Kielet yhdistävät Eurooppaa – EU:n nuorten kääntäjien kilpailun voiton Suomessa vei Nelli Peisanen Tampereelta
12.2.2026 14:06:50 EET | Euroopan komission Suomen-edustusto | Tiedote
Nelli Peisanen Tampereen yhteiskoulun lukiosta on Juvenes Translatores -kilpailun tämänvuotinen Suomen-voittaja. Lukiolaisille tarkoitettu EU:n käännöskilpailu järjestetään joka vuosi, ja voittajia valitaan yksi kustakin EU-maasta.
Kielitaito on yksi tulevaisuuden tärkeimmistä työelämätaidoista, ja sen merkityksen tunnistavat myös nuoret. Viime vuoden marraskuussa 3 004 nuorta eri EU-maista testasi käännöstaitojaan EU:n Juvenes Translatores -kilpailussa. Tehtävänä oli kääntää teksti minkä tahansa kahden EU:n virallisen kielen välillä. Euroopan komission kääntäjät valitsivat kustakin EU-maasta parhaan käännöksen. Voittajat pääsevät maaliskuussa Brysseliin palkintomatkalle, jonka aikana he pääsevät tutustumaan toisiinsa ja EU:n toimintaan.
Kilpailuun osallistui Suomesta 69 opiskelijaa 15 eri lukiosta. Vaikka englanti on ylivoimaisesti yleisin kouluissa opiskeltu vieras kieli, lukiolaiset valitsivat tänä vuonna kilpailukielikseen vaikuttavan kirjon eri EU-kieliä. Suomen-voittaja Nelli Peisanen käänsi kilpailussa tekstin ruotsista suomeen. Ruotsin lisäksi suomeen päin käännettiin muun muassa espanjasta, italiasta, puolasta, liettuasta, hollannista, tanskasta, romaniasta ja unkarista. EU:n laajuisesti tällä kilpailukierroksella käytettiin yhteensä 155:ttä eri kieliyhdistelmää.
Kilpailussa annettiin lisäksi kunniamainintoja erityisen ansiokkaista käännöksistä. Suomessa kunniamaininnan saivat seuraavat kuusi kilpailijaa:
Elli Hekkala, Jyväskylän Lyseon lukio (englanti–suomi)
Jesse Hurt, Porkkalan lukio (suomi–englanti)
Oliver de Jong, Matinkylän lukio (hollanti–suomi)
Atte Nurmi, Järvenpään lukio (englanti–suomi)
Daniela Sulin, Järvenpään lukio (ruotsi–suomi)
Laura Vanhala, Kangasalan lukio (englanti–suomi)
Euroopan komission käännöstoimen pääosasto on järjestänyt Juvenes Translatores -kilpailun (’nuoret kääntäjät’ latinan kielellä) vuodesta 2007 lähtien. Kilpailu rahoitetaan Erasmus+ -ohjelmasta. Kilpailun tavoitteena on innostaa nuoria kouluissa kieltenopiskeluun ja tutustuttaa heidät kääntämisessä tarvittaviin taitoihin.
Kilpailu järjestetään samaan aikaan kaikissa mukaan valituissa kouluissa eri puolilla EU:ta. Kilpailuun valitaan kustakin EU-maasta sama määrä kouluja kuin maalla on paikkoja Euroopan parlamentissa. Koulut valitaan mukaan hakeneiden koulujen joukosta arpomalla.
Lisätietoa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_26_397
Lisätietoja Juvenes Translatores -käännöskilpailusta antavat edustuston kääntäjät:
Riikka Hietakorpi (suomeksi)
puh. 050 599 2556
riikka.hietakorpi@ec.europa.eu
Niklas Wenman (ruotsiksi)
puh. 044 493 9542
niklas.wenman@ec.europa.eu
