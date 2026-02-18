Lasse Vuoto luennoi kansalaisopisto Almassa tuki- ja liikuntaelinsairauksista sekä niiden hoitomahdollisuuksista
18.2.2026 09:00:00 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Kaikille avoin ja maksuton Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ja niiden hoito -yleisöluento pidetään Vaasan kansalaisopisto Almassa torstaina 5.3.2026 klo 18–19.30, Raastuvankatu 31. Luento pidetään suomen kielellä.
Tilaisuudessa käsitellään tuki- ja liikuntaelinsairauksia sekä niiden hoitomahdollisuuksia. Luennon asiantuntevana puhujana toimii kokenut fysiatri Lasse Vuoto, joka jakaa uusinta tietoa ja näkemyksiä aiheesta selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla. Tilaisuus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden oppia lisää terveydestä ja hyvinvoinnista, erityisesti selän terveyteen liittyvistä kysymyksistä.
Luento järjestetään yhteistyössä Vaasan selkäyhdistys ry:n kanssa.
Luennoitsija Lasse Vuoto on fysiatrian erikoislääkäri, joka on erikoistunut tuki- ja liikuntaelinsairauksiin sekä niiden hoitoon. Hänellä on vastaanotto Ylihärmän terveysasemalla.
Yhteyshenkilöt
Johtava rehtori Sannasirkku Autio, Vaasan kaupungin opistot,
puh. 0400 299 826, sannasirkku.autio@edu.vaasa.fi
Vaasan Selkäyhdistys ry puheenjohtaja Aino Ranta
puh. 050 303 6786, ainoranta49@gmail.com
