Kaikkonen Paasikivi-seurassa: Suomen puolustuskykyä vahvistettava – sodan ajan vahvuutta syytä kasvattaa
12.2.2026 18:00:00 EET | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut nopeasti ja ennakoimattomasti. Vaikka Suomi on eurooppalaisessa vertailussa vahva sotilaallinen toimija, puolustuskykyä on tarpeen vahvistaa edelleen, toteaa Keskustan puheenjohtaja, ex-puolustusministeri Antti Kaikkonen.
Kaikkonen käsitteli Suomen turvallisuustilannetta ja puolustuksen kehittämistarpeita ulko- ja turvallisuuspoliittisessa linjapuheessaan Paasikivi-seuran kokouksessa.
- Ilmavoimien ja Merivoimien isojen investointien jälkeen on aika vahvistaa erityisesti Maavoimien puolustuskykyä. Tämä tarkoittaa investointeja esimerkiksi joukkojen liikkuvuuteen ja drooneihin, Kaikkonen sanoo.
Kaikkosen mukaan yhtenä keskeisenä toimenpiteenä tulisi tarkastella puolustusvoimien sodan ajan vahvuuden kasvattamista nykyisestä 50 000 sotilaalla. Kaikkonen esittää Suomen sodan ajan vahvuuden nostamista noin 330 000 sotilaaseen.
– Muuttuneessa turvallisuustilanteessa Suomen on huolehdittava uskottavasta puolustuksesta kaikissa oloissa. Sodan ajan vahvuuden kasvattaminen vahvistaisi maamme turvallisuutta ja pidäkettä, Kaikkonen sanoo.
Vahvuuden lisääminen edellyttäisi hänen mukaansa reservin järjestelyjä, materiaalihankintoja sekä riittävää määrää kertausharjoituksia.
– Kyse on kokonaisuudesta, joka on toteutettavissa suunnitelmallisesti. Asiassa olisi perusteltua tehdä tarvittavat päätökset vielä tämän vuoden aikana, Kaikkonen toteaa.
Yhteyshenkilöt
Antti KaikkonenKeskustan puheenjohtaja, kansanedustajaantti.kaikkonen@eduskunta.fi
Kalle Pykypuheenjohtajan erityisavustajaPuh:+358 44 974 2747kalle.pyky@keskusta.fi
Liitteet
Tietoja julkaisijasta
Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Keskusta r.p.
Keskustan varapuheenjohtaja Kemppi: Lapsen edun ensisijaisuus on kirjattava perustuslakiin12.2.2026 16:00:09 EET | Tiedote
Lapsiasiavaltuutettu julkaisi tänään raportin lasten ja perheiden hyvinvoinnista. Keskustan varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi tukee lapsiasiainvaltuutetun esitystä lapsen edun ensisijaisuuden kirjaamisesta perustuslakiin.
Kaikkonen vaatii kotitalousvähennyksen palauttamista8.2.2026 11:00:00 EET | Tiedote
Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vaatii verotuksen kotitalousvähennyksen ehtojen palauttamista ennalleen. Vähennykseen tehty leikkaus on osunut erityisesti pienyrittäjiin ja yksinyrittäjiin, mikä on heikentänyt heidän toimintaedellytyksiään. Samalla monet kotitaloukset ovat menettäneet tarvitsemiaan palveluita.
Keskustan Kettunen: Hallitus seisoo tumput suorina sähkökriisin edessä3.2.2026 16:28:57 EET | Tiedote
Viime hallituskaudella kokoomuksen ja perussuomalaisten kellokkaat vaativat pääministeri Petteri Orpon johdolla pikaisia toimia korkeiden sähkönhintojen kohtuullistamiseksi. Nyt hallitusvastuussa olevat puolueet ovat Keskustan varapuheenjohtajan Tuomas Kettusen mukaan tyystin unohtaneet aikaisemmat puheensa.
Kaikkonen: Roskaralli kuriin2.2.2026 13:16:02 EET | Tiedote
Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen on vakavasti huolissaan siitä, että Suomeen tuodaan yhä kasvavia määriä jätettä ulkomailta, myös vaarallista jätettä. Viimeaikaiset uutiset osoittavat, että Suomi on ajautumassa jätteen vastaanottajamaaksi tavalla, jota ei voi pitää kestävänä ympäristön, ihmisten terveyden eikä suomalaisen jätehuollon kannalta.
Keskusta: Naapuriavusta osa ikäihmisten hoivan ratkaisua1.2.2026 09:33:32 EET | Tiedote
Naapureiden ja tuttavien tarjoama läheisapu helpottaa monen ikäihmisen arkea. Keskusta esittää, että läheisavusta tehtäisiin kaikille tarjolla oleva palvelu.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme