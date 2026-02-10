Adlercreutz: Peruskoulu on Suomen tärkein tulevaisuusinstituutio
11.2.2026 18:20:32 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Peruskoulu on suomalaisen yhteiskunnan kulmakivi, erityisesti sivistyksen, yhdenvertaisuuden ja tulevaisuudenuskon näkökulmasta. Tätä korosti opetusministeri, RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz peruskoulun tulevaisuustyön vision julkistamistilaisuudessa 11. helmikuuta.
– Peruskoulun tehtävä ei ole vain valmistaa lapsia ja nuoria tulevaisuutta varten, vaan myös antaa heille valmiudet olla mukana muovaamassa sitä. Siksi peruskoulu on Suomen tärkein tulevaisuusinstituutio, Adlercreutz sanoo.
Kun peruskoulu rakennettiin yli 50 vuotta sitten, tavoitteena oli tarjota kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet oppia – taustasta, asuinpaikasta tai perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta.
Visio nostaa esiin peruskoulun pitkän aikavälin merkityksen ajassa, jota leimaavat suuret muutokset. Se ei käsittele vain oppimista, vaan myös koulun laajempaa yhteiskunnallista roolia.
– Peruskoulua ei tarvitse keksiä uudelleen, mutta sen perustehtävää on päivitettävä vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. Tuleviin muutoksiin sopeutumisen lisäksi koulun on annettava oppilaille välineitä vaikuttaa yhteiskuntaan, Adlercreutz sanoo.
Yhteyshenkilöt
Andreas Elfvingspecialmedarbetare, erityisavustaja (Anders Adlercreutz)Puh:+358 50 310 0274
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
Henriksson i Europaparlamentet: Skäms du inte, Vladimir Putin?10.2.2026 18:06:03 EET | Pressmeddelande
– Det Putin gör är medvetet. Ryssland använder kylan som ett vapen i sitt anfallskrig mot Ukraina. Genom att systematiskt bomba sönder energi-infrastrukturen har man tvingat miljoner ukrainare att leva utan värme och elektricitet – mitt i smällkalla vintern och i flera veckors tid, säger Europaparlamentariker, Renew Europes vice ordförande Anna-Maja Henriksson (SFP).
Henriksson Euroopan parlamentissa: Etkö häpeä, Vladimir Putin?10.2.2026 18:06:03 EET | Tiedote
– Se, mitä Putin tekee, on tietoista. Venäjä käyttää kylmyyttä aseena hyökkäyssodassaan Ukrainaa vastaan. Pommittamalla järjestelmällisesti energiainfrastruktuuria se on pakottanut miljoonat ukrainalaiset elämään ilman lämpöä ja sähköä – keskellä paukkupakkasia ja viikkojen ajan, sanoo europarlamentaarikko, Renew Europen varapuheenjohtaja Anna-Maja Henriksson (RKP).
SFP slår larm i Västra Nylands välfärdsområde: Brister i svenskspråkig funktionshinderservice måste åtgärdas10.2.2026 17:04:07 EET | Pressmeddelande
SFP:s fullmäktigegrupp i Västra Nyland uttrycker sin oro över situationen inom den svenskspråkiga funktionshinderservicen i välfärdsområdet. När vårdreformen genomfördes överfördes de tjänster som Kårkulla ansvarade för till respektive tvåspråkigt välfärdsområde. Detta ledde till att expertgrupper splittrades och att välfärdsområdena själva fick ansvaret för att ordna tjänsterna.
Biaudet välkomnar satsning på samernas psykosociala stöd10.2.2026 15:08:13 EET | Pressmeddelande
Riksdagsledamot Eva Biaudet välkomnar att regeringen i tilläggsbudgeten riktar 300 000 euro till den samiska psykosociala enheten Uvjj – Uvjâ – Uvjan för år 2026. Anslaget tryggar verksamheten under det kommande året.
Biaudet pitää myönteisenä panostusta saamelaisten psykososiaaliseen tukeen10.2.2026 15:08:13 EET | Tiedote
Kansanedustaja Eva Biaudet pitää myönteisenä, että hallitus osoittaa lisätalousarviossa 300 000 euroa saamelaiselle psykososiaaliselle yksikölle Uvjj – Uvjâ – Uvjan vuodelle 2026. Määräraha turvaa toiminnan tulevan vuoden ajaksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme