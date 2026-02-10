Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Adlercreutz: Peruskoulu on Suomen tärkein tulevaisuusinstituutio

Peruskoulu on suomalaisen yhteiskunnan kulmakivi, erityisesti sivistyksen, yhdenvertaisuuden ja tulevaisuudenuskon näkökulmasta. Tätä korosti opetusministeri, RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz peruskoulun tulevaisuustyön vision julkistamistilaisuudessa 11. helmikuuta.

– Peruskoulun tehtävä ei ole vain valmistaa lapsia ja nuoria tulevaisuutta varten, vaan myös antaa heille valmiudet olla mukana muovaamassa sitä. Siksi peruskoulu on Suomen tärkein tulevaisuusinstituutio, Adlercreutz sanoo.

Kun peruskoulu rakennettiin yli 50 vuotta sitten, tavoitteena oli tarjota kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet oppia – taustasta, asuinpaikasta tai perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta.

Visio nostaa esiin peruskoulun pitkän aikavälin merkityksen ajassa, jota leimaavat suuret muutokset. Se ei käsittele vain oppimista, vaan myös koulun laajempaa yhteiskunnallista roolia.

– Peruskoulua ei tarvitse keksiä uudelleen, mutta sen perustehtävää on päivitettävä vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. Tuleviin muutoksiin sopeutumisen lisäksi koulun on annettava oppilaille välineitä vaikuttaa yhteiskuntaan, Adlercreutz sanoo.



