St1 myy St1 Lähienergian Geonova Oy:lle
12.2.2026 11:15:00 EET | St1 | Tiedote
St1 on myynyt tytäryhtiönsä St1 Lähienergia Oy:n maalämpöratkaisuihin erikoistuneelle Geonova Oy:lle. Yrityskauppa astui voimaan 11.2.2026.
Yrityskaupan taustalla on St1:n strateginen päätös keskittyä yhä vahvemmin liikenteen energiasiirtymän edistämiseen sekä sähkömarkkinoiden tarjoamien mahdollisuuksien kartoittamiseen. St1 suuntaa investointinsa liikenteessä ratkaisuihin, jotka tukevat tieliikenteen sähköistymistä, biokaasun roolin kasvua raskaassa tieliikenteessä ja meriliikenteessä sekä biopolttoaineiden käyttöä lentoliikenteessä. Maalämpöratkaisut ovat Geonovan ydinliiketoimintaa, ja St1 Lähienergian osaaminen täydentää tätä kokonaisuutta luontevasti.
Yhteyshenkilöt
Henrikki TalvitieCEO, St1 NordicPuh:+358 10 557 11
Tiia LemmettiViestintäpäällikköSt1 Nordic OyPuh:+358 400 480 370tiia.lemmetti@st1.com
St1 on energiasiirtymäyhtiö, jonka visiona on olla johtava CO₂-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Yhtiö toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Isossa-Britanniassa.
St1:n energiaportfolioon sisältyvät öljytuotteet, biokaasu, uusiutuva lentopolttoaine (SAF), uusiutuva diesel (HVO) sekä aurinkovoima. Lisäksi edistämme useita energiasiirtymähankkeita, mukaan lukien siirtymäinvestoinnit Göteborgin öljyjalostamollamme.
St1:llä on kaikkiaan 1 250 vähittäismyyntiasemaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Pohjoismainen verkostomme tarjoaa monipuolisia palveluita: polttoaineita, kasvavan määrän sekä sähköautojen latauspisteitä että raskaan liikenteen biokaasun tankkauspisteitä ja autopesupalveluita. Asemien yhteydessä toimii myös myymälöitä ja ravintoloita.
St1 työllistää yli 1 000 henkilöä.
www.st1.com
