Kaikkonen Paasikivi-seurassa: Suomen puolustuskykyä vahvistettava – sodan ajan vahvuutta syytä kasvattaa

12.2.2026 18:00:00 EET | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote

Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut nopeasti ja ennakoimattomasti. Vaikka Suomi on eurooppalaisessa vertailussa vahva sotilaallinen toimija, puolustuskykyä on tarpeen vahvistaa edelleen, toteaa Keskustan puheenjohtaja, ex-puolustusministeri Antti Kaikkonen.

Kaikkonen käsitteli Suomen turvallisuustilannetta ja puolustuksen kehittämistarpeita ulko- ja turvallisuuspoliittisessa linjapuheessaan Paasikivi-seuran kokouksessa.

- Ilmavoimien ja Merivoimien isojen investointien jälkeen on aika vahvistaa erityisesti Maavoimien puolustuskykyä. Tämä tarkoittaa investointeja esimerkiksi joukkojen liikkuvuuteen ja drooneihin, Kaikkonen sanoo.

Kaikkosen mukaan yhtenä keskeisenä toimenpiteenä tulisi tarkastella puolustusvoimien sodan ajan vahvuuden kasvattamista nykyisestä 50 000 sotilaalla. Kaikkonen esittää Suomen sodan ajan vahvuuden nostamista noin 330 000 sotilaaseen.

– Muuttuneessa turvallisuustilanteessa Suomen on huolehdittava uskottavasta puolustuksesta kaikissa oloissa. Sodan ajan vahvuuden kasvattaminen vahvistaisi maamme turvallisuutta ja pidäkettä, Kaikkonen sanoo.

Vahvuuden lisääminen edellyttäisi hänen mukaansa reservin järjestelyjä, materiaalihankintoja sekä riittävää määrää kertausharjoituksia.

– Kyse on kokonaisuudesta, joka on toteutettavissa suunnitelmallisesti. Asiassa olisi perusteltua tehdä tarvittavat päätökset vielä tämän vuoden aikana, Kaikkonen toteaa.

