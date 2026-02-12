Vaasan kaupunki - Vasa stad

Stadsorkesterns konsert med Pauli Hanhiniemi slutsåld – balkongen är till salu

12.2.2026 13:07:29 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Vasa stadsorkesters och Pauli Hanhiniemis gemensamma konsert torsdagen den 19.2 kl. 18 i Vasa stadshus har väckt stort intresse. Platserna i salongen är slutsålda och på publikens begäran har balkongen öppnats för försäljning.

Pauli Hanhiniemi har fungerat som tolk för det finska – och i synnerhet det österbottniska – sinnelaget, först som frontfigur för bandet Kolmas nainen och senare genom en mångsidig solokarriär. Hans insiktsfulla texter och karakteristiska sångsound har gett honom bred uppskattning över genregränserna. En karriär som sträcker sig över fem årtionden vittnar om yrkesskicklighet, förnyelseförmåga och en livshållning där hoppet alltid finns närvarande.

Återigen leks det med stilar när Hanhiniemi tillsammans med sitt band uppträder som solist med Vasa stadsorkester. Under konserten framförs musik från hela hans karriär under ledning av Antti Rissanen. De färgstarka orkesterarrangemangen tillför nya lager till de välbekanta melodierna.

