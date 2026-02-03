Taitaja9-tulokset Pohjois-Suomen aluekilpailusta – kolme joukkuetta finaaliin
11.2.2026 16:30:10 EET | Koulutuskuntayhtymä OSAO | Tiedote
OSAO järjesti Pohjois-Suomen Taitaja9-aluekilpailun 4.2.2026, jossa kilpaili 25 yläkoululaisten joukkuetta. Toukokuun Tuusulan finaaliin etenivät joukkueet Rukalta, Oulunsalosta ja Sodankylästä.
OSAO järjesti ke 4.2.2026 Taitaja9-aluekilpailun, johon osallistui 25 yläkoululaisjoukkuetta Pohjois-Suomesta. Kolme parasta joukkuetta jatkavat Taitaja9-finaaliin Tuusulaan toukokuussa.
Taitaja9-finalistit Pohjois-Suomesta ovat (joukkue, koulu, oppilaat):
- Rukan Lumisukeltajat, Rukan koulu: Lumi Isokääntä, Lumia Lämsä ja Enna Viholainen
- Pitkis9G3, Pitkäkankaan koulu, Oulunsalo: Venla Heino, Veera Tervakoski ja Frida-Sofia Rantala
- Parhaat Pojat ja Bruno, Tähtikunnaan koulu, Sodankylä: Nante Takala, Lenni Valkonen ja Bruno Nissinen
Taitaja9-kilpailu
Taitaja9-kilpailu on leikkimielinen, mutta tehtävät vaativat näppäryyttä ja luovuutta. Kilpailu on nuorille hauska keino tutustua eri ammattialoihin, ja siinä tarvitaan monen oppiaineen osaamista. Joukkueet ovat kolmihenkisiä ja osallistujat 7.–9.-luokkalaisia.
Taitaja9 on osa Skills Finland ry:n koordinoimaa ammattitaitokilpailutoimintaa. Eri puolilla Suomea järjestetään vuosittain noin 80 Taitaja9-paikalliskilpailua ja 12 aluekilpailua. Taitaja9-finaalikilpailu järjestetään vuosittain ammattitaidon SM-kilpailu Taitajan yhteydessä.
