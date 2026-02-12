HUSin toimitusjohtaja Matti Bergendahl antaa päiväksi paikkansa 17‑vuotiaalle Nicol-Maria Stefanidoulle

Maaliskuun 10. päivä HUSin toimitusjohtajan paikan valtaa 17‑vuotias Nicol-Maria Stefanidou, joka osallistuu päivän aikana muun muassa HUSin johtoryhmän työskentelyyn sekä keskusteluihin naisten johtajuudesta. Nicol-Maria pääsee toimitusjohtajana vastaamaan myös henkilöstön kysymyksiin säännöllisesti järjestettävässä toimitusjohtajan Kysy Matilta -tilaisuudessa.

”Lähdimme mukaan Girls Takeoveriin, koska haluamme kannustaa jokaista tavoittelemaan tulevaisuudessa itsensä näköistä ja merkityksellistä työtä. Tempauksen ydin, tasa-arvon edistäminen ja tyttöjen yhteiskunnallisten mahdollisuuksien tukeminen, on vahvasti linjassa HUSin arvojen kanssa. Toivotan Nicol-Marian lämpimästi tervetulleeksi päiväksi HUSin toimitusjohtajaksi”, sanoo toimitusjohtaja Matti Bergendahl.

Nicol-Marian Stefanidoun mukaan HUSissa on potentiaalia muuttaa suomalaisen työelämän tasa-arvoa merkittävällä tavalla.

”Valtaus on tärkeä, sillä sosiaali- ja terveysalalla työskentelevistä suurin osa on naisia ja HUS suurena yhteiskunnallisena toimijana pystyy vaikuttamaan yhdenvertaisuuden toteutumiseen. HUSin toimitusjohtajana toivon pääseväni edistämään organisaation rakenteiden yhdenvertaisuutta sekä nostamaan esille arjen sankareiden tekoja suomalaisen hyvinvoinnin eteen”, Nicol-Maria Stefanidou sanoo.

Yhdenvertaisuus on yksi HUSin kolmesta arvosta

”Olemme sitoutuneet aktiiviseen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen. Girls Takeover tarjoaa meille mahdollisuuden pysähtyä tämän äärelle, kuulla nuorten näkemyksiä ja samalla oppia heiltä. Tämä on minulle taustaltani lastenlääkärinä henkilökohtaisestikin hyvin tärkeää”, Bergendahl sanoo.

Lastenoikeusjärjestö Plan Internationalin symbolinen Girls Takeover -tempaus kiinnittää huomiota rakenteellisiin epäkohtiin, jotka estävät tasa-arvon toteutumisen ja tyttöjen mahdollisuuden hyödyntää koko potentiaalinsa. Tempaus järjestetään Suomessa yhdeksättä kertaa.

