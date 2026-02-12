Historia aseena: Daavidin legenda elää Israelin ja Palestiinan konfliktissa

Paavo Huotari ja Kirsi Valkama:

Kuningas Daavidin pitkä varjo – Raamatun tarinat vallan välineenä Israel-Palestiinassa

Ilmestyy 2.3.2026

Daavidin ja Goljatin taistelu nousee puheissamme helposti vertaukseksi altavastaajan voitosta, Israelin lipussa loistaa Daavidin tähti, ilmatorjuntajärjestelmä on saanut nimekseen Daavidin linko ja jouluna Daavid on mukana Hoosianna-hymnissä. Kuka oli tämä Daavid, ja miksi hänen tarinansa elää tänäkin päivänä?

Paavo Huotarin ja Kirsi Valkaman uutuusteos ottaa tarkasteluun Raamatun Daavid-kertomukset, joilla on tiivis yhteys myös nykyisen Israelin valtion politiikkaan. Kirja kertoo, miten kertomukset ovat syntyneet, miten ja miksi niitä on ajan kuluessa muokattu sekä miten kertomuksilla on oikeutettu erilaisia poliittisia pyrkimyksiä esimerkiksi Jerusalemin omistusoikeudesta ja Israelin valtion rajoista.

Eri intressiryhmät myös sekoittavat Daavid-legendoja, historiaa ja politiikkaa toisiinsa: monet Raamattuun liittyvät arkeologiset kohteet sijoittuvat Länsirannan alueelle, ja siksi arkeologisilla kaivauksilla on perusteltu alueiden haltuunottoja.

Kertomukset Daavidin valtakunnan loistosta hyödynnetään myös kansallisen identiteetin vahvistamisessa. Samalla voidaan luoda viholliskuvia, jotka toimivat yhtenäisyyden pönkittämiseksi ja joilla voidaan oikeuttaa vähemmistöjen kaltoinkohtelua.

Vallanpitäjien argumentaatiota ei laimenna se seikka, että arkeologiset löydöt eivät tue tarinaa Daavidin mahtavasta kuningaskunnasta ja monet löydöistä ovat historiallisesti epäselviä. Lisäksi edes kuningas Daavidin historiallisuudesta ei ole varmuutta. Toisaalta on heitäkin, jotka pitävät raamatunkertomuksia niin historiallisina faktoina, että he nimenomaan pyrkivät löytämään arkeologisia todisteita Daavidin kuningaskunnan olemassaolosta.

Raamatun Daavid-kertomukset ovat syntyneet pitkän muokkausprosessin tuloksena. Paavo Huotari ja Kirsi Valkama tuovat kirjassaan esiin Raamatun tekstien monikerroksisuutta sekä arkeologisten löytöjen tulkinnan haasteita.

Kirja haastaa lukijan pohtimaan, miten historiaa ja pyhiä kertomuksia käytetään ja tulkitaan – ja millaisia seurauksia tällä on nyky-yhteiskunnassa.

Kirja ilmestyy painettuna sekä e- ja äänikirjana.

