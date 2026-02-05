RILin Oma Paikka-kampanja: Jokaisella on rakennusalalla oikeus turvalliseen työpaikkaan

RILin Oma Paikka -kampanja auttaa tunnistamaan rakennusalan esimerkkitarinoiden kautta, mitä syrjintä ja häirintä on, kuinka syrjintää ja häirintää voi tunnistaa ja kuinka esimerkillinen toiminta voi auttaa ehkäisemään syrjintää ja häirintää.

Mukana Oma Paikka-kampanjassa ovat neljä kampanjakasvoa:

projektipäällikkö Jonna Järvinen, Eerika Consulting

sektorinjohtaja Emil Matintupa, Ramboll Finland ja jäsen, Ramboll-säätiön hallitus

kehityspäällikkö Sami Niemi, AFRY

projektipäällikkö Mia Roslund, Rakennuttajatoimisto HTJ

RILin vuonna 2025 toteuttaman Kohti tasa-arvoisempaa työkulttuuria -kyselyn mukaan noin 54 % kyselyyn vastanneista RILin jäsenistä kokee tai on kokenut syrjintää tai eriarvoista kohtelua ja 50 % häirintää. Suurin syy syrjivään käytökseen on vastanneiden arvioiden mukaan sukupuoli.

”Oma Paikka-kampanjalla tämä ilmiö halutaan tuoda näkyväksi, esittää tilanteeseen ratkaisuja ja päästä vihdoin tilanteeseen, jossa jokaisella on kiinteistö- ja rakennusalalla turvallinen oma paikka. RIL on kampanjan takana, koska moni jäsenistämme toimii päättävissä rooleissa alalla. Heillä on esimerkiksi johtaja- ja esihenkilörooleissa iso mahdollisuus vaikuttaa myönteisesti syrjinnän ja häirinnän ehkäisyyn ja ratkaisuihin”, RILin jäsen- ja viestintäjohtaja, Henriikka Hellström kertoo.

”Kun ihmiset voivat hyvin, liiketoimintakin voi hyvin”, Rambollin Emil Matintupa sanoo.

Samaa korostaa AFRYllä työskentelevä Sami Niemi.

”Yhteiskuntaa rakennetaan kaikille, ketään ei ole varaa sulkea pois. Palvelemme myös rakennusalalla kaikkia, joten kaikkien pitää myös olla toteuttamassa rakennetun ympäristön hankkeita. Toivon, että tasa-arvoisessa kohtelussa päästään alalla aimo harppaus eteenpäin. Haluan itse olla edistämässä tasa-arvoisempaa ja oikeudenmukaisempaa työelämää.”

Rakennuttajatoimisto HTJ:n Mia Roslund korostaa naisten etenemismahdollisuuksien parantamista alalla:

”Tilanteessa, missä roolimalleja ja esikuvia on vähän, on vaikea nähdä naisena omia mahdollisuuksia. Toivonkin, että esimerkiksi johtorooleissa nähdään jatkossa huomattavasti enemmän naisia.”

Samaa korostaa Eerika Consultingin Jonna Järvinen: ”Ajattelusta ’Vahva nainen on vaikea - vahva mies on johtaja’, pitää päästä eroon.”

Seuraa Oma Paikka-kampanjaa omapaikka.fi verkkosivuilla ja RILin somekanavilla.