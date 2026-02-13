Vedyn siirtoverkon YVA-menettely käynnistyy Pohjois-Pohjanmaalla
13.2.2026 08:29:10 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Gasgrid Vetyverkot Oy on toimittanut Lupa- ja valvontavirastolle ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelman) Suomen kansallisen vedyn siirtoverkon Pohjois-Pohjanmaan-osuudesta. Reittivaihtoehdot sijoittuvat Alavieskan, Haapaveden, Iin, Kalajoen, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Merijärven, Oulaisten, Oulun, Pyhäjoen, Raahen, Sievin, Siikajoen, Tyrnävän ja Ylivieskan kuntien alueelle. YVA-ohjelma on nähtävillä ja siitä on mahdollisuus esittää mielipiteitä 16.3.2026 saakka.
Suomen kansallinen vedyn siirtoverkkohanke on maantieteellisen laajuutensa vuoksi jaettu viiteen erilliseen YVA-menettelyyn, joista jokaisesta laaditaan oma arviointinsa. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta.
Vedyn siirtoverkon pituus Pohjois-Pohjanmaan alueella on noin 250–274 kilometriä. Vedyn siirtoverkko koostuu siirtoputkista sekä venttiili- ja paineenvähennysasemista, joiden yhteyteen rakennetaan kaavin- ja mittausasemia sekä putkireitin varteen anodikenttiä. Vetyä suunnitellaan siirrettävän korkeapaineisessa ja halkaisijaltaan enintään 1,2 metrin suuruisessa putkessa. Hiiliteräksestä valmistetut putket sijoitetaan maahan vähintään yhden metrin peitesyvyyteen. Vetyputkelle lunastetaan pysyvä noin 10 metrin levyinen käyttöoikeusalue. Rakentamisen jälkeen peltoalueet ovat viljelyskelpoisia myös putkikaivannon kohdalla. Metsäalueilla käyttöoikeusalue on pidettävä puuttomana, eikä sillä voida harjoittaa metsätaloutta.
Arvioitavat vaihtoehdot
Tarkasteltavat vaihtoehdot sijoittuvat siirtoputken pohjoisosassa samalle reitille Iistä Raaheen saakka, minkä jälkeen reitit eroavat toisistaan. Vaihtoehto VE1 kulkee Raahesta Merijärven kautta Kalajoelle, vaihtoehto VE2 Merijärven kautta Sieviin ja vaihtoehto VE3 suoraan Sieviin.
YVA-ohjelmassa tarkasteltavat vaihtoehdot:
VE0: Hanketta ei toteuteta.
VE1: Vedyn siirtoputken pituus on noin 250 km. Siirtoputki sijoittuu seuraavien kuntien alueelle: Ii, Oulu, Kempele, Tyrnävä, Liminka, Lumijoki, Siikajoki, Raahe, Pyhäjoki, Merijärvi, Alavieska ja Kalajoki. Siirtoputken alkupiste Iissä sijoittuu Iin ja Simon kuntarajalle Ymmyrkä Kotasuon läheisyyteen. Kalajoen päätepiste sijaitsee Kalajoen ja Kokkolan kuntarajalla Isokankaan alueella.
VE2: Vedyn siirtoputken pituus on noin 259 km. Siirtoputki sijoittuu seuraavien kuntien alueelle: Ii, Oulu, Kempele, Tyrnävä, Liminka, Lumijoki, Siikajoki, Raahe, Pyhäjoki, Merijärvi, Alavieska, Ylivieska ja Sievi. Siirtoputken alkupiste Iissä sijoittuu Iin ja Simon kuntarajalle Ymmyrkä Kotasuon läheisyyteen. Sievin päätepiste sijoittuu Sievin ja Kannuksen kuntarajalle Hautakankaan alueelle.
VE3: Vedyn siirtoputken pituus on noin 274 km. Siirtoputki sijoittuu seuraavien kuntien alueelle: Ii, Oulu, Kempele, Tyrnävä, Liminka, Lumijoki, Siikajoki, Raahe, Oulainen, Haapavesi, Ylivieska ja Sievi. Siirtoputken alkupiste Iissä sijoittuu Iin ja Simon kuntarajalle Ymmyrkä Kotasuon läheisyyteen. Sievin päätepiste sijoittuu Sievin ja Kannuksen kuntarajalle Hautakankaan alueelle.
Arviointiohjelma on nähtävillä tutustumista varten
Kuulutus on nähtävillä 13.2.–16.3.2026 Lupa- ja valvontaviraston verkkosivuilla osoitteessa www.lvv.fi/kuulutukset-ja-yleistiedoksiannot. Kuulutus ja arviointiohjelma julkaistaan sähköisesti ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa ymparisto.fi/vedynsiirto-osa2-pohjois-pohjanmaa-YVA.
YVA-ohjelmaan voi tutustua tänä aikana seuraavissa toimipaikoissa niiden aukioloaikoina:
- Alavieska, Alavieskan kunnankirjasto, Pokelantie 3, 85200 Alavieska
- Haapavesi, Haapaveden kirjasto, Urheilutie 64B, 86600 Haapavesi
- Ii, Iin kirjasto, Puistotie 1, 91100 Ii
- Kalajoki, Kalajoen pääkirjasto, Kalajoentie 1, 85100 Kalajoki
- Kalajoki, Kalajoen kaupungintalo, Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki
- Kempele, Kempeleen pääkirjasto, Zeppelinintie 1, 90450 Kempele
- Kempele, Kempeletalo, Hallituskatu 2, 90440 Kempele
- Liminka, Limingan kirjasto, Liminganraitti 5, 91900 Liminka
- Lumijoki, Kirjasto Hiidenkivi, Toripolku 3, 91980 Lumijoki
- Merijärvi, Merijärven kunnankirjasto, Merijärventie 104, 86220 Merijärvi
- Oulaisten kaupunginkirjasto, Sahankatu 2, 86300 Oulainen
- Oulu, Keskuskirjasto Saari, Kaarlenväylä 3, 90100 Oulu
- Pyhäjoki, Pyhäjoen pääkirjasto, Vanhatie 48, 86100 Pyhäjoki
- Raahe, Raatihuone, Rantakatu 50, 92100 Raahe
- Raahe, Pääkirjasto, Rantakatu 45, 92100 Raahe
- Sievi, kirjasto, Haikolantie 19, 85410 Sievi
- Siikajoki, Ruukin pääkirjasto, Opintie 3, 92400 Ruukki
- Tyrnävä, Kunnantalo, Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä
- Tyrnävä, Pääkirjasto, Meijerinkatu 3, 91800 Tyrnävä
- Ylivieska, Ylivieskan kaupunginkirjasto, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska
- Lupa- ja valvontavirasto, Veteraanikatu 1, 90130 Oulu
YVA-ohjelmasta järjestetään kaikille avoimet esittelytilaisuudet
Hankkeen ja arviointiohjelman esittelytilaisuus pidetään tiistaina 24.2.2026 Pyhäjoella Saaren koulun liikuntasalissa (Koulutie 7, Pyhäjoki), keskiviikkona 25.2.2026 Oulussa Hotelli Lasaretin Aurora-salissa (Kasarmintie 13 b, Oulu) ja torstaina 26.2.2026 Ylivieskassa Kulttuurikeskus Akustiikassa (Koulukatu 2 B, Ylivieska. Tilaisuudet järjestetään klo 18.00–20.00. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. Oulussa pidettävään tilaisuuteen voi osallistua myös verkossa. Osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta sivulla ymparisto.fi/vedynsiirto-osa2-pohjois-pohjanmaa-YVA.
Mielipiteitä voi esittää 16.3. asti
YVA-ohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 16.3.2026 osoitteeseen kirjaamo@lvv.fi tai postitse osoitteeseen Lupa- ja valvontavirasto, PL 20, 13035 LVV. Viitteeksi LVV-U/31578/2026
Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä kuukauden kuluessa lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä sivulla ymparisto.fi/vedynsiirto-osa2-pohjois-pohjanmaa-YVA.
Yhteysviranomainen: Airi Määttä, Lupa- ja valvontavirasto, p. 0295 255 977, etunimi.sukunimi@lvv.fi
Hankkeesta vastaava: Merja Autiola, Gasgrid Vetyverkot Oy, p. 040 576 4798, etunimi.sukunimi@gasgrid.fi
YVA-konsultti: Ella Kilpeläinen, AFRY Finland Oy, p. 050 435 6507, etunimi.sukunimi@afry.com
