Nokian KrP jauhoi voiton sitkeästä Hawksista

11.2.2026 21:09:16 EET | Fliiga | Tiedote

F-liigan miesten sarja palasi tänään maajoukkuetauolta yhdellä ottelulla, jossa Nokian KrP kaatoi kotonaan Hawksin 6-2.

Sitkeä sarjanousija Hawks vei avauserän Sakari Kataja-Rahkon maalilla eikä lannistunut edes Mikko LaaksonOlli Arkkilan ja Luukas Hyvärisen nostettua isännät 3–1-johtoon. Aaro Pohjanmaan ohjaus maalin edestä nosti haastajat vielä kahdeksan ja puoli minuuttia ennen ottelun loppua tilanteeseen 3-2, mutta sitten ero repesi. Vain 23 sekuntia kavennuksesta Kim Hyrkkönen kiskaisi lukemiksi 4-2, ja lopussa komistelivat numeroita vielä Mikko Laakso ylivoimalla ja Joona Rantala rangaistuslaukauksesta.

Sarja jatkuu heti torstaina Lempäälässä ottelulla Classic-Westend Indians.

