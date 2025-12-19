Solidium Oy:n tilinpäätöskatsaus 2025: Merkittävää arvonluontia vuonna 2025 – Solidiumin osakeomistusten kokonaistuotto oli 36,5 prosenttia, valtiolle maksettiin osinkoa 585 miljoonaa euroa

Solidium julkaisi tänään tilinpäätöskatsauksensa vuodelta 2025. Solidiumin osakeomistusten kokonaistuotto oli tilikaudella 2025 erinomainen, 36,5 prosenttia, mikä on toiseksi korkein omistusten vuosituotto yhtiön historiassa. Osakeomistusten arvo nousi 6,9 miljardista eurosta 9,1 miljardiin euroon. Solidium tuloutti valtiolle 585 miljoonaa euroa voitonjakoa tilikauden aikana. Solidiumin osakeomistusten 36,5 prosentin kokonaistuotto vuonna 2025 ylitti yhtiön verrokki-indeksin (16,4 prosenttia) sekä OMXH CAP GI -indeksin (35,3 prosenttia) kokonaistuoton. Solidiumin osakeomistusten viiden vuoden vuosittainen kokonaistuotto vuoden 2025 lopussa oli 10,1 prosenttia, mikä ylittää yhtiön verrokki-indeksin (8,7 prosenttia p.a.) ja OMXH CAP GI -indeksin (8,0 prosenttia p.a.) kokonaistuoton.

"Solidiumin omistusyhtiöt suoriutuivat hyvin vuoden 2025 haastavassa markkinaympäristössä. Vahva operatiivinen suoriutuminen yhdistettynä sijoittajien piristyvään luottamukseen erityisesti kotimaisella osakemarkkinalla vaikutti Solidiumin omistusten vahvaan kehitykseen vuonna 2025. Solidiumin yhdestätoista listatusta omistusyhtiöstä yhdeksän tuotti verrokkiryhmiään paremmin, mikä osoittaa laaja-alaisesti vahvaa suoriutumista vuoden aikana. Omistusyhtiöiden positiivinen kehitys näkyy myös viiden vuoden tarkastelujaksolla sekä absoluuttisesti että suhteellisesti mitattuna. Haluamme esittää lämpimät kiitoksemme omistusyhtiöiden hallituksille, johtoryhmille ja henkilöstölle vahvojen tulosten eteen vuonna 2025 tehdystä työstä. Kasvun, uudistumisen ja arvonluonnin vauhdittaminen ovat Solidiumin strategian ytimessä”, sanoo Solidiumin toimitusjohtaja Matts Rosenberg.

Solidium tuki kasvua, uudistumista ja arvonluontia

Vuosi 2025 oli aktiivinen sekä Solidiumissa että sen omistusyhtiöissä. Esimerkkejä yhtiön aktiivisesta osallistumisesta ja muista kohokohdista vuoden aikana ovat:

Solidium arvioi ja tuki Stora Enson suunnitelmaa eriyttää Ruotsin metsäomaisuus uudeksi pörssilistatuksi yhtiöksi. Suunniteltu osittaisjakautuminen luo kaksi vahvaa alustaa kestävälle ja kannattavalle kasvulle ja tehokkaalle pääoman käytölle. Stora Enson pakkausliiketoiminnan ja metsäomaisuuden suunniteltu eriyttäminen tarjoaisi mahdollisuuden arvioida liiketoimintojen arvoa helpommin ja vahvistaisi pitkäaikaista arvonluontia kaikille osakkeenomistajille,

Solidium tuki suomalaisen SAR-satelliittikuvantamisyhtiön ICEYE:n kasvua osallistumalla yhtiön Series E -rahoituskierrokseen 19 miljoonan euron lisäsijoituksella sekä muuntamalla 55 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainansa ICEYE:n osakkeiksi. Rahoituskierroksen jälkeen Solidium omistaa noin 5 prosenttia ICEYE:n osakkeista, arvoltaan 94 miljoona euroa,

Solidium jatkoi aktiivista vaikuttamista omistusyhtiöidensä hallituskokoonpanoihin. Solidiumin tavoitteena on muodostaa hallituskokoonpanoja, jotka tukevat parhaiten yhtiöiden kasvua, uudistumista ja omistaja-arvon luomista. Vuoden 2025 aikana Solidiumin omistusyhtiöiden hallituksiin valittiin yhteensä 22 uutta jäsentä, joista kymmenen oli naisia, ja

useat Solidiumin omistusyhtiöt, kuten Metso ja Valmet, ottivat käyttöön absoluuttiset kasvutavoitteet kannattavuustavoitteiden lisäksi vuonna 2025, mikä on linjassa Solidiumin omistajaodotusten kanssa. Solidiumin omistusyhtiöt edistivät arvonluontia myös epäorgaanisen kasvun avulla, josta esimerkkinä on Nokian tekemä Infineran yritysosto.



Solidiumin uusi johtoryhmä muodostettiin vuoden aikana

Matts Rosenberg aloitti 11.8.2025 Solidiumin toimitusjohtajana. Vuoden aikana otettiin käyttöön uusi johtoryhmärakenne, jolla vahvistetaan Solidiumin toiminnan vaikuttavuutta sekä pitkän aikavälin arvonluontikykyä. 1.12.2025 alkaen Solidiumin johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Matts Rosenberg, talousjohtaja Petter Söderström ja lakiasiainjohtaja Ulla Palmunen. Rekrytointiprosessi johtoryhmään kuuluvaan sijoitusjohtajan rooliin on käynnissä. Matts Rosenberg toimii toimitusjohtajan roolinsa lisäksi väliaikaisena sijoitusjohtajana, kunnes uusi henkilö aloittaa tehtävässä.

Solidiumin tilinpäätöskatsaus 1.1.–31.12.2025

