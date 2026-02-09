Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 11.2.2026

11.2.2026 20:59:52 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

Kasvun ja oppimisen lautakunta käsitteli kokouksessaan suomenkielisen varhaiskasvatuksen, suomenkielisen perusopetuksen sekä suomenkielisen toisen asteen koulutuksen talousarviot ja strategian osavuosikatsaukset vuoden 2025 viimeiseltä vuosineljännekseltä ja vastasi lausuntopyyntöön Postipuun koulun hankesuunnitelmasta.

Kolme koululaista istuu pulpeteissa luokkahuoneessa oppikirjat avoinna.
Taru Turpeinen

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsi tiedoksi suomenkielisen varhaiskasvatuksen, suomenkielisen perusopetuksen sekä suomenkielisen toisen asteen koulutuksen talousarviot ja strategian osavuosikatsaukset vuoden 2025 viimeiseltä vuosineljännekseltä.

Kasvun ja oppimisen lautakunta vastasi myös Tilapalvelut-liikelaitoksen lausuntopyyntöön Postipuun koulun hankesuunnitelmasta. Lautakunta totesi, että hankesuunnitelma huomioi Espoon koulujen tilasuunnittelutavoitteet ja vastaa käyttäjän näkemystä hyvästä oppimisympäristöstä. Lautakunta kuitenkin edellytti, että Espoon koulujen suunnitteluohjeet, mallitilaohjelmat sekä vaativan tuen erityisvaatimukset ohjaavat suunnittelua ja, että koulun yhteisten tilojen suunnittelussa huomioidaan tilojen esteettömyys sekä vaativan tuen oppilaiden mahdollisuudet osallistua koulun toimintaan inklusiivisesti. Lautakunta painotti hankkeen kiireellisyyttä ja pyysi varmistamaan hankkeen toteutumisen viimeistään esitetyssä aikataulussa. Lautakunta painotti myös, että palveluntarpeeseen perustuva oppilaspaikkamäärän lisäys edellyttää liikuntaolosuhteiden toteuttamista tontin ulkopuolella ja Mestarintunnelin kentän toteuttamista Espoon koulujen pihasuunnitteluohjeen mukaisesti. Lautakunta kehotti kaupunkia ryhtymään välittömästi toimiin urheilukentäksi suunnitellun Mestarintunnelin kentän saamiseksi kaupungin omistukseen. Lautakunta piti tärkeänä, että riittävistä pysäköintimahdollisuuksista ja turvallisesta saattoliikenteestä huolehditaan.

Mia Laiho, lautakunnan puheenjohtaja, p. 050 433 6461, mia.laiho@eduskunta.fi
Merja Narvo-Akkola, kasvun ja oppimisen toimialajohtaja, p. 040 636 9602, merja.narvo-akkola@espoo.fi
Jussi Paavola, suomenkielisen toisen asteen koulutuksen johtaja, p. 046 8773216, jussi.paavola@espoo.fi
Juha Nurmi, suomenkielisen perusopetuksen johtaja, p. 050 372 5852, juha.nurmi@espoo.fi
Ulla Lehtonen, varhaiskasvatuksen johtaja, p. 09 81623300, ulla.lehtonen@espoo.fi

Kasvun ja oppimisen toimiala tukee yksilön ja yhteisön kasvua sekä edistää elinikäistä ja jatkuvaa oppimista. Varmistamme sujuvan ja oppijalähtöisen oppimisen polun varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja aina toiselle asteelle asti. Nuorisopalvelumme tavoittaa nuoret myös vapaa-ajalla.

