Lähetysseura pyytää ilmoituksia mahdollisista menneisyyden väärinkäytöksistä

Tietojen keräämisen taustalla ovat esiin nousseet epäilyt siitä, että ​​Lähetysseuran menneisyydessä olisi asioita, joista Lähetysseuralle ei ole tullut tietoa tai jotka ovat jääneet puutteellisesti selvitetyiksi. Jo aiemmin tiedossa olleet tapahtumat Suomen Lähetysseuran Taiwanin oppilaskodissa 1970–1990-luvuilla aiheuttivat suurta vahinkoa useille lapsille ja nuorille sekä heidän läheisilleen. Lähetysseura ja poliisi yrittivät selvittää tapahtumia. Tapauksessa ei ole koskaan syytetty tai tuomittu ketään.

Nyt on noussut esille mahdollisuus siitä, että epäselvyyksiä ja väärinkäytöksiä olisi mahdollisesti tiedettyä ​​enemmän. Lähetysseuran toiminnanjohtaja Pauliina Parhialan mukaan seuran työhön ei voi liittyä salaisuuksia, ei edes silloin, kun ne liittyvät menneisiin tapahtumiin.

”Minulle on esitetty, että työn piirissä olleisiin ihmisiin, etenkin lapsiin, olisi kohdistunut menneisyydessä väärinkäytöksiä laajemmin kuin on aiemmin tiedetty. Mennyttä emme voi muuttaa, mutta toivon, että jokainen voisi tulla kuulluksi ja kohdatuksi omassa asiassaan. Riippumaton asiantuntijaryhmä käsittelee ilmoituskanaviin tulevat ilmoitukset ja neuvoo Lähetysseuraa siitä, miten meille mahdollisesti tulevien yhteydenottojen kanssa menettelemme”, Parhiala sanoo.

”Haluan omasta ja Suomen Lähetysseuran puolesta pyytää vilpittömästi anteeksi kaikilta, jotka ovat Lähetysseuran toiminnassa tai lähetystyön nimissä joutuneet millään tavoin vallan väärinkäytön tai kaltoinkohtelun kohteeksi”, Parhiala sanoo.

Ilmoituskanavien kautta voi ottaa yhteyttä sekä nimellään että ​​​​anonyymisti. Yhteydenottoja toivotaan vuoden 2026 aikana sekä Suomesta että Lähetysseuran työalueilta. Jos esiin tulee rikosasioita, ne siirretään poliisin käsittelyyn.

Ilmoitukset käsittelevän riippumattoman asiantuntijaryhmän jäsenet ovat asianajaja Riitta Leppiniemi, valtiotieteiden lisensiaatti Maria Kaisa Aula, yliopistonlehtori, filosofian tohtori Seija Jalagin sekä arkkipiispa emeritus, teologian tohtori Kari Mäkinen, joka valittiin ryhmän puheenjohtajaksi. Lähetysseura ei kommentoi yksittäistapauksia eikä paljasta uhrien henkilöllisyyksiä ulkopuolisille. Asiantuntijaryhmä julkaisee työskentelyn loppuraportin ja siitä nousevat suositukset Lähetysseuralle viimeistään tammikuussa 2027.

Lähetysseura on viimeisten vuosikymmenten aikana kehittänyt suojelun, etenkin lastensuojelun, toimintatapojaan. Avoin tiedonkulku, läpinäkyvyys, mahdollisuus ja velvollisuus ilmoittaa toimintaohjeiden vastaisesta toiminnasta sekä oma-aloitteinen toiminnan tarkastus ja valvonta ovat Lähetysseuran työn perusta. ​​Kaikkia Lähetysseuran työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita toimintamaissa sitoo laaja eettinen ohjeistus, jonka noudattamista valvotaan. Ulkoinen toimija on tarkastanut Lähetysseuran lastensuojeluohjeistuksen toteutumista viimeksi keväällä 2025.

Lisätiedot:

Lähetysseuran toiminnanjohtaja Pauliina Parhiala, pauliina.parhiala@suomenlahetysseura.fi, puh. 040 8201 996

Näin ilmoitat menneisyyden väärinkäytöksistä:

Ilmoituskanavat ovat:

Sähköposti: yhteydenotto@felm.org

Puhelimitse numeroon +358 40 1683 571. Puhelut vastaanotetaan tiistaisin klo 13-16 Suomen aikaa.

Tekstiviesti numeroon +358 40 1683 571. Viestit käsitellään vain tiistaisin klo 13–16. Lisää viestiin tieto siitä, voiko sinuun ottaa yhteyttä.

Ilmoituskanava

suomeksi https://felm.ilmoituskanava.fi/

ruotsiksi https://felm.anmalningskanal.fi/

englanniksi https://felm.notificationchannel.com

espanjaksi (valitse kieleksi espanja verkkosivun oikean yläkulman valikosta) https://felm.notificationchannel.com

ranskaksi (valitse kieleksi ranska verkkosivun oikean yläkulman valikosta) https://felm.notificationchannel.com

Voit tehdä ilmoituksen myös täysin anonyymisti.

Tallenna järjestelmän antama koodi. Sitä tarvitaan, jotta sinuun voidaan olla yhteydessä mahdollisten lisäkysymysten vuoksi.

Kysymyksiä ja vastauksia

Miksi pyydätte ilmoituksia menneisyyden väärinkäytöksistä?

Työhömme ei voi liittyä salaisuuksia, ei edes silloin, kun ne liittyvät menneisiin tapahtumiin. Olemme parin viime vuoden aikana tulleiden yhteydenottojen perusteella päätyneet siihen, että on mahdollista, että menneisyydessämme on edelleen tapahtumia, joista Lähetysseuralle ei ole tullut tietoa tai jotka ovat jääneet puutteellisesti selvitetyiksi ja käsitellyiksi.

Menneisyyteen liittyviä asioita on ollut vaikea luotettavasti selvittää nykypäivästä käsin. Lähetysseuran arkistot tai käytettävissä oleva tieto eivät myöskään ole antaneet tähän riittäviä eväitä. On tärkeää tunnistaa, ettei Lähetysseura ole tutkintaviranomainen eikä tämän työskentelyn kautta ole saavutettavissa kattavaa selvitystä Lähetysseuran menneisyydestä.

Tarvitsemme yleisön apua siihen, että mahdolliset selvittämättä jääneet väärinkäytökset tulisivat tietoomme ja niiden uhrit tulisivat kuulluiksi. Ensisijainen tavoitteemme on tarjota mahdollisille uhreille kanava tulla kuulluksi ja kohdatuksi.

Tiedotteessa viitataan tapahtumiin Taiwanin oppilaskodissa menneinä vuosikymmeninä. Mistä niissä oli kysymys?

1990-luvulla Lähetysseura sai huoli-ilmoituksia Taiwanilla toimineen oppilaskodin nuorten pahoinvoinnista. Oppilaskoti oli Morrison Academy -koulun yhteydessä, ja siellä asui Lähetysseuran työntekijöiden lapsia. Huolia oli esitetty jo 1980-luvulla, ja yksittäisten nuorten hoitotoimia aloitettiin vuonna 1993. Vuonna 1995 kaksi oppilaskodin entistä asukasta teki rikosilmoituksen. Noin kymmenen nuorta ilmoitti joutuneensa rikosten uhriksi. Poliisitutkinta asiassa päätettiin kuitenkin tuloksettomana eikä tapauksessa ole nostettu yhtään syytettä.

Lähetysseura teetti asiasta riippumattoman selvityksen, jossa ilmeni nuorten oireilun taustalla olevan traumaperäistä käyttäytymistä ja epäilyjä väärinkäytöksistä. Tutkinnan päättymisestä käynnistettiin valituksen pohjalta viranomaisselvitys. Viranomaisselvitys totesi, että poliisitutkinnassa ei ollut voitu osoittaa tapahtuneen sellaisia puutteellisuuksia tai virheellisyyksiä, että asiassa olisi ollut lisäselvityksen mahdollisuutta. Taiwanin tapaukseen liittyen oikeudellinen tie on loppuun käyty. Lähetysseura tuki Taiwanin oppilaskodissa asuneiden nuorien hoitoja taloudellisesti sekä tarjosi heille oikeusapua.

Mitä ajattelette menneisyyden väärinkäytöksistä nyt?

Minkäänlainen työmme piirissä olevien, Lähetysseuran vastuulla olevien ihmisten, lasten tai aikuisten, kaltoinkohtelu ei vastaa miltään osin Lähetysseuran arvomaailmaa. Lähetysseura haluaa suojella toimintansa ja työnsä piirissä olevia ihmisiä sekä lapsia että muita heikommassa asemassa olevia ihmisiä aina ja kaikkialla. Lapsiin tai aikuisiin kohdistuva kaltoinkohtelu ja hyväksikäyttö on erittäin paheksuttavaa ja tuomittavaa. Pyrimme kaikin tavoin edistämään lasten suojelua ja lasten oikeuksien toteutumista.

Haluamme, että kaikki menneisyyteemme liittyvät kaltoinkohtelut ja väärinkäytökset tulevat esiin, mikäli näin ei ole jo tapahtunut. Näin uhrit tulevat kuulluksi. Toivomme, että voimme näin jatkaa työtämme kaikille selkeiden periaatteiden pohjalta. Menneisyyden virheet eivät saa estää meitä auttamasta niitä, jotka tarvitsevat apuamme nyt.

Lähetysseura pyytää anteeksi heiltä, jotka ovat joutuneet Lähetysseuran toiminnassa väärinkäytösten kohteeksi. Onko tämä ensimmäinen anteeksipyyntö, joka kaltoinkohtelua kokeneille esitetään?

Julkista anteeksipyyntöä ei ole aiemmin esitetty riittävän selkeästi, vaikka Lähetysseura on tunnustanut oman vastuunsa asiassa. Lapset ja nuoret ovat olleet Lähetysseuran vastuulla, yksiselitteisesti. Anteeksipyyntö on välttämätön. Se on teko, jolla tunnustetaan täysi moraalinen vastuu tapahtuneesta.

Haluamme nyt selkeästi todeta: pyydämme anteeksi kaikilta, jotka ovat kärsineet lähetystyön tai Lähetysseuraan liittyvän toiminnan nimissä. Olemme sitoutuneet kohtaamaan menneisyytemme ja oppimaan virheistä, jotta vastaavanlaisia tilanteita ei pääse enää koskaan syntymään. Toivomme, että väärinkäytösten uhrit tulevat kuulluiksi ja että he saavat asialle päätöksen ja rauhan.

Voivatko Lähetysseuran tukijat luottaa siihen, että mitään vastaavaa ei tapahdu Lähetysseuran työn piirissä nyt tai tulevaisuudessa?

Lähetysseuran työ on ollut sen tekijöille ja kannattajille tärkeää ja rakasta. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen, suojelu ja edistäminen ovat työmme lähtökohtia. Työn avulla on vuosikymmenten ajan saatu aikaan vaikuttavia tuloksia, ja se on muuttanut monen ihmisen elämää parempaan suuntaan eri puolilla maailmaa.

Teemme jatkuvasti sekä konkreettisia että avoimeen ja keskustelevaan toimintakulttuuriin liittyviä toimenpiteitä, jotta työmme piirissä olevat ihmiset saavat olla henkisesti, fyysisesti ja hengellisesti turvassa. Edistämme toimintoja, jotka tukevat pienimpienkin huolenaiheiden esilletuloa mahdollisimman varhain ja otamme kaikki tietoomme tulevat ilmoitukset vakavasti ja käsittelemme ne. Meillä ei ole toimintaamme kohdistuvia salaisuuksia, avoimuus ja läpinäkyvyys ovat keskeisiä toimintaperiaatteitamme.

Keiltä odotatte yhteydenottoja?

Odotamme yhteydenottoja heiltä, jotka ovat menneisyydessä kokeneet tai todistaneet epäasiallista toimintaa Lähetysseuran työssä tai tietävät siitä jotakin sellaista, mikä olisi tärkeä tuoda esille. Pyydämme ihmisiä olemaan meihin yhteydessä vuoden 2026 aikana sekä kotimaasta että työalueiltamme ympäri maailmaa.

Mitä kautta ilmoituksia voi lähettää?

Miten tulleet ilmoitukset käsitellään?

Lähetysseura on perustanut riippumattoman asiantuntijaryhmän, joka käsittelee ilmoituskanaviin tulevat ilmoitukset. Ryhmän jäseninä ovat asianajaja Riitta Leppiniemi, valtiotieteiden lisensiaatti Maria Kaisa Aula, yliopistonlehtori, filosofian tohtori Seija Jalagin sekä arkkipiispa emeritus, teologian tohtori Kari Mäkinen, joka valittiin ryhmän puheenjohtajaksi. Lähetysseuran edustaja tukee ryhmän toimintaa.

Mikäli yhteydenottaja jättää nimensä ja yhteystietonsa, otetaan häneen yhteyttä. Asiantuntijaryhmä neuvoo Lähetysseuraa kunkin tapauksen käsittelemisessä ja suosittelee Lähetysseuralle toimenpiteitä.

Ensisijaisesti Lähetysseura haluaa kuulla ja kohdata heitä, jotka haluavat kertoa omista kokemuksistaan. Jos yhteydenottojen piirissä on rikosasioita, viedään ne poliisin käsittelyyn. Lähetysseura ei kommentoi yksittäistapauksia eikä paljasta uhrien henkilöllisyyksiä ulkopuolisille. Tietoa ilmoituskanavista tarjotaan sekä Suomessa että Lähetysseuran pitkäaikaisten kumppanien kautta Lähetysseuran entisissä ja nykyisissä toimintamaissa.

Asiantuntijaryhmä julkaisee työskentelyn loppuraportin ja siitä nousevat suositukset Lähetysseuralle viimeistään tammikuussa 2027. Ilmoitusten pohjalta pyritään myös muodostamaan kokonaiskuvaa nykyisen työn kehittämiseksi.

Mitä on konkreettisesti muuttunut Suomen Lähetysseuran toiminnassa aiempiin vuosikymmeniin verrattuna? Millä varmistetaan, ettei vastaavia väärinkäytöksiä voi enää tapahtua?

Lähetysseura on arvioinut omaa vastuutaan, toimintatapaansa ja työyhteisökulttuuriaan ja selvittänyt muun muassa johtamis- ja hallintokäytäntöjään. Lastensuojelua, lasten oikeuksien toteutumista ja väärinkäytöksistä ilmoittamista on sinnikkäästi kehitetty Lähetysseuran työssä viime vuosikymmenet. Konkreettisia toimenpiteitä ovat mm.

Työntekijöiden lasten majoittamisesta kodin ulkopuolisissa oppilaskodeissa on luovuttu jo 1990-luvulla.

On otettu käyttöön

On kehitetty rekrytointikäytäntöjä, koulutettu työntekijöitä, päätöksentekijöitä ja kansainvälisiä kumppaneita.

On perustettu väärinkäytösilmoitusmenettely.

On vahvistettu valvontajärjestelmiä. Lähetysseura on esimerkiksi ottanut käyttöön Visitor’s Code of Conduct -ohjeistuksen, joka määrittää selkeät säännöt hankkeissa lyhytaikaisesti vieraileville henkilöille, kuten vapaaehtoisille, toimittajille ja konsulteille.

On tehty riippumaton selvitys lastensuojelusta viimeksi vuonna 2025.

Lisäksi nyt tuoreimpana on avattu sähköposti ja puhelinnumero olemassa olevan ilmoituskanavan rinnalle mahdollisten menneisyyden väärinkäytösten käsittelyä varten.