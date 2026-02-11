Rakennusalan vastuullisuus rakentuu ilmastosta, ihmisistä ja ketjujen läpinäkyvyydestä

– RALA kehittää parhaillaan vastuullisuusraportointimallia pk-yrityksille, jotta alalle syntyisi yhteinen tapa tuottaa ja esittää vastuullisuustietoa. Tavoitteena on raportointipohja ja mittaristo, joiden avulla ensimmäinen raportti syntyy kevyesti, jopa yhden työpäivän aikana. Yhteinen malli helpottaa erityisesti pieniä yrityksiä, jotka toimivat samanaikaisesti useiden tilaajien erilaisten vaatimusten alla. Malli yhdenmukaistaa mittarit ja antaa pk-yrityksille valmiuden tuottaa juuri sitä dataa, jota suuret toimijat tarvitsevat, Rakentamisen Laatu RALA ry:n toimitusjohtaja Johanna Holmström kertoo.

Mallin pohjana on kaksoisolennaisuusanalyysi, joka toteutettiin syksyn 2025 aikana kolmessa työpajassa. Työpajoissa tunnistetut yli 180 vastuullisuuteen liittyvää näkökohtaa priorisoitiin 23 olennaiseksi kohdaksi.

– Ilmasto, työturvallisuus, ulkomaisen työvoiman oikeudet ja alihankintaketjujen avoimuus nousivat pk-yritysten ja tilaajien yhteisissä työpajoissa alan keskeisimmiksi vastuullisuusteemoiksi. Erityisen myönteisestä oli se, että osallistujat priorisoivat vahvasti alihankintaketjujen läpinäkyvyyden, kiertotalouden edistämisen ja aidon yhteistyön, toteaa johtava yritysvastuuasiantuntija Hanna Liappis, Taigawise Oy. Taigawise toimi analyysityössä RALAn kumppanina.

Raportointimalli laajenee vaiheittain vastaamaan tulevaa sääntelyä

Pk-yrityksille kehitetty malli tekee vastuullisuudesta saavutettavaa ja samalla se luo pohjan sille, että koko ala liikkuu samaan suuntaan.

Rakennusala on vahvasti ketjuuntunut, ja tilaajien sekä urakoitsijoiden välinen luottamus rakentuu yhä enemmän yhdenmukaisen datan varaan. RALAn raportointimalli vastaa tähän tarpeeseen: kun mittarit ja ohjeet ovat kaikille samat, pk-yritysten ei enää tarvitse reagoida joka hankkeen omiin, toisistaan poikkeaviin raportointipyyntöihin. Yhteinen malli vähentää työkuormaa, parantaa vertailtavuutta ja luo pohjan yhteistyölle.

– Raportoinnin aloitus tehdään tarkoituksella kevyeksi, jotta pk-yritykset voivat rakentaa omat prosessinsa ja käytäntönsä vähitellen. Mallia laajennetaan askel askeleelta kohti tulevaa EU-sääntelyä ja tilaajien kasvavia vaatimuksia. Mallista tehdään toimialakohtaiset versiot, sillä vastuullisuustiedon tarpeet vaihtelevat merkittävästi eri toimialoilla. Infraurakoitsijan materiaalivirtatiedot ovat aivan eri luokkaa kuin suunnittelutoimiston, ja siksi alakohtainen rajaus on olennainen osa mallin toimivuutta, huomauttaa Holmström.

Vastuullisuus ei ole irrallinen velvoite, vaan osa yritysten arkea ja yhteistyötä. Se tarkoittaa läpinäkyviä toimintatapoja, reiluja työoloja ja ympäristövaikutusten hallintaa, joka ulottuu arjen pieniin ratkaisuihin – materiaalien kiertoon, työmaiden käytäntöihin ja luonnon monimuotoisuuden huomioimiseen rakentamisen eri vaiheissa.

Miksi raportointi on tärkeää juuri nyt?

• Sääntely kirittää kehitystä, kun vastuullisuusvaatimukset kasvavat ja ohjaavat koko alaa.

• Ketjutettu toimiala tarvitsee läpinäkyvyyttä.

• Kyky tuottaa luotettavaa ja vertailtavaa vastuullisuustietoa vaikuttaa suoraan myös pk yrityksen kilpailukykyyn.

Teksti Kati Halonen / Mediaplanet

Rakentamisen Laatu RALA ry on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka edistää rakentamisalan yhteistä muutosta vastuullisuudessa, alan kulttuurissa ja kestävässä kasvussa. RALAn palvelujen tavoitteena on parantavaa rakentamisen laatua, vastuullisuutta ja terveen kilpailun edellytyksiä.