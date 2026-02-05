RILin Oma Paikka-kampanja: Jokaisella on rakennusalalla oikeus turvalliseen työpaikkaan
12.2.2026 09:45:00 EET | RIL ry | Tiedote
RILin lanseeraama Oma Paikka -kampanja muistuttaa, että jokaisella on oltava töissä turvallinen Oma Paikka. omapaikka.fi-verkkosivustolla esitellään neljän henkilön tarinat tasa-arvoiseen työelämään liittyen. Lisäksi sivustolle on koottu mm. työkalupakki syrjinnän ja häirinnän tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi.
RILin Oma Paikka -kampanja auttaa tunnistamaan rakennusalan esimerkkitarinoiden kautta, mitä syrjintä ja häirintä on, kuinka syrjintää ja häirintää voi tunnistaa ja kuinka esimerkillinen toiminta voi auttaa ehkäisemään syrjintää ja häirintää.
Mukana Oma Paikka-kampanjassa ovat neljä kampanjakasvoa:
-
projektipäällikkö Jonna Järvinen, Eerika Consulting
-
sektorinjohtaja Emil Matintupa, Ramboll Finland ja jäsen, Ramboll-säätiön hallitus
-
kehityspäällikkö Sami Niemi, AFRY
-
projektipäällikkö Mia Roslund, Rakennuttajatoimisto HTJ
RILin vuonna 2025 toteuttaman Kohti tasa-arvoisempaa työkulttuuria -kyselyn mukaan noin 54 % kyselyyn vastanneista RILin jäsenistä kokee tai on kokenut syrjintää tai eriarvoista kohtelua ja 50 % häirintää. Suurin syy syrjivään käytökseen on vastanneiden arvioiden mukaan sukupuoli.
”Oma Paikka-kampanjalla tämä ilmiö halutaan tuoda näkyväksi, esittää tilanteeseen ratkaisuja ja päästä vihdoin tilanteeseen, jossa jokaisella on kiinteistö- ja rakennusalalla turvallinen oma paikka. RIL on kampanjan takana, koska moni jäsenistämme toimii päättävissä rooleissa alalla. Heillä on esimerkiksi johtaja- ja esihenkilörooleissa iso mahdollisuus vaikuttaa myönteisesti syrjinnän ja häirinnän ehkäisyyn ja ratkaisuihin”, RILin jäsen- ja viestintäjohtaja, Henriikka Hellström kertoo.
”Kun ihmiset voivat hyvin, liiketoimintakin voi hyvin”, Rambollin Emil Matintupa sanoo.
Samaa korostaa AFRYllä työskentelevä Sami Niemi.
”Yhteiskuntaa rakennetaan kaikille, ketään ei ole varaa sulkea pois. Palvelemme myös rakennusalalla kaikkia, joten kaikkien pitää myös olla toteuttamassa rakennetun ympäristön hankkeita. Toivon, että tasa-arvoisessa kohtelussa päästään alalla aimo harppaus eteenpäin. Haluan itse olla edistämässä tasa-arvoisempaa ja oikeudenmukaisempaa työelämää.”
Rakennuttajatoimisto HTJ:n Mia Roslund korostaa naisten etenemismahdollisuuksien parantamista alalla:
”Tilanteessa, missä roolimalleja ja esikuvia on vähän, on vaikea nähdä naisena omia mahdollisuuksia. Toivonkin, että esimerkiksi johtorooleissa nähdään jatkossa huomattavasti enemmän naisia.”
Samaa korostaa Eerika Consultingin Jonna Järvinen: ”Ajattelusta ’Vahva nainen on vaikea - vahva mies on johtaja’, pitää päästä eroon.”
Seuraa Oma Paikka-kampanjaa omapaikka.fi verkkosivuilla ja RILin somekanavilla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Henriikka HellströmRIL ry
Kampanjakokonaisuus ja viestintä
Mirkku Merimaa
Valokuvat, idean sytyttäjä
Susa Laine
Kampanjan visuaalinen ilme ja grafiikka
Linkit
Tietoa RIListä
RIL on valtakunnallinen asiantuntijaorganisaatio ja henkilöjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää hyvää suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitokulttuuria ja rakennusalan ammattitaidon kehittymistä Suomessa. Vuonna 1934 perustetun järjestön jäsenistö koostuu mm. yli 7 000 rakennetun ympäristön diplomi-insinööristä ja teekkarista.
Vastuullisuus on tärkeässä osassa RIL ry:n kolmivuotisella strategiakaudella (vv. 2025-2027). Yksi vastuullisuuden muoto on sosiaalinen vastuullisuus ja RIL haluaa olla edistämässä vastuullisempaa työkulttuuria.Lisätietoa www.ril.fi.
Intagram: @rilinsinsinoorit
LinkedIn: RIL - Finnish Association of Civil Engineers
