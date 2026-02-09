Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 11.2.2026

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsi tiedoksi suomenkielisen varhaiskasvatuksen, suomenkielisen perusopetuksen sekä suomenkielisen toisen asteen koulutuksen talousarviot ja strategian osavuosikatsaukset vuoden 2025 viimeiseltä vuosineljännekseltä.

Kasvun ja oppimisen lautakunta vastasi myös Tilapalvelut-liikelaitoksen lausuntopyyntöön Postipuun koulun hankesuunnitelmasta. Lautakunta totesi, että hankesuunnitelma huomioi Espoon koulujen tilasuunnittelutavoitteet ja vastaa käyttäjän näkemystä hyvästä oppimisympäristöstä. Lautakunta kuitenkin edellytti, että Espoon koulujen suunnitteluohjeet, mallitilaohjelmat sekä vaativan tuen erityisvaatimukset ohjaavat suunnittelua ja, että koulun yhteisten tilojen suunnittelussa huomioidaan tilojen esteettömyys sekä vaativan tuen oppilaiden mahdollisuudet osallistua koulun toimintaan inklusiivisesti. Lautakunta painotti hankkeen kiireellisyyttä ja pyysi varmistamaan hankkeen toteutumisen viimeistään esitetyssä aikataulussa. Lautakunta painotti myös, että palveluntarpeeseen perustuva oppilaspaikkamäärän lisäys edellyttää liikuntaolosuhteiden toteuttamista tontin ulkopuolella ja Mestarintunnelin kentän toteuttamista Espoon koulujen pihasuunnitteluohjeen mukaisesti. Lautakunta kehotti kaupunkia ryhtymään välittömästi toimiin urheilukentäksi suunnitellun Mestarintunnelin kentän saamiseksi kaupungin omistukseen. Lautakunta piti tärkeänä, että riittävistä pysäköintimahdollisuuksista ja turvallisesta saattoliikenteestä huolehditaan.