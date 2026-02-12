Inka Hopsu: Hallitus on romuttamassa maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukset

Työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteltu esitysluonnos poistaisi vapaan sivistystyön oppilaitoksilta niiden lakisääteisen tehtävän järjestää kotoutumiskoulutusta ja samalla leikkaisi koulutuksen rahoitusta.

– Kansanopistot ja kansalaisopistot ovat tähän asti antaneet laadukasta kielen ja kulttuurin opetusta maahanmuuttajille. Suomeen asettuminen ei onnistu pelkillä työntekijätaidoilla. Vapaalla sivistystyöllä on ollut tärkeä tehtävä myös laajemmin arjen perustaitojen opettamisen, aktiiviseen kansalaisuuteen kasvattamisen ja yhteiskuntaan kiinnittymisen kannalta, Vihreiden kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Inka Hopsu korostaa.

Kuntaliiton laskelman mukaan hallitus on leikannut kotoutumisesta kaudellaan yhteensä jo 156 miljoonaa euroa. Nyt hallitus tavoittelee kotoutumislain muutoksella 45 miljoonan euron säästöjä. Hallituksen esitys tosiasiassa leikkaa koulutuksen rahoitusta ja jättää kunnille vastuun, jota ne eivät käytännössä pysty kunnialla toteuttamaan.

– Tämä on yksi uusi lyhytnäköinen koulutusleikkaus. Laadukas kotoutuminen tukee maahanmuuttajien työllistymistä ja maksaa siten itsensä takaisin. Kunnilla on jo nykyisin vaikeuksia järjestää työllisyyspalveluita, eikä tämä uudistus helpottaisi tilannetta. Näyttää myös siltä, että sen lisäksi ettei Orpon hallitus halua Suomeen maahanmuuttajia, he eivät myöskään halua integroida tänne muuttaneita osaksi yhteiskuntaa, Hopsu sanoo.

Vapaan sivistystyön oppilaitoksilla on ollut myös koulutuksen järjestämiseen tarkoituksenmukaiset tilat ja henkilöstö.

– Sekä tilojen käytön että muun toiminnan suunnittelun kannalta on tehokasta, että samoissa oppilaitoksissa annetaan monipuolista kotoutumiskoulutusta ja myös muuta opetusta, jota kaikkea antavat pätevät opettajat. Kotoutumiskoulutus on nimensä mukaisesti koulutusta, ja siksi opetusalan ammattilaiset ovat myös parhaita sen järjestäjiä, Hopsu korostaa.

Hopsu on syksyllä jättänyt lakialoitteen, jolla säädettäisiin keskeisimmistä kotoutumiskoulutuksen laatukriteereistä laintasoisesti. Hallituksen esitys vie asiaa päinvastaiseen suuntaan.