuudesta saavutettavaa ja samalla se luo pohjan sille, että koko ala liikkuu samaan suuntaan.
Rakennusala on vahvasti ketjuuntunut, ja tilaajien sekä urakoitsijoiden välinen luottamus rakentuu yhä enemmän yhdenmukaisen datan varaan. RALAn raportointimalli vastaa tähän tarpeeseen: kun mittarit ja ohjeet ovat kaikille samat, pk-yritysten ei enää tarvitse reagoida joka hankkeen omiin, toisistaan poikkeaviin raportointipyyntöihin. Yhteinen malli vähentää työkuormaa, parantaa vertailtavuutta ja luo pohjan yhteistyölle.
– Raportoinnin aloitus tehdään tarkoituksella kevyeksi, jotta pk-yritykset voivat rakentaa omat prosessinsa ja käytäntönsä vähitellen. Mallia laajennetaan askel askeleelta kohti tulevaa EU-sääntelyä ja tilaajien kasvavia vaatimuksia. Mallista tehdään toimialakohtaiset versiot, sillä vastuullisuustiedon tarpeet vaihtelevat merkittävästi eri toimialoilla. Infraurakoitsijan materiaalivirtatiedot ovat aivan eri luokkaa kuin suunnittelutoimiston, ja siksi alakohtainen rajaus on olennainen osa mallin toimivuutta, huomauttaa Holmström.
Vastuullisuus ei ole irrallinen velvoite, vaan osa yritysten arkea ja yhteistyötä. Se tarkoittaa läpinäkyviä toimintatapoja, reiluja työoloja ja ympäristövaikutusten hallintaa, joka ulottuu arjen pieniin ratkaisuihin – materiaalien kiertoon, työmaiden käytäntöihin ja luonnon monimuotoisuuden huomioimiseen rakentamisen eri vaiheissa.
Miksi raportointi on tärkeää juuri nyt?
• Sääntely kirittää kehitystä, kun vastuullisuusvaatimukset kasvavat ja ohjaavat koko alaa.
• Ketjutettu toimiala tarvitsee läpinäkyvyyttä.
• Kyky tuottaa luotettavaa ja vertailtavaa vastuullisuustietoa vaikuttaa suoraan myös pk yrityksen kilpailukykyyn.
Teksti Kati Halonen / Mediaplanet
Rakentamisen Laatu RALA ry on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka edistää rakentamisalan yhteistä muutosta vastuullisuudessa, alan kulttuurissa ja kestävässä kasvussa. RALAn palvelujen tavoitteena on parantavaa rakentamisen laatua, vastuullisuutta ja terveen kilpailun edellytyksiä.
Avainsanat
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Viestintätoimisto Commia Oy
Digitaaliset AI-kollegat tulevat osaksi työn arkea11.2.2026 17:00:00 EET | Tiedote
Työelämä on teknologisessa murrosvaiheessa, jossa yritykset automatisoivat ja vauhdittavat prosessejaan tekoälyn avulla. Yksittäiset AI-agentit voivat jo nyt tukea työtehtäviä, mutta todellinen muutos syntyy, kun niiden ympärille rakennetaan yhtenäinen ekosysteemi. Tämän muutosvaiheen aallonharjalla toimii menestyksellä it- palveluyhtiö Fellowmind.
Kiinteistöjen energiatehokkuus on muuttunut arvokysymyksestä turvallisuuskysymykseksi11.2.2026 16:03:20 EET | Tiedote
Yli 60 % Suomen tuhannen miljardin kansallisvarallisuudesta on kiinni seinissä ja katoissa. Munat on aseteltu niin tiiviisti yhteen koriin, että energian hinnan heilahdukset tuntuvat välittömästi koko kansantaloudessa ja lopulta turvallisuuspolitiikassa asti. Taloyhtiöiden ja liikekiinteistöjen osa on perinteisesti ollut selviytyminen hintapiikeistä ja korjausveloista. Asetelma on kuitenkin muuttumassa. Kiinteistönomistajille on auennut mahdollisuus jopa tienata energiainvestoinneilla.
Työelämän tulevaisuus on relevantimmassa viestinnässä11.2.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Moontalk vapauttaa kommunikaation Jatkuva ja monikanavainen viestitulva kuormittaa ja uuvuttaa työntekijät. Kasvava pikaviestikanavien määrä ja niistä aiheutuva häiriö ovat korostaneet laadukkaan puheviestinnän merkitystä. “Hyvinvoinnin ja tehokkuuden nimissä alati kasvavaa hälyä täytyy siis karsia eli tehdä kommunikaatiosta relevantimpaa”, kertoo Moontalkin toimitusjohtaja Jussi Patopuro. Moontalkin kommunikaatioratkaisu keskittyy puheviestinnän hallintaan ja sujuvoittamiseen. “Kun yrityksen CRM- ja ERP-järjestelmät integroidaan osaksi puhelinpalvelua, puhelut ohjataan CRM-datan perusteella oikealle asiantuntijalle oikea-aikaisesti. Näin puhelu ei helise kaikille, tuttuus nopeuttaa asioiden hoitamista ja palvelun laatu paranee”, kuvailee Patopuro. Selkeän puhelulokituksen ja älykkäiden soittosarjojen kautta työntekijät pysyvät ajantasalla puheluliikenteestä. “Kun vastaamattomiin numeroihin soitetaan aina takaisin, asiakkaat oppivat samalla luottamaan yritykseen. Näin turhat puhelut vä
Moderneimmissa koulu- ja päiväkodeissa yleistyvät uudelleenkäytettävät rakennukset, joita voi siirtää sinne missä lapsia on10.2.2026 20:32:39 EET | Tiedote
Rakennusalalla korostuu yhä enemmän tarve suunnitella materiaalien uudelleenkäyttö jo projektien alkuvaiheessa, sillä se tuo merkittäviä kustannussäästöjä. Koulut, päiväkodit ja erilaiset sotetilat kannattaa toteuttaa niin, että ne voidaan siirtää uusiin kohteisiin tarpeen muuttuessa. Rakennusten uudelleenkäytön mahdollistaminen tukee myös kiertotaloutta ja pienentää hiilijalanjälkeä.
Johtamisjärjestelmät organisaation kehittymisen tukena10.2.2026 20:14:55 EET | Tiedote
ISO 9001, 14001, 45001, 50001-standardit ovat monelle tuttuja johtamisjärjestelmästandardeja, joille haetaan kolmannen osapuolen varmennusta/sertifiointia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme