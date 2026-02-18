Vaasan kaupunki - Vasa stad

Lasse Vuoto luennoi kansalaisopisto Almassa tuki- ja liikuntaelinsairauksista sekä niiden hoitomahdollisuuksista

18.2.2026 09:00:00 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Jaa

Kaikille avoin ja maksuton Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ja niiden hoito -yleisöluento pidetään Vaasan kansalaisopisto Almassa torstaina 5.3.2026 klo 18–19.30, Raastuvankatu 31. Luento pidetään suomen kielellä.

Tilaisuudessa käsitellään tuki- ja liikuntaelinsairauksia sekä niiden hoitomahdollisuuksia. Luennon asiantuntevana puhujana toimii kokenut fysiatri Lasse Vuoto, joka jakaa uusinta tietoa ja näkemyksiä aiheesta selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla. Tilaisuus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden oppia lisää terveydestä ja hyvinvoinnista, erityisesti selän terveyteen liittyvistä kysymyksistä.

Luento järjestetään yhteistyössä Vaasan selkäyhdistys ry:n kanssa. 

Luennoitsija Lasse Vuoto on fysiatrian erikoislääkäri, joka on erikoistunut tuki- ja liikuntaelinsairauksiin sekä niiden hoitoon. Hänellä on vastaanotto Ylihärmän terveysasemalla.

Avainsanat

vaasan kaupunkikansalaisopisto

Yhteyshenkilöt

Johtava rehtori Sannasirkku Autio, Vaasan kaupungin opistot,
puh. 0400 299 826, sannasirkku.autio@edu.vaasa.fi

Vaasan Selkäyhdistys ry puheenjohtaja Aino Ranta
puh. 050 303 6786, ainoranta49@gmail.com

Linkit

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye