Kukikko juhlistaa Ystävänpäivää lahjoittamalla kaikille ilmaisen villasukkaohjeen
12.2.2026 13:13:14 EET | Puutarhaliitto - Trädgårdsförbundet ry | Ilmoitus
"Hyvää Ystävänpäivää, toivottaa Kukikko! Ihanaa, että olette olemassa."
Puutarhaliitto ry ja neulesuunnittelija Tiina Ilmivalta (@tinskukutoo) lahjoittavat ystävänpäivän kunniaksi kaikille suomalaisille maksuttoman Kukikko‑villasukkaohjeen – lämpöä, iloa ja käsillä tekemisen rauhaa keskelle talvea.
Kukikko‑villasukkaohje – lämmin lahja ystävänpäivään
Ystävänpäivän iloksi haluamme jakaa pienen palan lämpöä ja inspiraatiota kaikille käsitöistä ja puutarhasta nauttiville. Neulesuunnittelija Tiina Ilmivalta (@tinskukutoo_tinskuknits) on suunnitellut kauniin ja rauhoittavan Kukikko‑villasukkamallin, joka sopii täydellisesti sekä talvi-iltoihin että varhaiskevään puutarhahaaveiluun.
👉 Ilmainen Kukikko‑villasukkaohje on vapaasti ladattavissa ja jaettavissa.
👉 Voit kutoa sukat itsellesi tai antaa ne lahjaksi puutarhaystävälle.
👉 Ohjeen saa jakaa edelleen, kunhan mainitsee, että se on Puutarhaliitto ry:n ja @tinskukutoo’n yhteistyötä.
Kukikko-villasukka on suunniteltu niin, että se tuo lämpöä myös käytännössä: villasukat mahtuvat hyvin kenkään ja pitävät varpaat lämpiminä kevään puutarhatöissä.
Miksi villasukat – ja miksi neulominen tekee niin hyvää?
Neulominen on paljon enemmän kuin silmukoita ja lankaa. Se on helposti saavutettava hyvinvoinnin lähde, joka kulkee mukana arjen kiireessä:
🌿 Rauhoittaa mieltä
Silmukka toisensa jälkeen rytmi on meditatiivinen ja laskee tutkitusti stressitasoja.
🌿 Laskee sykettä ja lisää palautumista
Rauhallinen, toistuva käsityö vaikuttaa positiivisesti hermoston tasapainoon.
🌿 Nostaa mielialaa
Sukan valmistuminen tuottaa pieniä onnistumisen kokemuksia – kuin kevään ensimmäiset versot mullasta.
🌿 Yhdistää ihmisiä
Käsityöt ovat jakamista, välittämistä ja yhteisöllisyyttä – aivan kuten puutarhaharrastus.
🌿 Helppo aloittaa missä vain
Kutominen kulkee mukana: keittiön pöydällä, bussissa, mökkilaiturilla tai talvipakkasessa takkatulen ääressä.
Kukikko‑villasukkaohje ei ole vain neuleohje – se on muistutus siitä, että puutarhaharrastus ja käsillä tekeminen kulkevat kauniisti rinnakkain. Molemmat tuovat iloa, rauhaa ja merkityksellisiä hetkiä arkeen.
Jaetaan yhdessä iloa eteenpäin
Puutarhaliitto ry haluaa toivottaa kaikille lempeää ja lämminhenkistä ystävänpäivää.
Yhdessä kasvatamme iloa, yhteisöllisyyttä ja vehreyttä ympäri Suomen – yksi verso ja yksi silmukka kerrallaan.
Lisätietoja:
Puutarhaliitto ry
puutarhaliitto@puutarhaliitto.fi
www.puutarhaliitto.fi
Yhteyshenkilöt
Tarja MiettinenToiminnanjohtajaPuutarhaliitto rytarja.miettinen@puutarhaliitto.fi
Kuvat
Liitteet
Puutarhaliitto ry
Puutarhaliitto ry on vuonna 1925 perustettu valtakunnallinen aatteellinen yhdistys, joka edistää puutarhaharrastusta, kestävää kehitystä ja suomalaisten hyvinvointia puutarhanhoidon keinoin. Liitto toimii puutarhayhdistysten yhteistyöelimenä, julkaisee Kotipuutarha-lehteä ja järjestää muun muassa valtakunnallisen Avoimet Puutarhat -tapahtuman
