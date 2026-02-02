Nokian KrP jauhoi voiton sitkeästä Hawksista

Sitkeä sarjanousija Hawks vei avauserän Sakari Kataja-Rahkon maalilla eikä lannistunut edes Mikko Laakson, Olli Arkkilan ja Luukas Hyvärisen nostettua isännät 3–1-johtoon. Aaro Pohjanmaan ohjaus maalin edestä nosti haastajat vielä kahdeksan ja puoli minuuttia ennen ottelun loppua tilanteeseen 3-2, mutta sitten ero repesi. Vain 23 sekuntia kavennuksesta Kim Hyrkkönen kiskaisi lukemiksi 4-2, ja lopussa komistelivat numeroita vielä Mikko Laakso ylivoimalla ja Joona Rantala rangaistuslaukauksesta.

Sarja jatkuu heti torstaina Lempäälässä ottelulla Classic-Westend Indians.