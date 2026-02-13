Lupa- ja valvontavirasto on antanut perustellun päätelmän Isoniitun Lintu Oy:n broilerinkasvattamon laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta
13.2.2026 08:43:14 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Isoniitun Lintu Oy suunnittelee olemassa olevan broilerikasvattamon laajennusta. Hanke sijoittuu Pöytyän kuntaan, lähelle Karinaisten kirkonkylää nykyisten kasvattamorakennusten välittömään läheisyyteen. Hankkeessa suunnitellaan enintään kahden uuden kasvattamohallin rakentamista. Nykyisen toiminnan tuottama lanta levitetään osin lähialueen pelloille ja osin toimitetaan Biolan Oy:lle. Toiminnan laajennuksesta syntyvä lanta suunnitellaan toimitettavan Biolan Oy:lle.
Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen kuulemisessa yhteysviranomaiselle toimitettiin kaksi lausuntoa. Mielipiteitä ei annettu.
Hankkeella ei arvioida olevan merkittäviä ympäristövaikutuksia
Yhteysviranomainen katsoo, että hankkeella ei ole todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia. Yöaikaisen liikenteen aiheuttama melu sekä rakentamisen aikaiset vaikutukset arvioitiin kohtalaisiksi. Hankkeen muut ympäristövaikutukset arvioitiin vähäisiksi. Arvioiduissa hankevaihtoehdoissa ei ole merkittävää eroa. Vaihtoehdon VE1 (rakennetaan yksi uusi kasvattamohalli) ympäristövaikutukset ovat vaihtoehtoa VE2 (rakennetaan kaksi uutta kasvattamohallia) vain hieman vähäisemmät.
Lupa- ja valvontaviraston perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan, kooste annetuista lausunnoista sekä muut YVA-menettelyyn liittyvät asiakirjat ovat luettavissa verkossa osoitteessa www.ymparisto.fi/Isoniitun-Lintu-Oy-broilerikasvattamohanke-YVA.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Annukka Koivukari, ylitarkastaja, p. 0295 255 669, annukka.koivukari(at)lvv.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lupa- ja valvontavirasto
PL 20
13035 LVV
lvv.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lupa- ja valvontavirasto
Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä Vaarinkankaan tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta13.2.2026 08:42:30 EET | Tiedote
Yhteysviranomaisena toimiva Lupa- ja valvontavirasto on antanut ympäristönvaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain mukaisen perustellun päätelmän Haarasuonkankaan tuulipuisto Ky:n Vaarinkankaan tuulivoimahankkeesta ja sen sähkönsiirrosta. Hankealue sijoittuu Puolangan ja Vaalan ja Paltamon (sähkönsiirto) kuntiin ja on laajuudeltaan noin 20 km². Alueelle suunnitellaan enintään 12 tuulivoimalaa.
Vedyn siirtoverkon YVA-menettely käynnistyy Pohjois-Pohjanmaalla13.2.2026 08:29:10 EET | Tiedote
Gasgrid Vetyverkot Oy on toimittanut Lupa- ja valvontavirastolle ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelman) Suomen kansallisen vedyn siirtoverkon Pohjois-Pohjanmaan-osuudesta. Reittivaihtoehdot sijoittuvat Alavieskan, Haapaveden, Iin, Kalajoen, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Merijärven, Oulaisten, Oulun, Pyhäjoen, Raahen, Sievin, Siikajoen, Tyrnävän ja Ylivieskan kuntien alueelle. YVA-ohjelma on nähtävillä ja siitä on mahdollisuus esittää mielipiteitä 16.3.2026 saakka.
Ensimmäinen uuden luonnonsuojelulain mukainen päätös ekologisesta kompensaatiosta Vantaalla11.2.2026 12:15:00 EET | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto on tehnyt ensimmäisen uuden luonnonsuojelulain (06/2023) mukaisen päätöksen vapaaehtoisen ekologisen kompensaation korvaavuudesta sekä hyvitysalueen perustamisesta Vantaan Palokallion alueelle.
Lupa- ja valvontavirasto on antanut perustellun päätelmän Teuvan Paulakankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta11.2.2026 09:00:00 EET | Tiedote
VALOREM Energies Finland Oy suunnittelee Paulakankaan tuulivoimahanketta Teuvan kuntaan, Närpiön kunnan rajalle noin 5 km etäisyydelle Teuvan keskustasta. Hankealueelle suunnitellaan enintään 15 uuden tuulivoimalan rakentamista, pinta-alaltaan noin 2340 ha alueelle. Voimaloiden kokonaiskorkeus olisi enintään 300 m. Sähkönsiirto tuulivoima-alueelta on suunniteltu toteutettavan maakaapelilla Kärppiön sähköasemalle.
On aika hakea isänpäiväkunniamerkkiä – ehdotukset tehtävä viimeistään 16.3.10.2.2026 11:41:44 EET | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto pyytää 16.3.2026 mennessä ehdotukset vuoden 2026 isänpäiväkunniamerkkien saajiksi. Ehdotuksen voivat tehdä kunnat, seurakunnat, yhdistykset ja muut yhteisöt sekä palkittavan biologiset ja ei-biologiset lapset.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme