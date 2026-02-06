SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Kokoomuksen kampanja on härskiyden huippu – tämä hallitus lisää työelämän raskaussyrjintää, ei suinkaan vähennä sitä

Kokoomus kampanjoi, että nyt on ratkaistu perhevapaa- ja raskaussyrjinnän ongelmat. Ajantasaiset tutkimukset kertovat aivan muuta raskaussyrjinnästä ja perhevapaiden vaikutuksista työmarkkinoilla. Orpon hallituksen tekemät työelämän heikennykset vievät Suomea ajassa taaksepäin, ei eteenpäin.