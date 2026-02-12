Stadsorkesterns konsert med Pauli Hanhiniemi slutsåld – balkongen är till salu

Pauli Hanhiniemi har fungerat som tolk för det finska – och i synnerhet det österbottniska – sinnelaget, först som frontfigur för bandet Kolmas nainen och senare genom en mångsidig solokarriär. Hans insiktsfulla texter och karakteristiska sångsound har gett honom bred uppskattning över genregränserna. En karriär som sträcker sig över fem årtionden vittnar om yrkesskicklighet, förnyelseförmåga och en livshållning där hoppet alltid finns närvarande.

Återigen leks det med stilar när Hanhiniemi tillsammans med sitt band uppträder som solist med Vasa stadsorkester. Under konserten framförs musik från hela hans karriär under ledning av Antti Rissanen. De färgstarka orkesterarrangemangen tillför nya lager till de välbekanta melodierna.