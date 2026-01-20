St1 myy St1 Lähienergian Geonova Oy:lle

St1 Suomi Oy on fuusioinut tytäryhtiönsä Lämpöpuisto Oy:n 1.1.2026 09:00:00 EET | Tiedote

St1 Suomi Oy on saattanut päätökseen tytäryhtiönsä Lämpöpuisto Oy:n sulauttamisen osaksi emoyhtiötä. Fuusio astui voimaan 31.12.2025, ja Lämpöpuisto Oy on lakannut olemasta erillinen yhtiö. Sulautuminen on osa St1:n strategiaa selkeyttää ja yksinkertaistaa konsernirakennettaan. Järjestely vahvistaa St1:n palvelukykyä, yhdenmukaistaa prosesseja ja tukee entistä tiiviimpää yhteistyötä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Lämpöpuisto on ollut St1:n kokonaan omistama tytäryhtiö vuodesta 2016 alkaen. Fuusion myötä kaikki Lämpöpuisto Oy:n toiminnot, vastuut ja oikeudet ovat siirtyneet St1 Suomi Oy:lle.