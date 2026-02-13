Vedyn siirtoverkon YVA-menettely käynnistyy Pohjois-Pohjanmaalla

Suomen kansallinen vedyn siirtoverkkohanke on maantieteellisen laajuutensa vuoksi jaettu viiteen erilliseen YVA-menettelyyn, joista jokaisesta laaditaan oma arviointinsa. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta.

Vedyn siirtoverkon pituus Pohjois-Pohjanmaan alueella on noin 250–274 kilometriä. Vedyn siirtoverkko koostuu siirtoputkista sekä venttiili- ja paineenvähennysasemista, joiden yhteyteen rakennetaan kaavin- ja mittausasemia sekä putkireitin varteen anodikenttiä. Vetyä suunnitellaan siirrettävän korkeapaineisessa ja halkaisijaltaan enintään 1,2 metrin suuruisessa putkessa. Hiiliteräksestä valmistetut putket sijoitetaan maahan vähintään yhden metrin peitesyvyyteen. Vetyputkelle lunastetaan pysyvä noin 10 metrin levyinen käyttöoikeusalue. Rakentamisen jälkeen peltoalueet ovat viljelyskelpoisia myös putkikaivannon kohdalla. Metsäalueilla käyttöoikeusalue on pidettävä puuttomana, eikä sillä voida harjoittaa metsätaloutta.

Arvioitavat vaihtoehdot

Tarkasteltavat vaihtoehdot sijoittuvat siirtoputken pohjoisosassa samalle reitille Iistä Raaheen saakka, minkä jälkeen reitit eroavat toisistaan. Vaihtoehto VE1 kulkee Raahesta Merijärven kautta Kalajoelle, vaihtoehto VE2 Merijärven kautta Sieviin ja vaihtoehto VE3 suoraan Sieviin.

YVA-ohjelmassa tarkasteltavat vaihtoehdot:

VE0: Hanketta ei toteuteta.

VE1: Vedyn siirtoputken pituus on noin 250 km. Siirtoputki sijoittuu seuraavien kuntien alueelle: Ii, Oulu, Kempele, Tyrnävä, Liminka, Lumijoki, Siikajoki, Raahe, Pyhäjoki, Merijärvi, Alavieska ja Kalajoki. Siirtoputken alkupiste Iissä sijoittuu Iin ja Simon kuntarajalle Ymmyrkä Kotasuon läheisyyteen. Kalajoen päätepiste sijaitsee Kalajoen ja Kokkolan kuntarajalla Isokankaan alueella.

VE2: Vedyn siirtoputken pituus on noin 259 km. Siirtoputki sijoittuu seuraavien kuntien alueelle: Ii, Oulu, Kempele, Tyrnävä, Liminka, Lumijoki, Siikajoki, Raahe, Pyhäjoki, Merijärvi, Alavieska, Ylivieska ja Sievi. Siirtoputken alkupiste Iissä sijoittuu Iin ja Simon kuntarajalle Ymmyrkä Kotasuon läheisyyteen. Sievin päätepiste sijoittuu Sievin ja Kannuksen kuntarajalle Hautakankaan alueelle.

VE3: Vedyn siirtoputken pituus on noin 274 km. Siirtoputki sijoittuu seuraavien kuntien alueelle: Ii, Oulu, Kempele, Tyrnävä, Liminka, Lumijoki, Siikajoki, Raahe, Oulainen, Haapavesi, Ylivieska ja Sievi. Siirtoputken alkupiste Iissä sijoittuu Iin ja Simon kuntarajalle Ymmyrkä Kotasuon läheisyyteen. Sievin päätepiste sijoittuu Sievin ja Kannuksen kuntarajalle Hautakankaan alueelle.

Arviointiohjelma on nähtävillä tutustumista varten

Kuulutus on nähtävillä 13.2.–16.3.2026 Lupa- ja valvontaviraston verkkosivuilla osoitteessa www.lvv.fi/kuulutukset-ja-yleistiedoksiannot. Kuulutus ja arviointiohjelma julkaistaan sähköisesti ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa ymparisto.fi/vedynsiirto-osa2-pohjois-pohjanmaa-YVA.

YVA-ohjelmaan voi tutustua tänä aikana seuraavissa toimipaikoissa niiden aukioloaikoina:

YVA-ohjelmasta järjestetään kaikille avoimet esittelytilaisuudet

Hankkeen ja arviointiohjelman esittelytilaisuus pidetään tiistaina 24.2.2026 Pyhäjoella Saaren koulun liikuntasalissa (Koulutie 7, Pyhäjoki), keskiviikkona 25.2.2026 Oulussa Hotelli Lasaretin Aurora-salissa (Kasarmintie 13 b, Oulu) ja torstaina 26.2.2026 Ylivieskassa Kulttuurikeskus Akustiikassa (Koulukatu 2 B, Ylivieska. Tilaisuudet järjestetään klo 18.00–20.00. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. Oulussa pidettävään tilaisuuteen voi osallistua myös verkossa. Osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta sivulla ymparisto.fi/vedynsiirto-osa2-pohjois-pohjanmaa-YVA.

Mielipiteitä voi esittää 16.3. asti

YVA-ohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 16.3.2026 osoitteeseen kirjaamo@lvv.fi tai postitse osoitteeseen Lupa- ja valvontavirasto, PL 20, 13035 LVV. Viitteeksi LVV-U/31578/2026

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä kuukauden kuluessa lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä sivulla ymparisto.fi/vedynsiirto-osa2-pohjois-pohjanmaa-YVA.