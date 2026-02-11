Luken uudet tilat Jokioisilla vastaavat huippututkimuksen vaatimuksiin
12.2.2026 11:09:48 EET | Senaatti-kiinteistöt | Tiedote
Luonnonvarakeskuksen (Luke) uuden tutkimusnavetan rakennustyöt ovat valmistuneet Jokioisilla, ja tutkimustoiminnan on suunniteltu käynnistyvän syksyllä 2026. Tutkimusnavetan avajaisia vietettiin Jokioisilla tänään 12.2., ja avoimet ovet järjestetään huomenna 13.2.2026.
Loppuvuodesta valmistunut uusi tutkimusnavetta on kooltaan noin 6 000 neliömetriä, ja navettaan muuttaa keväällä 120 lehmää. Tutkimusnavetan rakennuttamisesta vastasi valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt, ja hankkeen päätoteuttajana toimi Varte Oy. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 10 miljoonaa euroa.
Luke on varustellut navetan uusimmalla lypsy-, rehustus- ja mittausteknologialla. Jokioisten uusi tutkimusnavetta täyttää kansainvälisen huippututkimuksen vaatimukset ja mahdollistaa elinkeinoelämän tietotarpeisiin ja asiakastyöhön vastaamisen huomioiden eläinten ja henkilöstön hyvinvoinnin.
Tutkimusnavetan rakennustyöt aloitettiin tammikuussa 2025. Tutkimusmaatilan uudistaminen on edennyt vaiheittain: uusi tulotie rakennettiin vuonna 2021, ja biokaasulaitoksen pohjatyöt, separointilaitos ja lietesäiliö valmistuivat vuonna 2023.
Lisätietoa Luken tiedotteesta 12.2.2026: https://www.luke.fi/fi/uutiset/luonnonvarakeskuksen-uusi-tutkimusnavetta-vahvistaa-suomalaisen-maidontuotannon-tulevaisuutta
Lisätietoa hankkeesta: https://www.senaatti.fi/hankkeet/lukejokioinen/
Lisätietoa tutkimusnavetan avoimet ovet -tilaisuudesta: https://www.luke.fi/fi/tutkimusnavetta
Henri Konttinen, rakennuttajapäällikkö, puh. 050 575 8074, henri.konttinen@senaatti.fi
Senaatti on valtion kiinteistöasiantuntija ja toimitilakumppani.
Rovaniemen uuden pääpoliisiaseman toteutus Jääskeläisen alueelle on varmistunut, kun hanke on saanut valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan puollon ja sisäministeriön päätöksen vuokrasopimuksen solmimisesta. Rakennustöiden on tavoitteena alkaa huhti-toukokuussa.
Tampereen Attilan toimistokiinteistöön osoitteessa Yliopistonkatu 38 rakennetaan 23 valtion toimijan yhteinen työympäristö sekä Suomi-piste, joka kokoaa yhteen kahdeksan toimijan asiakaspalvelut ja poliisin lupapalvelun. Suomi-piste valmistuu keväällä 2027 ja koko yhteinen työympäristö keväällä 2028.
Valtioneuvoston linnassa alkaa peruskorjaus elokuussa 2026. Valtion tiloista ja hankkeen rakennuttamisesta vastaava Senaatti-kiinteistöt ja Consti Oyj:n tytäryhtiö Consti Korjausrakentaminen Oy ovat allekirjoittaneet rakennushankkeen urakkasopimuksen tänään 29.1.2026.
Senaatti-konserni käynnisti talvella 2022 energiansäästöohjelman, jossa toteutettiin lähes 2000 energiansäästötoimenpidettä. Näillä saavutettiin merkittävä, 7 %:n energiansäästö kokonaisenenergiankulutukseen nähden, mikä vastasi noin 10 milj. euron säästöä.
Kuopion Savilahdessa osoitteessa Neulaniementie 5 puretaan entisen Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) pää- ja varastorakennus. Purkutyöt käynnistyvät helmikuun alussa, ja niiden arvioidaan valmistuvan toukokuussa 2026.
