Tavoitteena roskaton Helsinki – kaupunki alkaa suitsia tapahtumien tuottamaa roskaa uusin keinoin

Toimenpiteillä pyritään vähentämään roskaantumista eri ympäristöissä kuten tapahtumissa, kaupunkiympäristössä ja rakennustyömailla. Teemoina ovat viestintä ja vaikuttaminen, kaupunkiympäristön siisteys, rakentaminen, yhteistyö ja osallistaminen, tapahtumat sekä roskaantumisen seuranta ja monitorointi.

Tapahtumaroskan vähentämiseksi kaupunki aikoo muun muassa pilotoida kertakäyttöastioiden kieltämistä omissa tapahtumissaan sekä järjestää roskaantumisen hillinnän suunnittelemiseksi palavereja tapahtumatuottajien kanssa.

– Tapahtumien jätehuollon hyvällä suunnittelulla minimoidaan jätemääriä sekä parannetaan lajittelua ja kierrätystä. Kaupunki voisi esimerkiksi olla tukemassa tapahtumien suunnittelua, velvoittaa tehokkaampaa jätehuoltoa järjestäjiltä ja pilotoida menetelmiä omissa tapahtumissaan, kuvailee ympäristötarkastaja Laura Kotilainen.

Varhaiskasvatuksen, koulujen ja nuorisopalveluiden ympäristökasvatus on mahdollisuus vaikuttaa lasten ja nuorten asenteisiin. Kaupunki muun muassa haastaa koululaiset näyttämään taitonsa lajitteluhaasteessa sekä kiertää puhumassa roskaantumisesta päiväkodeissa, kouluissa ja nuorisotiloilla.

Toimenpideohjelma puuttuu roskaantumiseen

Toimet roskaantumisen vähentämiseksi ovat osa Roskaantumisen hillinnän toimenpideohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on koota parhaat ideat toimenpiteiksi, puuttua lisääntyvään roskaantuneisuuteen ja sen aiheuttamiin ympäristö- ja terveyshaittoihin, lisätä tietoa roskaantumisesta sekä ohjata roskaantumisen hillitsemiseksi tehtävää työtä.

Ohjelman ensimmäinen kausi oli vuosina 2022–2025. Tällöin toteutettiin esimerkiksi näyttävä Roskaton Helsinki -viestintäkampanja, jonka osana lokkimaskotit Tuula ja Börje kiersivät useissa tapahtumissa lisäämässä tietoa roskaantumisen haitoista. Kampanja näkyi laajasti Helsingin viestinnässä, esimerkiksi tiedotteissa, uutisissa, kampanjavideoilla, sosiaalisessa mediassa ja ulkomainonnassa.

Ensimmäisellä kaudella toteutettiin myös opiskelijoiden idea- ja innovaatiokilpailu sekä roskatutkimus metroasemilla ja puistoissa. Tutkimuksessa selvisi, että kappalemääräisesti eniten roskaantumista aiheuttavat tupakkatuotteet, etenkin tupakantumpit ja annosnuuskat.