Teos julkaisee Sally Salmisen rakastetusta Katrina-romaanista juhlapainoksen
17.2.2026 14:16:21 EET | Teos-kustantamo | Tiedote
Katrina (1936) oli ilmestyessään kansainvälinen bestseller. Juha Hurmeen loistokas suomennos vuodelta 2018 herätti romaanin uudelleen eloon. Katrina on yksi ensimmäisistä suomalaisista romaaneista, joissa naisen ääni nousee vahvasti esiin.
Ahvenanmaalainen Sally Salminen kirjoitti vuonna 1936 New Yorkissa kotiapulaisen työnsä ohessa romaanin Katrina, josta tuli kansainvälinen bestseller. Salminen oli pitkään yksi käännetyimmistä suomalaisista kirjailijoista; vasta Sinuhe egyptiläinen (1945) ohitti Katrinan käännösten määrässä. Kotiseudulla Salmisen menestysromaani otettiin ristiriitaisesti vastaan, ja sotien jälkeen kirja painui unohduksiin.
Juha Hurmeen loistokas suomennos vuodelta 2018 nosti kirjan jälleen monen suomalaisen suosikiksi. Se on innostanut myös teatterintekijöitä: Katrinasta tehtyjä dramatisointeja on nähty viime vuosina useiden suomalaisten teatterien lavoilla.
Teos julkaisee rakastetusta teoksesta nyt kovakantisen juhlapainoksen.
Kirjan päähenkilö Katrina muuttaa Pohjanmaalta Ahvenanmaalle Johanin vaimoksi – miehen, joka on saamaton ja puijari, mutta jota Katrina rakastaa. Katrina oli yksi ensimmäisistä suomalaisista romaaneista, joissa naisen ääni nousi vahvasti esiin. Tyylilajeja yhdistelevän romaanin kerrontaa sävyttää älykäs, hiljainen huumori. Hahmot – niin naiset kuin miehetkin – ovat ehjiä ja monimutkaisia, siis ihmisiä.
Tekijästä
Sally Salmisen (1906–1976) läpimurtoteos Katrina voitti pohjoismaisen kirjallisuuspalkinnon sekä Ruotsissa että Suomessa. Teos-kustantamo on julkaissut suomeksi myös Salmisen omaelämäkerralliset kirjat Aikani Amerikassa ja Aikani Tanskassa. Paljon matkustellut Salminen julkaisi kaikkiaan 17 teosta.
Vuonna 2003 perustettu Teos julkaisee laadukasta suomenkielistä kirjallisuutta romaaneista tietokirjoihin ja runoista lastenkirjoihin.
