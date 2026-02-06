Tulipalojen määrä laski Pirkanmaalla – Hannes-myrskystä piikki pelastustoimen tehtävämääriin
13.2.2026 11:59:44 EET | Pirkanmaan pelastuslaitos | Tiedote
Vuonna 2025 Pirkanmaalla pelastustoimi hälytettiin tehtävälle täsmälleen yhtä montaa kertaa kuin edellisenä vuonna. Tulipalojen ja liikenneonnettomuuksien määrät vähenivät, mutta vahingontorjuntatehtävien määrä kasvoi reilusti. Ensihoitopalveluiden tehtävämäärä säilyi lähes edellisvuoden tasolla.
Pirkanmaan hyvinvointialueella pelastus- ja ensihoitopalveluiden tehtäväalue vastaa pelastustoimen ja ensihoitopalveluiden laissa määritettyjen palveluiden järjestämisestä. Hälytystehtävien kokonaismäärä pelastustoimella ja ensihoitopalveluilla vuonna 2025 oli yhteensä 76 740.
Pelastustoimen kiireelliset tehtävät ovat vähentyneet joka vuosi edellisen viiden vuoden aikana, mutta samaan aikaan kiireettömien tehtävien määrä on kasvanut.
Hannes-myrsky näkyi tehtävämäärissä
Vahingontorjuntatehtävien kokonaismäärä nousi yli kolmella sadalla vuodesta 2024, kun pelastustoimi hälytettiin viime vuonna torjumaan vahinkoa 1 611 kertaa.
Vahingontorjuntatehtävien määrä on kaikkiaan ollut selkeässä nousussa edellisen viiden vuoden aikana, ja tehtävämäärä on kasvanut joka vuosi.
Pirkanmaallakin paljon tuhoja aiheuttanut Hannes-myrsky toi pelastustoimelle ison piikin viime vuoden tehtävämääriin. Joulukuun lopussa ollut myrsky aiheutti yli 1 000 tehtävää Pirkanmaalla.
Tulipalojen ja liikenneonnettomuuksien määrät laskivat
Pelastustoimen tehtäviä Pirkanmaalla vuonna 2025 oli kaikkiaan 9 191, joka on täsmälleen sama määrä tehtäviä kuin oli vuoden 2024 aikana. Pelastustoiminnan toimintavalmiusaikatavoitteet saavutettiin lukuun ottamatta Tampereen kaupunkiseutua, jossa esiintyi alueellisia puutteita.
Vuonna 2025 pelastustoimella oli 958 tulipalotehtävää, joka on 13 tulipaloa vähemmän kuin vuonna 2024. Lukemaan on laskettu rakennuspalot ja rakennuspalovaarat, liikennevälinepalot, maastopalot sekä muut tulipalot. Liikenneonnettomuuksiin pelastustoimi hälytettiin 1 063 kertaa, mikä niin ikään on määrältään pienempi kuin vuonna 2024, jolloin liikenneonnettomuustehtäviä oli 1 204.
Vaikka sekä tulipalojen että liikenneonnettomuuksien määrät laskivat viime vuonna, vahingontorjuntatehtävien kasvu pitää pelastustoimen kokonaistehtävämäärän samana.
Kolme palokuolemaa ja kuusi suuronnettomuutta
Palokuolemia vuonna 2025 Pirkanmaalla oli kolme, mikä on saman verran kuin edellisenä vuonna.
Suuronnettomuuksia Pirkanmaalla oli kuusi kappaletta. Onnettomuus luokitellaan suuronnettomuudeksi, mikäli onnettomuudessa kuolee viisi henkilöä, loukkaantuu 10 henkilöä tai omaisuutta tuhoutuu 500 000 euron arvosta. Viime vuonna kaikissa onnettomuuksissa omaisuusvahinkoja aiheutui lähes 19 miljoonaa euroa.
Onnettomuuskehitystä seurataan
Pelastuslaitokset seuraavat onnettomuuksien ja niiden uhkien määrän kehitystä sekä syitä, jotka ovat johtaneet onnettomuuteen tai sen uhkaan. Tehtyjen johtopäätösten perusteella pelastusviranomaisen tulee pelastuslain nojalla ryhtyä toimenpiteisiin onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja niihin varautumiseksi. Tarvittaessa tehdään myös esityksiä muille viranomaisille ja tahoille.
Edellisen viiden vuoden tarkastelussa rakennuspalojen aiheuttajaksi omakotitaloissa on havaittu ihmisen toiminta. Kaikkiaan 42 % omakotitalojen tulipaloista syttyi ihmisen toiminnan seurauksena. Toisena syynä oli koneiden ja laitteiden toiminta, mutta on tärkeää havaita, että osa koneiden ja laitteiden vioista oli myös seurausta ihmisen toiminnasta.
Viiden vuoden seurannassa omakotitalojen tulipaloista on aiheutunut lähes 18 miljoonan euron omaisuusvahingot. Kaikkiaan omaisuusvahinkoja eri rakennuspaloista vuosina 2021–2025 syntyi lähes sata miljoonaa euroa.
Ensihoitopalveluilla myös kiireinen vuosi
Ensihoitopalveluilla hälytystehtäviä vuonna 2025 Pirkanmaalla oli 67 549. Ensihoitotehtävistä 47 % sijoittui Tampereen alueelle. Ensihoidon saavuttamisaikojen mediaanit jäivät tavoitteista kaikilla riskialueilla. Saavuttamisaikatavoite, joka toteutuu 90 % tehtävistä, täyttyi muissa paitsi ydintaajama-riskiluokassa.
Sote-tilannekeskus aloitti
Pirkanmaalle perustettiin keväällä 2025 sote-tilannekeskus, joka tarjoaa alueen sote-ammattilaisille akuutissa tilanteessa tukea potilaan tai asiakkaan hoidon tarpeen arviointiin sekä hoitamiseen. Puheluihin vastaavat koordinaattorit ovat kokeneita sairaanhoitajia tai ensihoitajia, joilla on vahvaa osaamista akuuttihoidosta ja hoidon tarpeen arvioinnista.
Pelastus- ja ensihoitopalveluiden tehtäväalueella toimivaan sote-tilannekeskukseen ohjautuvat myös hätäkeskuksesta kiireettömät ensihoitotehtävät, joita ensimmäisenä toimintavuonna käsiteltiin noin 4 000. Näistä lähes puolet voitiin hoitaa muutoin kuin lähettämällä ambulanssi paikalle.
Valvontatoiminnalla ehkäistään onnettomuuksia
Pelastustoimen suorittaman valvontatoiminnan (palotarkastukset) tavoitteena on vähentää onnettomuuksia sekä niistä aiheutuvia vahinkoja. Valvontasuoritteita vuonna 2025 oli kaikkiaan 19 538, mikä sisältää muun muassa paloturvallisuuden itsearvioinnit, asiakirjavalvonnan, määräaikaiset palotarkastukset, kemikaalivalvonnan tehtävät sekä rakentamisen ohjauksen tehtävät.
Valvontaa kohdennetaan riskiperusteisesti ja määrävälein niin asuinrakennuksiin kuin yritys- ja laitoskohteisiin. Palotarkastuksista yritys- ja laitoskohteita oli 1 401, asuinrakennusten määräaikaistarkastuksia 2 624 ja muita palotarkastuksia 1 465 kappaletta.
Asuinrakennusten valvonnassa ensisijainen valvonnan muoto on paloturvallisuuden itsearviointi, jossa asukkaat arvioivat itse kiinteistön paloturvallisuutta pelastuslaitoksen toimittaman ohjeistuksen perusteella. Paloturvallisuuden itsearvioinnit toteutuivat parhaiten pientaloissa.
Turvallisuusviestintä ohjaa oikeaan toimintaan
Turvallisuusviestinnän tavoitteena on lisätä ihmisten valmiuksia ehkäistä onnettomuuksia sekä kykyä toimia onnettomuustilanteissa. Turvallisuusviestintä on muun muassa koulutusta, kampanjoita sekä neuvontaa puhelimitse ja yleisötapahtumissa.
Vuonna 2025 turvallisuuskoulutusten, turvallisuusneuvonnan sekä yleisötapahtumien kautta tavoitettiin yli 67 000 henkilöä. Turvallisuusviestintää toteutetaan myös sosiaalisessa mediassa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Teemu-Taavetti ToivonenPelastusjohtajaPirkanmaan hyvinvointialue/Pelastus- ja ensihoitopalvelutPuh:0400281288teemu-taavetti.toivonen@pirha.fi
Kuvat
Tietoa julkaisijasta
Vastaamme pelastustoimen ja ensihoitopalveluiden järjestämisestä Pirkanmaalla. Osana Suomen suurinta hyvinvointialuetta työllistämme pelastus- ja ensihoitopalveluiden palvelulinjalla yli 700 vakituista henkilöä. Lisäksi pelastustoimen hälytystehtäville osallistuu sopimuspalokuntalaisia ja sivutoimista henkilöstöämme, joita on yhteensä noin 950 henkilöä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan pelastuslaitos
Pientalojen itsearvioinnit ovat käynnissä Pirkanmaalla – Lämmitys ja sähkölaiteviat onnettomuustilastojen kärjessä6.2.2026 16:22:31 EET | Tiedote
Asuinrakennusten tulipaloista huomattavan suuri osa on ihmisen toiminnasta aiheutuvia ja usein ne olisivat ehkäistävissä arjen päätöksillä. Pientalojen itsearvioinnilla pelastuslaitos pyrkii parantamaan asumisen paloturvallisuutta ja opastamaan turvalliseen toimintaan. Helmikuussa tuhannet taloudet Pirkanmaalla saavatkin pelastuslaitokselta postia.
Palomiehet ja poliisit ottavat toisistaan mittaa jääkiekossa Tampereella – tule mukaan!19.1.2026 12:00:00 EET | Tiedote
Hyväntekeväisyysteemainen ottelu pelataan Nokia Arenalla 24.1.2026 kello 13.30 alkaen. Koko perheen tapahtumaan on vapaa pääsy.
Ilotulitteiden käyttö vuodenvaihteessa Pirkanmaalla – Käyttökieltoalue laajenee23.12.2025 13:38:54 EET | Tiedote
Pirkanmaan pelastuslaitos ja ensihoitopalvelut muistuttavat ilotulitteiden turvallisesta käytöstä. Pelastusviranomainen on tänä vuonna rajannut yksityishenkilöiden ilotulitteiden käyttöä aiempia vuosia laajemmaksi. Käyttökieltoalue Tampereen keskustan osalta laajenee ja kieltoalueeksi on määritelty myös kaksi uutta aluetta.
Pelastuslaitoksen jouluvinkit turvalliseen ruoanlaittoon19.12.2025 15:08:02 EET | Tiedote
Keittiöissä käy pian kova kuhina, kun jouluherkut on saatava aatoksi valmiiksi. Kiireessäkin tulee kuitenkin pitää huoli turvallisuudesta, etteivät kokkailut vaihdu savupilveen ja pelastuslaitoksen vierailuun.
Parkkihallipalo Tampereella 1.10.2025 – Palonsyyntutkinnasta ja akkupalojen vaarallisuudesta5.11.2025 13:08:21 EET | Tiedote
Sisä-Suomen poliisi on yhdessä Pirkanmaan pelastuslaitoksen, vakuutusyhtiön edustajien, tutkinnan kohdeauton maahantuojan sekä monien muiden yhteistyötahojen kanssa selvittänyt palon syttymissyytä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme