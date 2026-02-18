Lasse Vuoto luennoi kansalaisopisto Almassa tuki- ja liikuntaelinsairauksista sekä niiden hoitomahdollisuuksista

Tilaisuudessa käsitellään tuki- ja liikuntaelinsairauksia sekä niiden hoitomahdollisuuksia. Luennon asiantuntevana puhujana toimii kokenut fysiatri Lasse Vuoto, joka jakaa uusinta tietoa ja näkemyksiä aiheesta selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla. Tilaisuus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden oppia lisää terveydestä ja hyvinvoinnista, erityisesti selän terveyteen liittyvistä kysymyksistä.

Luento järjestetään yhteistyössä Vaasan selkäyhdistys ry:n kanssa.

Luennoitsija Lasse Vuoto on fysiatrian erikoislääkäri, joka on erikoistunut tuki- ja liikuntaelinsairauksiin sekä niiden hoitoon. Hänellä on vastaanotto Ylihärmän terveysasemalla.