Taitaja9-tulokset Pohjois-Suomen aluekilpailusta – kolme joukkuetta finaaliin

OSAO järjesti ke 4.2.2026 Taitaja9-aluekilpailun, johon osallistui 25 yläkoululaisjoukkuetta Pohjois-Suomesta. Kolme parasta joukkuetta jatkavat Taitaja9-finaaliin Tuusulaan toukokuussa.

Taitaja9-finalistit Pohjois-Suomesta ovat (joukkue, koulu, oppilaat):

Rukan Lumisukeltajat, Rukan koulu: Lumi Isokääntä, Lumia Lämsä ja Enna Viholainen Pitkis9G3, Pitkäkankaan koulu, Oulunsalo: Venla Heino, Veera Tervakoski ja Frida-Sofia Rantala Parhaat Pojat ja Bruno, Tähtikunnaan koulu, Sodankylä: Nante Takala, Lenni Valkonen ja Bruno Nissinen

Taitaja9-kilpailu

Taitaja9-kilpailu on leikkimielinen, mutta tehtävät vaativat näppäryyttä ja luovuutta. Kilpailu on nuorille hauska keino tutustua eri ammattialoihin, ja siinä tarvitaan monen oppiaineen osaamista. Joukkueet ovat kolmihenkisiä ja osallistujat 7.–9.-luokkalaisia.

Taitaja9 on osa Skills Finland ry:n koordinoimaa ammattitaitokilpailutoimintaa. Eri puolilla Suomea järjestetään vuosittain noin 80 Taitaja9-paikalliskilpailua ja 12 aluekilpailua. Taitaja9-finaalikilpailu järjestetään vuosittain ammattitaidon SM-kilpailu Taitajan yhteydessä.