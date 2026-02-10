Heikki Peltolan uusin kirja kutsuu lukijan näkemään elämän ihmeen yli tuhannen havainnon kautta

Heikki Peltolan uusin kirja "Oikein & Hyvin - Elämä suorana" kutsuu lukijan tutkimaan elämän ihmettä. Teos tarjoaa vaihtoehdon egoistiselle maailmankuvalle ja rohkaisee oikeaan näkemiseen ja hyvään tekemiseen. Saatavilla myös Peltolan itsensä lukemana äänikirjana. Lisätietoja: anita@basambooks.fi.

Oikein näkeminen ja hyvin tekeminen ovat tämän kirjan teemat. Lähtökohtana on ajatus, että elämä on ihme, ja jos sitä ei sellaisena hahmota, sitä ei näe oikein.



Mieli on linkkimme maailmaan. Sitä hallitsee nyt ego, joka näkee vain kapean kaistaleen maailmasta. Mielemme ohjelmassa on virhe, jonka voi ehkä oikaista. Se edellyttää mielen asetusten päivittämistä.



"Oikein & Hyvin" kutsuu matkalle sanojen taakse. Se esittelee vaihtoehdon nykymenolle, jota hallitsee egoistinen ja aikaan ankkuroitu maailmankuva. Kirjan ensimmäisessä osassa pohditaan oikein näkemisen ehtoja, toisessa esitetään hyvin tekemisen teesit. Kolmas osa sisältää yli tuhat havaintoa elämän teemoista alkaen ajasta ja päätyen äärettömään.



Elämä suorana on elämistä tosiasioiden kanssa. Se on ihmeen näkemistä maailmassa, toisissa - ja itsessä.

Heikki Peltola on tietokirjailija ja kääntäjä, joka on kirjoittanut 17 kirjaa. Basam Books on julkaissut niistä viisi: Mielen tuolle puolen, Rohtoja raatajille, Yhtä ja kaikki, Elämä ilman minää ja Oikein ja hyvin. Lisäksi hän on kääntänyt kolme Basamin julkaisemaa J. Krishnamurtin teosta: Ajan päättyminen, Havaintoja ja Elämän kauneus.

Yhteistyö filosofi Esa Saarisen kanssa alkoi vuonna 1997, ja ensi vuonna yhteistyötä tulee täyteen 30 vuotta.

Peltola on tavannut sekä J. Krishnamurtin että David Bohmin useaan otteeseen. Kohtaamiset avasivat hänelle uuden näkökulman elämän ihmeeseen – teemaan, jota myös hänen tuorein kirjansa käsittelee.

Arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt: Anita Salo, anita@basambooks.fi