Tavoitteena roskaton Helsinki – kaupunki alkaa suitsia tapahtumien tuottamaa roskaa uusin keinoin
12.2.2026 14:27:27 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Helsingin kaupunki pyrkii vähentämään roskaantumistaan yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten kumppaneidensa kuten tapahtumanjärjestäjien, yritysten sekä koulujen ja päiväkotien kanssa. Vuosille 2026–2029 on määritelty kaikkiaan yhdeksän toimenpidettä roskaantumisen hillitsemiseksi.
Toimenpiteillä pyritään vähentämään roskaantumista eri ympäristöissä kuten tapahtumissa, kaupunkiympäristössä ja rakennustyömailla. Teemoina ovat viestintä ja vaikuttaminen, kaupunkiympäristön siisteys, rakentaminen, yhteistyö ja osallistaminen, tapahtumat sekä roskaantumisen seuranta ja monitorointi.
Tapahtumaroskan vähentämiseksi kaupunki aikoo muun muassa pilotoida kertakäyttöastioiden kieltämistä omissa tapahtumissaan sekä järjestää roskaantumisen hillinnän suunnittelemiseksi palavereja tapahtumatuottajien kanssa.
– Tapahtumien jätehuollon hyvällä suunnittelulla minimoidaan jätemääriä sekä parannetaan lajittelua ja kierrätystä. Kaupunki voisi esimerkiksi olla tukemassa tapahtumien suunnittelua, velvoittaa tehokkaampaa jätehuoltoa järjestäjiltä ja pilotoida menetelmiä omissa tapahtumissaan, kuvailee ympäristötarkastaja Laura Kotilainen.
Varhaiskasvatuksen, koulujen ja nuorisopalveluiden ympäristökasvatus on mahdollisuus vaikuttaa lasten ja nuorten asenteisiin. Kaupunki muun muassa haastaa koululaiset näyttämään taitonsa lajitteluhaasteessa sekä kiertää puhumassa roskaantumisesta päiväkodeissa, kouluissa ja nuorisotiloilla.
Toimenpideohjelma puuttuu roskaantumiseen
Toimet roskaantumisen vähentämiseksi ovat osa Roskaantumisen hillinnän toimenpideohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on koota parhaat ideat toimenpiteiksi, puuttua lisääntyvään roskaantuneisuuteen ja sen aiheuttamiin ympäristö- ja terveyshaittoihin, lisätä tietoa roskaantumisesta sekä ohjata roskaantumisen hillitsemiseksi tehtävää työtä.
Ohjelman ensimmäinen kausi oli vuosina 2022–2025. Tällöin toteutettiin esimerkiksi näyttävä Roskaton Helsinki -viestintäkampanja, jonka osana lokkimaskotit Tuula ja Börje kiersivät useissa tapahtumissa lisäämässä tietoa roskaantumisen haitoista. Kampanja näkyi laajasti Helsingin viestinnässä, esimerkiksi tiedotteissa, uutisissa, kampanjavideoilla, sosiaalisessa mediassa ja ulkomainonnassa.
Ensimmäisellä kaudella toteutettiin myös opiskelijoiden idea- ja innovaatiokilpailu sekä roskatutkimus metroasemilla ja puistoissa. Tutkimuksessa selvisi, että kappalemääräisesti eniten roskaantumista aiheuttavat tupakkatuotteet, etenkin tupakantumpit ja annosnuuskat.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ympäristötarkastaja Laura Kotilainen
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 37730
s-posti: laura.kotilainen@hel.fi
Ympäristösuunnittelija Milla Stenström
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
puh. 040 481 2150
s-posti: milla.stenstrom@hel.fi
Linkit
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Modellen för anbudsförfarande vid uthyrning av lokaler kommer i fortsättningen att omfatta hela Helsingfors11.2.2026 11:11:10 EET | Pressmeddelande
Helsingfors fortsätter att hyra ut lokaler i gatunivå genom anbudsförfaranden på plattformen huutokaupat.com. Verksamhetsmodellen testades framgångsrikt 2025 i stadsförnyelseområden. Nu erbjuds affärslokaler runt om i staden.
Tilavuokrauksen tarjouskilpailumalli kattaa jatkossa koko Helsingin11.2.2026 11:11:10 EET | Tiedote
Helsinki jatkaa kivijalkatilojen vuokraamista tarjouskilpailun kautta huutokaupat.com-alustalla. Toimintamallia kokeiltiin onnistuneesti vuonna 2025 kaupunkiuudistusalueilla. Nyt tarjolla on liiketiloja ympäri kaupunkia.
Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 10.2.202610.2.2026 19:32:54 EET | Tiedote
Helsingin kaupunkiympäristölautakunta kokoontui tiistaina 10.2.2026. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.
Byggandet av översvämningsskyddet i Svartbäckens område fortsätter10.2.2026 11:55:38 EET | Pressmeddelande
Staden fortsätter arbetet vid Svartbäcken för att förbättra beredskapen inför översvämningar och utveckla mångfalden i bäcknaturen i områdena Östra Centrum och Kvarnbäcken. Samtidigt förnyas och repareras en del av Svartbäckens broar.
Mustapuron alueen tulvasuojauksen rakentaminen jatkuu10.2.2026 11:55:38 EET | Tiedote
Kaupunki jatkaa Mustapurolla töitä, joilla parannetaan tulviin varautumista ja kehitetään puroluonnon monimuotoisuutta Itäkeskuksen ja Myllypuron alueilla. Samalla uusitaan ja korjataan osa Mustapuron silloista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme