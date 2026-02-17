Aviador Kustannus

Tommi Parkon viides runokokoelma tarkastelee yhteisönsä ulkopuolelle jätetyn tuntemuksia nykyajassa

17.2.2026 14:00:00 EET | Aviador Kustannus | Tiedote

Jaa
Kansi: Satu Enstedt
Kansi: Satu Enstedt

Tommi Parkon runokokoelma Aaseista ja varjoista on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Teet kiihkolla Rakastamisen taitoa, et ehkä
sittenkään osaa, halu, olla oikeassa ja elää.
Kaiken muutoksen

muutos saa sinut nurkkaan, ihmistä vasten,
vasten silmää; 
ei, ei ole keisaria johon vedota,
keisari eristää mutta 

säilyttää, saat sentään pitää tuhkasi, sirottelet 
sitä varjollesi ja poltat itsesi rakkuloille.

Tommi Parkko (s. 1969) on haminalaislähtöinen, Helsingissä asuva runoilija, kirjankustantaja ja kirjoittajakouluttaja. Hän aloitti kirjallisen tuotantonsa vuonna 1994 ja on siitä lähtien julkaissut yhteensä 12 teosta. Aaseista ja varjoista on hänen viides runokokoelmansa. Edellinen kokoelma Hamilton-manaatin vaikea elämä ilmestyi Aviadorin kustantamana vuonna 2019. Hänen teoksiaan on käännetty hepreaksi, latviaksi, venäjäksi, englanniksi, ruotsiksi ja viroksi.

PARKKO, TOMMI : Aaseista ja varjoista
60 sivua
ISBN 9789523814448
Ilmestymisaika: Helmikuu 2026

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.

Avainsanat

kirjallisuusAviador Kustannusrunokokoelmakotimainen runouskotimainen kaunokirjallisuus

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kansi: Satu Enstedt
Kansi: Satu Enstedt
Lataa
Tommi Parkon kuva © Tommi Parkon arkisto
Tommi Parkon kuva © Tommi Parkon arkisto
Lataa

Linkit

Tietoa julkaisijasta

Aviador Kustannus
Suotie 15
05200 RAJAMÄKI

http://www.aviador.fi

Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Aviador Kustannus

Anne Vuori-Kemilän esikoiskokoelma päästää ääneen täältä jo poistuneet ja antaa tilaa muistoille17.2.2026 08:00:00 EET | Tiedote

Anne Vuori-Kemilän runokokoelma Kaikki valo mitä täällä on on julkaistu Aviadorin kustantamana. Romaaneillaan Taivas ilman reunoja, Mustaa jäätä ja Maahan viilletty raja palkintoehdokkuuksia keränneen Anne Vuori-Kemilän ensimmäinen runoteos Kaikki valo mitä täällä on tekee tilaa muistoille ja jäähyväisille, etsii merkityksiä huoneista ja hiljaisuuksista ja päästää ääneen heidät jotka ovat jo poistuneet. Anne Vuori-Kemilä (s. 1958) on Pohjois-Suomen kasvattama ja Helsingissä asuva psykiatrian ja opetuksen ammattilainen ja kirjailija, jolle runous ja rukous ovat vain kirjaimen päässä toisistaan. VUORI-KEMILÄ, ANNE : Kaikki valo mitä täällä on 80 sivua ISBN 9789523814455 Ilmestymisaika: Tammikuu 2026 Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään A

Mikko Nenosen toinen runokokoelma on täynnä vimmaa, kysymyksiä ja yllättäviä rinnastuksia16.2.2026 09:00:00 EET | Tiedote

Mikko Nenosen runokokoelma Hengittävä eläin on julkaistu Aviadorin kustantamana. Teoksen keskiössä ovat luonto ja kaupunki, hyvä ja paha, moraali, pakoton oleminen, uskonto sekä nujertavan poliittisen ajattelun kritiikki. Pääskyset, puut ja haltijat hengittävät Nenosen aistillisissa säkeissä, joiden äärellä lähes kaikki asettuu kyseenalaiseksi. Mikko Nenonen (s. 1981) on Tampereella asuva, haminalaislähtöinen runoilija ja kirjastovirkailija. Nenonen debytoi runoilijana vuonna 2021 Pyhä iho -kokoelmalla. Hän toimii myös muusikkona, muun muassa Raptus-yhtyeessä, jossa hän soittaa kitaraa ja laulaa. NENONEN, MIKKO : Hengittävä eläin 70 sivua ISBN 9789523814431 Ilmestymisaika: Helmikuu 2026 Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin ti

Maiju Pohjolan runokokoelma kouluväkivallasta nostaa valoon sivustaseuraajien hiljaisuuden12.2.2026 08:00:00 EET | Tiedote

Maiju Pohjolan runokokoelma Sivusta katso ja on julkaistu Aviadorin kustantamana. Jos jokainen heittää pienen kiven eihän se oo oikein mitään Pitää kestää niin kuin kivi kerrallaan Koulun loputtomat käytävät, vetoisat luokkahuoneet ja töherretyt ruutuvihot. Kipu, joka vaan kuuluu kuvaan. Se oli kai muista hauskaa? Maiju Pohjolan kolmas runoteos on moniääninen ja vavahduttava kuvaelma kouluväkivallasta ja sen heijastumisesta koko yhteisöön. Teos kohdistaa katseensa sivustaseuraajiin: miten väkivalta mahdollistuu sitä periaatteessa vastustavien silmien alla? Kaunokirjallisuuden lajirajoja koetteleva teos on omaperäinen, ihon alle osuva yhdistelmä draamallista jännitettä ja runon kahlitsemattomuutta. Se haastaa lukijan osallistumaan ja pohtimaan osallisuuttaan. Maiju Pohjola (s. 1990) on haminalainen kirjailija ja äidinkielen­ opettaja. Hänen aiempaan tuotantoonsa kuuluvat runokokoelmat Lautuma (2020) ja Ettei yötä enää (2022) sekä lastenkirja Silmun ja isin neljä vuodenaikaa (2024). POHJ

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye