Taitaja9-tulokset Pohjois-Suomen aluekilpailusta – kolme joukkuetta finaaliin

11.2.2026 16:30:10 EET | Koulutuskuntayhtymä OSAO | Tiedote

OSAO järjesti Pohjois-Suomen Taitaja9-aluekilpailun 4.2.2026, jossa kilpaili 25 yläkoululaisten joukkuetta. Toukokuun Tuusulan finaaliin etenivät joukkueet Rukalta, Oulunsalosta ja Sodankylästä.  

Toukokuun Taitaja9-finaaliin etenivät joukkueet Rukalta, Oulunsalosta ja Sodankylästä. Jouni Ylisuutari

OSAO järjesti ke 4.2.2026 Taitaja9-aluekilpailun, johon osallistui 25 yläkoululaisjoukkuetta Pohjois-Suomesta. Kolme parasta joukkuetta jatkavat Taitaja9-finaaliin Tuusulaan toukokuussa. 

Taitaja9-finalistit Pohjois-Suomesta ovat (joukkue, koulu, oppilaat):

  1. Rukan Lumisukeltajat, Rukan koulu: Lumi Isokääntä, Lumia Lämsä ja Enna Viholainen
  2. Pitkis9G3, Pitkäkankaan koulu, Oulunsalo: Venla Heino, Veera Tervakoski ja Frida-Sofia Rantala
  3. Parhaat Pojat ja Bruno, Tähtikunnaan koulu, Sodankylä: Nante Takala, Lenni Valkonen ja Bruno Nissinen

 

Taitaja9-kilpailu

Taitaja9-kilpailu on leikkimielinen, mutta tehtävät vaativat näppäryyttä ja luovuutta. Kilpailu on nuorille hauska keino tutustua eri ammattialoihin, ja siinä tarvitaan monen oppiaineen osaamista. Joukkueet ovat kolmihenkisiä ja osallistujat 7.–9.-luokkalaisia. 

Taitaja9 on osa Skills Finland ry:n koordinoimaa ammattitaitokilpailutoimintaa. Eri puolilla Suomea järjestetään vuosittain noin 80 Taitaja9-paikalliskilpailua ja 12 aluekilpailua. Taitaja9-finaalikilpailu järjestetään vuosittain ammattitaidon SM-kilpailu Taitajan yhteydessä.

Ryhmä nuoria seisoo korokkeella mitalit kaulassaan. He näyttävät iloisilta ja poseeraavat eri asennoissa.
Toukokuun Taitaja9-finaaliin etenivät joukkueet Rukalta, Oulunsalosta ja Sodankylästä.
Jouni Ylisuutari
Kolme hymyilevää nuorta seisoo yhdessä mitaleineen.
Voittajajoukkue Rukan Lumisukeltajissa Lumi Isokääntä, Lumia Lämsä ja Enna Viholainen.
Jouni Ylisuutari
Koulutuskuntayhtymä OSAO mahdollistaa ammatillisen kasvun, työelämäosaamisen ja jatkuvan oppimisen. Konserniin kuuluvat OSAO ja OSAO Edu Oy. OSAOn päätoimialueina ovat Oulun seutu ja Koillismaa.

