Lupa- ja valvontavirasto on antanut perustellun päätelmän Isoniitun Lintu Oy:n broilerinkasvattamon laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

13.2.2026 08:43:14 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote

Isoniitun Lintu Oy suunnittelee olemassa olevan broilerikasvattamon laajennusta. Hanke sijoittuu Pöytyän kuntaan, lähelle Karinaisten kirkonkylää nykyisten kasvattamorakennusten välittömään läheisyyteen. Hankkeessa suunnitellaan enintään kahden uuden kasvattamohallin rakentamista. Nykyisen toiminnan tuottama lanta levitetään osin lähialueen pelloille ja osin toimitetaan Biolan Oy:lle. Toiminnan laajennuksesta syntyvä lanta suunnitellaan toimitettavan Biolan Oy:lle. 

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen kuulemisessa yhteysviranomaiselle toimitettiin kaksi lausuntoa. Mielipiteitä ei annettu.

Hankkeella ei arvioida olevan merkittäviä ympäristövaikutuksia

Yhteysviranomainen katsoo, että hankkeella ei ole todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia. Yöaikaisen liikenteen aiheuttama melu sekä rakentamisen aikaiset vaikutukset arvioitiin kohtalaisiksi. Hankkeen muut ympäristövaikutukset arvioitiin vähäisiksi. Arvioiduissa hankevaihtoehdoissa ei ole merkittävää eroa. Vaihtoehdon VE1 (rakennetaan yksi uusi kasvattamohalli) ympäristövaikutukset ovat vaihtoehtoa VE2 (rakennetaan kaksi uutta kasvattamohallia) vain hieman vähäisemmät.

Lupa- ja valvontaviraston perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan, kooste annetuista lausunnoista sekä muut YVA-menettelyyn liittyvät asiakirjat ovat luettavissa verkossa osoitteessa www.ymparisto.fi/Isoniitun-Lintu-Oy-broilerikasvattamohanke-YVA.

Avainsanat

broilerinkasvattamoyvaympäristövaikutuksetpöytyä

Yhteyshenkilöt

Annukka Koivukari, ylitarkastaja, p. 0295 255 669, annukka.koivukari(at)lvv.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin. 

Lupa- ja valvontavirasto 
PL 20
13035 LVV
lvv.fi

