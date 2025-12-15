Sulfaateille ja ksantaateille raja-arvoja lakiin ajava kansalaisaloite “Suomen vesistöt EIVÄT ole vihreän siirtymän kaatopaikkoja” sai ympäristövaliokunnan päätösehdotuksen
12.2.2026 13:55:17 EET | Puhtaan meren puolesta ry | Tiedote
Valiokunta ei ehdota kansalaisaloitteen mukaisen lainvalmistelun aloittamista, koska ympäristöministeriö käynnistää kansallisen säädöshankkeen vesidirektiivien muutosten voimaantulon myötä kuluvan kevään aikana. Kansalaisaloitteen tekijä Puhtaan meren puolesta ry näkee valiokunnan linjauksessa silti myös paljon hyvää
Nykyiset ehdotetut ympäristölaatunormit koskevat sulfaatin osalta ainoastaan sisävesiä, mutta Suomen ympäristökeskus (Syke) on luvannut laajentaa ehdotustaan myös murtovesiin. Tämä on erityisen merkittävää, koska esimerkiksi Haminaan suunniteltu akkumateriaalitehdas suunnittelee ohjaavansa sulfaattipäästönsä juuri murtoveteen. Samoin toimitaan jo toiminnassa olevassa Kokkolan Umicoren akkumateriaalitehtaassa, johon Umicore hakee parhaillaan laajennusta. Kummankin oikeuskäsittely on kesken hallinto-oikeudessa ja kummassakin muun muassa hankkeiden toimijat itse ovat hakeneet valituslupaa korkeimpaan oikeuteen.
Ympäristövaliokunta myös toteaa, että sulfaatin poistoon on käytännössä saatavilla riittävän tehokkaita menetelmiä, joita voidaan lupamääräyksissä velvoittaa käytettäväksi nykyisten säännösten puitteissa, vaikka sulfaateista ei ole asetustasoista sääntelyä. Myös sekä Jyväskylän yliopisto että Syke ovat asiantuntijakuulemisessa pitäneet perusteltuna ja ajankohtaisena asettaa raja-arvoihin perustuvaa ohjeistusta jätevesien kuormittamien vesimuodostumien sulfaattipitoisuuksille ja samalla ohjata sulfaattipitoisten jätevesien sallittuja pitoisuuksia. Puhtaan meren puolesta ry pitää näitä linjauksia erinomaisen hyvinä.
Syke myös toteaa suunnitelmassaan, että ksantaattien ympäristövaikutuksista pohjoisissa olosuhteissa tarvitaan nopealla aikataululla lisää tutkimustietoa. Ksantaatit ovat yleisiä haitta-aineita kaivosteollisuudessa. Jo hyvin pienet pitoisuudet ovat erittäin myrkyllisiä vesistöille. Myös valiokunta puolsi lisäselvitysten tekoa.
Puhtaat vedet ovat Suomen ylpeys ja globaali kilpailuvaltti, mutta niihin kohdistuu nyt ennennäkemättömän paljon painetta ns. vihreän siirtymän hankkeiden osalta. Vesistöjen ja luonnon kannalta olisi kohtuutonta, jos raja-arvojen ja ympäristölaatunormien asettaminen venyisi ja viivästyisi edelleen pitkälle tulevaisuuteen. EU:n vesipuitedirektiivi linjaa pitkälti vesistölle haitallisten aineiden määrittelyä Suomessakin, mutta mikään ei estä Suomea ottamasta myös omaa kansallista kantaa lainsäädännössään, kuten kansalaisaloitekin ehdottaa.
Syke tulee joka tapauksessa antamaan oman toimenpide-ehdotuksensa sulfaateista ja ksantaateista. Tämän jälkeen katseet kohdistuvat erityisesti hallitukseen, jonka toimeenpantavaksi todennäköinen asetusmuutos lopulta jää.
Puhtaan meren puolesta ry:n kansalaisaloitteen viesti hallitukselle on edelleen selkeä ja haluamme myös kiittää 51 384 allekirjoittajaa tuesta. Suomen vesistöt EIVÄT ole vihreän siirtymän kaatopaikkoja ja sulfaattien sekä ksantaattien vesistöihin päästämistä tulee säännellä.
Yhteyshenkilöt
Anne Kärki
Puhtaan meren puolesta ry - Puheenjohtaja
Outi Lankia
Puhtaan meren puolesta ry - varapuheenjohtaja
Puhtaan Meren Puolesta ry
on riippumaton, vapaaehtoistoimintaan perustuva kansanliike, joka tekee määrätietoista työtä teollisuuden jätevesipäästöjen vähentämiseksi ja inspiroi ihmisiä toimimaan yhteisen asian puolesta.
