HUSin toimitusjohtaja Matti Bergendahl antaa päiväksi paikkansa 17‑vuotiaalle Nicol-Maria Stefanidoulle
12.2.2026 14:00:00 EET | HUS | Tiedote
HUS haluaa olla mukana edistämässä työelämän yhdenvertaisuutta ja osallistuu Plan Internationalin kansainväliseen Girls Takeover ‑tempaukseen, jossa tytöt valtaavat poliittisten, yhteiskunnallisten ja yritysten johtajien paikkoja.
Maaliskuun 10. päivä HUSin toimitusjohtajan paikan valtaa 17‑vuotias Nicol-Maria Stefanidou, joka osallistuu päivän aikana muun muassa HUSin johtoryhmän työskentelyyn sekä keskusteluihin naisten johtajuudesta. Nicol-Maria pääsee toimitusjohtajana vastaamaan myös henkilöstön kysymyksiin säännöllisesti järjestettävässä toimitusjohtajan Kysy Matilta -tilaisuudessa.
”Lähdimme mukaan Girls Takeoveriin, koska haluamme kannustaa jokaista tavoittelemaan tulevaisuudessa itsensä näköistä ja merkityksellistä työtä. Tempauksen ydin, tasa-arvon edistäminen ja tyttöjen yhteiskunnallisten mahdollisuuksien tukeminen, on vahvasti linjassa HUSin arvojen kanssa. Toivotan Nicol-Marian lämpimästi tervetulleeksi päiväksi HUSin toimitusjohtajaksi”, sanoo toimitusjohtaja Matti Bergendahl.
Nicol-Marian Stefanidoun mukaan HUSissa on potentiaalia muuttaa suomalaisen työelämän tasa-arvoa merkittävällä tavalla.
”Valtaus on tärkeä, sillä sosiaali- ja terveysalalla työskentelevistä suurin osa on naisia ja HUS suurena yhteiskunnallisena toimijana pystyy vaikuttamaan yhdenvertaisuuden toteutumiseen. HUSin toimitusjohtajana toivon pääseväni edistämään organisaation rakenteiden yhdenvertaisuutta sekä nostamaan esille arjen sankareiden tekoja suomalaisen hyvinvoinnin eteen”, Nicol-Maria Stefanidou sanoo.
Yhdenvertaisuus on yksi HUSin kolmesta arvosta
”Olemme sitoutuneet aktiiviseen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen. Girls Takeover tarjoaa meille mahdollisuuden pysähtyä tämän äärelle, kuulla nuorten näkemyksiä ja samalla oppia heiltä. Tämä on minulle taustaltani lastenlääkärinä henkilökohtaisestikin hyvin tärkeää”, Bergendahl sanoo.
Lastenoikeusjärjestö Plan Internationalin symbolinen Girls Takeover -tempaus kiinnittää huomiota rakenteellisiin epäkohtiin, jotka estävät tasa-arvon toteutumisen ja tyttöjen mahdollisuuden hyödyntää koko potentiaalinsa. Tempaus järjestetään Suomessa yhdeksättä kertaa.
HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi. Katso poikkeusaukioloajat
Yhteyshenkilöt
HUSin mediapalveluPuh:050 427 2875viestinta@hus.fi
Tietoja julkaisijasta
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija. Osaamisemme on kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua. Yliopistollisena sairaalana tutkimme ja kehitämme jatkuvasti hoitomenetelmiämme sekä toimintaamme.
HUSissa saa vuosittain hoitoa 700 000 potilasta. Meillä työskentelee yli 26 000 ammattilaista potilaiden parhaaksi. Vastaamme erikoissairaanhoidon järjestämisestä Uudellamaalla. Lisäksi meille on keskitetty koko Suomen ja Etelä-Suomen yhteistyöalueen monien harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoito.
HUS – Vaikuttavinta hoitoa
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta HUS
Antalet organtransplantationer förblev stabilt i Finland år 202512.2.2026 08:55:07 EET | Pressmeddelande
I fjol utfördes 410 organtransplantationer i Finland. Organtransplantationer förbättrar patienternas livskvalitet betydligt och är kostnadseffektiva.
Elinsiirtojen määrä pysyi Suomessa vakaana vuonna 202512.2.2026 08:55:07 EET | Tiedote
Suomessa tehtiin viime vuonna 410 elinsiirtoa. Elinsiirrot parantavat potilaiden elämänlaatua merkittävästi ja ne ovat kustannustehokkaita.
HUS-sammanslutningen tog ställning till välfärdsområdenas finansiering9.2.2026 11:43:33 EET | Pressmeddelande
HUS-sammanslutningen styrelse tog ställning till förslag till ändringar i den tredje fasen av lagen om välfärdsområdenas finansiering och godkände verkställande direktörens resultatmål för 2026. Diplomingenjör Melisa Haahtinen valdes till utvecklings- och strategidirektör.
HUSin yhtymähallitus otti kantaa hyvinvointialueiden rahoitukseen9.2.2026 11:43:33 EET | Tiedote
HUSin yhtymähallitus otti kantaa hyvinvointialueiden rahoituslain kolmannen vaiheen muutosesityksiin ja hyväksyi toimitusjohtajan tulostavoitteet vuodelle 2026. Kehittämis- ja strategiajohtajaksi valittiin DI Melisa Haahtinen.
Påklädbar robotik ger nya möjligheter inom gångrehabilitering för barn6.2.2026 08:20:17 EET | Pressmeddelande
Påklädbar robotik har snabbt blivit en lovande innovation inom assisterad förflyttning av människor. En studie vid Nya barnsjukhuset visar att man med hjälp av en exodräkt lätt och på ett naturligt sätt kan assistera gång för CP-skadade barn.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme