Teos-kustantamo

Teos julkaisee Sally Salmisen rakastetusta Katrina-romaanista juhlapainoksen

17.2.2026 14:16:21 EET | Teos-kustantamo | Tiedote

Jaa

Katrina (1936) oli ilmestyessään kansainvälinen bestseller. Juha Hurmeen loistokas suomennos vuodelta 2018 herätti romaanin uudelleen eloon. Katrina on yksi ensimmäisistä suomalaisista romaaneista, joissa naisen ääni nousee vahvasti esiin.

Katrina oli ahvenanmaalaisen Sally Salmisen (1906–1976) läpimurtoteos.
Katrina oli ahvenanmaalaisen Sally Salmisen (1906–1976) läpimurtoteos. Kuva: Osvald Hedenström

Ahvenanmaalainen Sally Salminen kirjoitti vuonna 1936 New Yorkissa kotiapulaisen työnsä ohessa romaanin Katrina, josta tuli kansainvälinen bestseller. Salminen oli pitkään yksi käännetyimmistä suomalaisista kirjailijoista; vasta Sinuhe egyptiläinen (1945) ohitti Katrinan käännösten määrässä. Kotiseudulla Salmisen menestysromaani otettiin ristiriitaisesti vastaan, ja sotien jälkeen kirja painui unohduksiin.

Juha Hurmeen loistokas suomennos vuodelta 2018 nosti kirjan jälleen monen suomalaisen suosikiksi. Se on innostanut myös teatterintekijöitä: Katrinasta tehtyjä dramatisointeja on nähty viime vuosina useiden suomalaisten teatterien lavoilla.

Teos julkaisee rakastetusta teoksesta nyt kovakantisen juhlapainoksen.

Kirjan päähenkilö Katrina muuttaa Pohjanmaalta Ahvenanmaalle Johanin vaimoksi – miehen, joka on saamaton ja puijari, mutta jota Katrina rakastaa. Katrina oli yksi ensimmäisistä suomalaisista romaaneista, joissa naisen ääni nousi vahvasti esiin. Tyylilajeja yhdistelevän romaanin kerrontaa sävyttää älykäs, hiljainen huumori. Hahmot – niin naiset kuin miehetkin – ovat ehjiä ja monimutkaisia, siis ihmisiä.

Tekijästä

Sally Salmisen (1906–1976) läpimurtoteos Katrina voitti pohjoismaisen kirjallisuuspalkinnon sekä Ruotsissa että Suomessa. Teos-kustantamo on julkaissut suomeksi myös Salmisen omaelämäkerralliset kirjat Aikani Amerikassa ja Aikani Tanskassa. Paljon matkustellut Salminen julkaisi kaikkiaan 17 teosta.

Lisätiedot ja arvostelukappaleet: silja.massa@teos.fi, +358 40 708 1323

Avainsanat

katrinajuhlapainosromaanisuomennossally salminenjuha hurmeteos-kustantamoteoskäännöskirja

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Sally Salminen
Sally Salminen
Osvald-Hedenstrom
Lataa
Katrina – juhlapainos
Katrina – juhlapainos
Kirjan ulkoasu: Jussi Karjalainen
Lataa

Linkit

Vuonna 2003 perustettu Teos julkaisee laadukasta suomenkielistä kirjallisuutta romaaneista tietokirjoihin ja runoista lastenkirjoihin.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Teos-kustantamo

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye