SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Kokoomuksen kampanja on härskiyden huippu – tämä hallitus lisää työelämän raskaussyrjintää, ei suinkaan vähennä sitä
12.2.2026 13:05:22 EET | SDP | Tiedote
Kokoomus kampanjoi, että nyt on ratkaistu perhevapaa- ja raskaussyrjinnän ongelmat. Ajantasaiset tutkimukset kertovat aivan muuta raskaussyrjinnästä ja perhevapaiden vaikutuksista työmarkkinoilla. Orpon hallituksen tekemät työelämän heikennykset vievät Suomea ajassa taaksepäin, ei eteenpäin.
– Nämä ikävät ilmiöt lisääntyvät – tästä on tutkittua tietoa, eikä sitä saa sivuuttaa. Kokoomuksen uho siitä, että perhevapaa- ja raskaussyrjintä on historiaa, on järkyttävää, erityisesti naisiin kohdistuvaa huijauspuhetta, toteaa SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm.
– Määräaikaisten työsuhteiden lisääntyminen lisää epävarmuutta. On hyvä huomata, että näillä ratkaisuilla lisätään palkkaepätasa-arvoa, perhevapaiden kustannusten epätasa-arvoista jakoa ja heikennetään töihin paluuta ja urakehitystä. Vaikutusta on varmasti myös siihen, että perheellistyminen vähenee, listaa Malm.
– On irvokasta, että kokoomus väittää helpottavansa ongelmaa, kun se tosiasiassa omilla toimillaan heikentää eritysesti nuorten naisten asemaa työelämässä, Malm päättää.
Yhteyshenkilöt
Niina MalmSDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:0400588978niina.malm@eduskunta.fi
