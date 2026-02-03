VR:n kalustohuutokauppa herätti laajaa kiinnostusta – tavaravaunuja ja vetureita myytiin muille alan toimijoille
VR myi 122 tavaravaunua ja 12 dieselveturia lokakuussa päättyneessä huutokaupassa, joka herätti runsaasti kiinnostusta usean eri rautatiealan yrityksen keskuudessa. VR tukee raidemarkkinan kasvua ja kilpailua Suomessa luopumalla käytetystä kalustosta, jota se ei enää itse tarvitse.
VR:n järjestämässä huutokaupassa oli myynnissä 122 logistiikan tavaravaunua, jotka ovat saneerattavissa liikennekäyttöön. Kaikki niistä myytiin. Mukana oli neljää eri vaunutyyppiä, joita on hyödynnetty muun muassa rikasteiden ja konttien kuljettamiseen.
VR huutokauppasi samalla kertaa myös liikennekäytöstä poistettuja diesel- ja sähkövetureita. VR myi kolme Dr16-sarjan ja yhdeksän Dv12-sarjan kunnostettavaa dieselveturia. Kaikkiaan myynnissä oli 58 veturia.
VR myy itselleen tarpeetonta junakalustoa, jonka kunto vaihtelee. VR on myynyt sekä liikennekelpoista että käytöstä poistettua kalustoa, jota voi kunnostaa liikennekelpoiseksi. Myytävä kalusto myydään siinä kunnossa kuin se on, ja ostajat tutustuvat aina kalustoon ennen ostopäätöstä. Aiemmissa huutokaupoissa on jäänyt myymättä myös liikennekelpoista tai pienellä kunnostuksella liikennekelpoiseksi palautettavaa kalustoa.
Kalustoa kunnostettavaksi liikennekäyttöön
Huutokauppa, johon ilmoittauduttiin etukäteen, oli avoinna tarjouksille lokakuun 2025 loppuun saakka. Se oli tarkoitettu alan toimijoille, jotka voivat kunnostaa kaluston liikennekäyttöön Suomessa. Sopimukset kalustomyynneistä allekirjoitettiin joulu-helmikuussa.
”Olemme tyytyväisiä siihen, että kiinnostus vaunu- ja vetokalustoamme kohtaan oli suurta. Huutokaupassa oli yhteensä kymmenen tarjoajaa, ja lopulta kaupat tehtiin viiden eri rautatiealan yrityksen kanssa, jotka voivat hyödyntää kalustoa tulevaisuudessa omassa toiminnassaan ”, kertoo VR:n strategia- ja kalustojohtaja Ilkka Anttila.
Uuden raideliikennekaluston hankkiminen on kallista, esimerkiksi yksi uusi veturi maksaa noin 5 miljoonaa euroa, joten kaluston jatkokäyttö on järkevää ja vastuullista. Kalustomyyntien myötä uudet toimijat ovat voineet aloittaa liiketoiminnan.
VR edistää raideliikenteen kilpailua
”Asetamme myyntiin kaiken rautatiekaluston, jota emme enää itse tarvitse. Olemme myyneet vuodesta 2023 alkaen 11 lähijunaa, 124 tavaravaunua ja 17 veturia . Olemme VR:llä sitoutuneita edistämään raideliikenteen kasvua ja kilpailua kotimaassa, jota kalustomyynnit osaltaan tukevat. Tavoitteena on käynnistää seuraavat myynnit tämän vuoden aikana”, Ilkka Anttila sanoo.
VR on aktiivisesti mukana rakentamassa Suomeen asiakaslähtöistä, kestävää ja kilpailuun perustuvaa raideliikennemarkkinaa, josta hyötyvät niin asiakkaat, toimiala kuin koko yhteiskunta.
