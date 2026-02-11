Avaruusdatalla ja tekoälyllä kohti kestävää energiasiirtymää – professori Ali Arslan aloittaa Vaasan yliopistossa

Arslanin tutkimus käsittelee yhtä aikamme suurimmista haasteista: kuinka siirtyä kohti ilmastoneutraalia energiajärjestelmää, joka olisi luotettava, edullinen ja kestävä.

– Avaruusdataan pohjautuvat havainnot auttavat vähentämään epävarmuutta, parantamaan tehokkuutta ja tekemään tietoon pohjautuvia päätöksiä, kun siirrymme kohti puhtaampaa energiaa. Luotettava ja edullinen uusiutuva energia edellyttää tarkkaa tietoa luonnonvaroista, kuten auringon säteilystä, tuuliolosuhteista sekä lumi- ja vesivaroista. Voimme saada tätä tietoa paikallisella, kansallisella ja globaalilla tasolla, kun hyödynnämme satelliittidataa ja tekoälyä yhdessä. Näin voidaan tukea energiajärjestelmien suunnittelua, riskienhallintaa ja pitkän aikavälin kestävyyttä, Arslan sanoo.

Tutkimuksessaan Arslan kehittää menetelmiä uusiutuvien energialähteiden sekä energiantuotannon ympäristövaikutusten seurantaan satelliittihavaintojen avulla. Lisäksi hän kehittää tekoälytyökaluja, jotka auttavat tunnistamaan malleja suurista satelliittidata-aineistoista.

– Esimerkiksi lumi- ja vesitilanne vaikuttavat merkittävästi vesivoiman tuotantoon Pohjoismaissa, ja satelliittihavainnot voivat parantaa ennustamista ja suunnittelua, Arslan selittää.

”Avaruusdatasta on tulossa arkipäiväinen resurssi yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen”

Viimeisten kahden vuosikymmenen aikana Arslanin työ on keskittynyt siihen, miten satelliittidatasta saadaan käytännössä hyödynnettävää tietoa ympäristön ymmärtämiseksi ja päätöksenteon tukemiseksi. Viimeksi hän työskenteli Ilmatieteen laitoksella johtaen ja koordinoiden kansainvälisiä Maan havainnointiin liittyviä hankkeita. Ennen sitä hän veti Nokialla tutkimustiimejä ja työskenteli edistyneen teknologian kehityksen parissa.

Arslan arvostaa vahvasti soveltavaa tutkimusta ja innovaatiota. Uudessa roolissaan hän haluaa varmistaa tutkimuksen vaikuttavuuden tekemällä tiivistä monialaista yhteistyöstä yliopistoyhteisön, teollisuuden, viranomaisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

– Avaruusdata ei ole enää jotakin kaukaista tai abstraktia – siitä on tulossa arkipäiväinen resurssi todellisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen. Odotan innolla työskentelyä yli tieteenalarajojen, sillä energiasiirtymä edellyttää osaamista teknologiasta, taloudesta, politiikasta ja yhteiskunnasta. Tavoitteeni on kehittää vahva, kansainvälisesti verkottunut tutkimus- ja oppimisympäristö, jossa avaruusdata, tekoäly ja energia-alan sovellukset kohtaavat merkityksellisellä tavalla. Yhdessä voimme muuttaa huippututkimuksen käytännön ratkaisuiksi, jotka tukevat kestäviä energiajärjestelmiä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista.

Opetuksessa Arslan pyrkii tarjoamaan opiskelijoille käytännön kokemusta satelliittidatan ja tekoälymenetelmien hyödyntämisestä, valmentaen heitä avaruusdatan ja kestävyyden tulevaisuuden asiantuntijoiksi.