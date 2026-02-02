Nokian KrP jauhoi voiton sitkeästä Hawksista
11.2.2026 21:09:16 EET | Fliiga | Tiedote
F-liigan miesten sarja palasi tänään maajoukkuetauolta yhdellä ottelulla, jossa Nokian KrP kaatoi kotonaan Hawksin 6-2.
Sitkeä sarjanousija Hawks vei avauserän Sakari Kataja-Rahkon maalilla eikä lannistunut edes Mikko Laakson, Olli Arkkilan ja Luukas Hyvärisen nostettua isännät 3–1-johtoon. Aaro Pohjanmaan ohjaus maalin edestä nosti haastajat vielä kahdeksan ja puoli minuuttia ennen ottelun loppua tilanteeseen 3-2, mutta sitten ero repesi. Vain 23 sekuntia kavennuksesta Kim Hyrkkönen kiskaisi lukemiksi 4-2, ja lopussa komistelivat numeroita vielä Mikko Laakso ylivoimalla ja Joona Rantala rangaistuslaukauksesta.
Sarja jatkuu heti torstaina Lempäälässä ottelulla Classic-Westend Indians.
Lue lisää julkaisijalta Fliiga
SPV ratkaisi paikallisottelun kolmannessa erässä2.2.2026 21:36:44 EET | Tiedote
F-liigan maanantain pääottelu oli lakeuden derby, jossa SPV kaatoi Nurmon Jymyn sen kotikaukalossa maalein 6-4. Illan toisessa ottelussa Classic murjoi kotonaan sarjajumbo FBC Turun 12-3.
Supervahvistus F-liigaan – Aaro Astala palaa Suomeen2.2.2026 14:04:11 EET | Tiedote
Esport Oilers saa ensi kaudella mieluisen huippuvahvistuksen, kun Aaro Astala, 29, palaa Öljymiehiin kaksivuotisella, kaudet 2026-27 ja 2027-28 kattavalla sopimuksella. Tällä kaudella Astala edustaa Sveitsin pääsarjajoukkue Floorball Köniziä.
EräViikingit iski lopussa – OLS:lle kauden toinen kotitappio1.2.2026 20:50:01 EET | Tiedote
F-liigan sunnuntain trilleri miteltiin Oulussa, jossa EräViikingit kykeni toisena joukkueena tällä kaudella kaatamaan OLS:n sen kotikaukalossa. Lukemat olivat vieraille lopulta 6-5 OLS:n noustua ensin kolmen maalin takaa rinnalle.
OLS karkasi SPV:ltä kolmannessa erässä31.1.2026 21:15:38 EET | Tiedote
Vahvaa kautta pelaava OLS nappasi hattuunsa taas uuden sulan, kun se kaatoi kotonaan 16 pistettä edellään olleen SPV:n komeasti 4-1. Lauantain muut voittajat olivat Hawks ja TPS.
EräViikingit yllätti mestarit Lempäälässä31.1.2026 20:53:43 EET | Tiedote
Keskiviikkona TPS:n vieraana hävinnyt mestari Classic koki jo toisen perättäisen tappionsa taipuessaan kotonaan EräViikingeille rangaistuslaukauskisan päätteeksi 3-4. Pisteen Classicille pelasti Suvi Hämäläisen 10 sekuntia ennen varsinaisen peliajan päättymistä sivaltama tasoitus.
