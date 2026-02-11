Kielet yhdistävät Eurooppaa – EU:n nuorten kääntäjien kilpailun voiton Suomessa vei Nelli Peisanen Tampereelta

Komissio esittää toimintasuunnitelman drooniuhkien torjumiseksi 11.2.2026 11:59:17 EET | Tiedote

Euroopan komissio esitteli tänään toimintasuunnitelman, jolla torjutaan droonien EU:n turvallisuudelle aiheuttamia kasvavia uhkia. Droonit ja säähavaintopallot ovat aiheuttaneet EU:lle viime vuosina enenevissä määrin erilaisia haasteita. Haasteita ovat aiheuttaneet muun muassa vihamieliset ylilennot, ilmatilan loukkaukset, lentoasemien häiriöt sekä kriittiseen infrastruktuuriin, ulkorajoihin ja julkisiin tiloihin kohdistuvat riskit. Toimintasuunnitelmalla EU pyrkii vahvistamaan yhteistyötä ja solidaarisuutta unionissa. Sillä vastataan EU:n jäsenmaiden ja Euroopan parlamentin kehotuksiin luoda yhtenäinen toimintatapa haitallisessa tarkoituksessa lähetettyjen droonien aiheuttamiin uhkiin. Suunnitelmassa keskitytään sisäisen turvallisuuden siviiliulottuvuuteen, täydennetään ja tuetaan puolustukseen liittyviä komission toimia sekä vahvistetaan siviili- ja sotilasalojen synergioita. Lisäksi toimintasuunnitelmalla edistetään kilpailukykyisten eurooppalaisten droonimarkkinoiden kehittämistä,