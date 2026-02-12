SDP:n Saku Nikkanen: Jätin kirjallisen kysymyksen lähisuhdeväkivallan uhrien suojelemiseksi

SDP:n Eveliina Heinäluoma: Marttinen jatkaa hallituksen ei, ei, ei -linjaa 12.2.2026 11:25:31 EET | Tiedote

Työministeri Matias Marttinen (kok.) totesi tänään Ylellä, että hallitus ei valmistele minkäänlaisia muutoksia varainsiirtoveroon ja tuomitsi tällaiset puheet jopa haitallisiksi. – Kokoomus on kolme vuotta vain odottanut, että asuntomarkkinat ja rakennusala piristyvät itsestään. Hei kokoomus, markkinat eivät ole kaikkivoipaisia, joten päättäjiltä tarvitaan nyt toimia eikä käsien heiluttelua, vaatii ympäristövaliokunnan jäsen, kansanedustaja Eveliina Heinäluoma (sd.).