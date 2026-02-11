Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Tavoitteena roskaton Helsinki – kaupunki alkaa suitsia tapahtumien tuottamaa roskaa uusin keinoin

12.2.2026 14:27:27 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

Jaa

Helsingin kaupunki pyrkii vähentämään roskaantumistaan yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten kumppaneidensa kuten tapahtumanjärjestäjien, yritysten sekä koulujen ja päiväkotien kanssa. Vuosille 2026–2029 on määritelty kaikkiaan yhdeksän toimenpidettä roskaantumisen hillitsemiseksi.

Laura Kotilainen

Toimenpiteillä pyritään vähentämään roskaantumista eri ympäristöissä kuten tapahtumissa, kaupunkiympäristössä ja rakennustyömailla. Teemoina ovat viestintä ja vaikuttaminen, kaupunkiympäristön siisteys, rakentaminen, yhteistyö ja osallistaminen, tapahtumat sekä roskaantumisen seuranta ja monitorointi. 

Tapahtumaroskan vähentämiseksi kaupunki aikoo muun muassa pilotoida kertakäyttöastioiden kieltämistä omissa tapahtumissaan sekä järjestää roskaantumisen hillinnän suunnittelemiseksi palavereja tapahtumatuottajien kanssa.  

– Tapahtumien jätehuollon hyvällä suunnittelulla minimoidaan jätemääriä sekä parannetaan lajittelua ja kierrätystä. Kaupunki voisi esimerkiksi olla tukemassa tapahtumien suunnittelua, velvoittaa tehokkaampaa jätehuoltoa järjestäjiltä ja pilotoida menetelmiä omissa tapahtumissaan, kuvailee ympäristötarkastaja Laura Kotilainen.   

Varhaiskasvatuksen, koulujen ja nuorisopalveluiden ympäristökasvatus on mahdollisuus vaikuttaa lasten ja nuorten asenteisiin. Kaupunki muun muassa haastaa koululaiset näyttämään taitonsa lajitteluhaasteessa sekä kiertää puhumassa roskaantumisesta päiväkodeissa, kouluissa ja nuorisotiloilla. 

Toimenpideohjelma puuttuu roskaantumiseen 

Toimet roskaantumisen vähentämiseksi ovat osa Roskaantumisen hillinnän toimenpideohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on koota parhaat ideat toimenpiteiksi, puuttua lisääntyvään roskaantuneisuuteen ja sen aiheuttamiin ympäristö- ja terveyshaittoihin, lisätä tietoa roskaantumisesta sekä ohjata roskaantumisen hillitsemiseksi tehtävää työtä.  

Ohjelman ensimmäinen kausi oli vuosina 2022–2025. Tällöin toteutettiin esimerkiksi näyttävä Roskaton Helsinki -viestintäkampanja, jonka osana lokkimaskotit Tuula ja Börje kiersivät useissa tapahtumissa lisäämässä tietoa roskaantumisen haitoista. Kampanja näkyi laajasti Helsingin viestinnässä, esimerkiksi tiedotteissa, uutisissa, kampanjavideoilla, sosiaalisessa mediassa ja ulkomainonnassa. 

Ensimmäisellä kaudella toteutettiin myös opiskelijoiden idea- ja innovaatiokilpailu sekä roskatutkimus metroasemilla ja puistoissa. Tutkimuksessa selvisi, että kappalemääräisesti eniten roskaantumista aiheuttavat tupakkatuotteet, etenkin tupakantumpit ja annosnuuskat.

Avainsanat

helsinki

Yhteyshenkilöt

Ympäristötarkastaja Laura Kotilainen
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 37730
s-posti: laura.kotilainen@hel.fi

Ympäristösuunnittelija Milla Stenström
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
puh. 040 481 2150
s-posti: milla.stenstrom@hel.fi

Linkit

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye