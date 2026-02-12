Inka Hopsu: Hallitus on romuttamassa maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukset
12.2.2026 13:20:28 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Hallituksen suunnitelma muuttaa maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukset työvoimakoulutukseksi heikentäisi niiden laatua entisestään ja vaarantaisi kotoutumiskoulutusten saatavuuden. Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu vaatii hallitusta perumaan suunnitelmansa ja turvaamaan kotoutumiskoulutuksen rahoituksen.
Työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteltu esitysluonnos poistaisi vapaan sivistystyön oppilaitoksilta niiden lakisääteisen tehtävän järjestää kotoutumiskoulutusta ja samalla leikkaisi koulutuksen rahoitusta.
– Kansanopistot ja kansalaisopistot ovat tähän asti antaneet laadukasta kielen ja kulttuurin opetusta maahanmuuttajille. Suomeen asettuminen ei onnistu pelkillä työntekijätaidoilla. Vapaalla sivistystyöllä on ollut tärkeä tehtävä myös laajemmin arjen perustaitojen opettamisen, aktiiviseen kansalaisuuteen kasvattamisen ja yhteiskuntaan kiinnittymisen kannalta, Vihreiden kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Inka Hopsu korostaa.
Kuntaliiton laskelman mukaan hallitus on leikannut kotoutumisesta kaudellaan yhteensä jo 156 miljoonaa euroa. Nyt hallitus tavoittelee kotoutumislain muutoksella 45 miljoonan euron säästöjä. Hallituksen esitys tosiasiassa leikkaa koulutuksen rahoitusta ja jättää kunnille vastuun, jota ne eivät käytännössä pysty kunnialla toteuttamaan.
– Tämä on yksi uusi lyhytnäköinen koulutusleikkaus. Laadukas kotoutuminen tukee maahanmuuttajien työllistymistä ja maksaa siten itsensä takaisin. Kunnilla on jo nykyisin vaikeuksia järjestää työllisyyspalveluita, eikä tämä uudistus helpottaisi tilannetta. Näyttää myös siltä, että sen lisäksi ettei Orpon hallitus halua Suomeen maahanmuuttajia, he eivät myöskään halua integroida tänne muuttaneita osaksi yhteiskuntaa, Hopsu sanoo.
Vapaan sivistystyön oppilaitoksilla on ollut myös koulutuksen järjestämiseen tarkoituksenmukaiset tilat ja henkilöstö.
– Sekä tilojen käytön että muun toiminnan suunnittelun kannalta on tehokasta, että samoissa oppilaitoksissa annetaan monipuolista kotoutumiskoulutusta ja myös muuta opetusta, jota kaikkea antavat pätevät opettajat. Kotoutumiskoulutus on nimensä mukaisesti koulutusta, ja siksi opetusalan ammattilaiset ovat myös parhaita sen järjestäjiä, Hopsu korostaa.
Hopsu on syksyllä jättänyt lakialoitteen, jolla säädettäisiin keskeisimmistä kotoutumiskoulutuksen laatukriteereistä laintasoisesti. Hallituksen esitys vie asiaa päinvastaiseen suuntaan.
Yhteyshenkilöt
Iida TaniPoliittinen avustaja, viestinnän suunnittelija (Vihreä eduskuntaryhmä)Puh:+358 50 520 1210iida.tani@eduskunta.fi
Inka HopsuVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:09 432 3054inka.hopsu@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Vihreiden Tynkkynen: vihreä siirtymä tarjoaa Suomen taloudelle kantoraketin, kunhan Orpon hallitus nostaa jalan jarrulta12.2.2026 11:02:33 EET | Tiedote
Tänään julkistettujen tietojen mukaan vihreän siirtymän teolliset investoinnit ylsivät viime vuonna Suomessa ennätystasolle. Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen katsoo lukujen osoittavan, että vihreä siirtymä voi tarjota Suomen taloudelle jättipotin – jos vain hallitus tarttuu tosissaan sen edistämiseen.
Vihreiden Hopsu: Peruskoulun tulevaisuusvisio on onnistunut, muttei yksin riitä, jos resurssit kouluissa vähenevät11.2.2026 14:30:41 EET | Tiedote
Opetus- ja kulttuuriministeriön Peruskoulun tulevaisuustyö -hankkeen tänään julkaistussa loppuraportissa esiteltiin visio peruskoulusta vuoteen 2045 saakka. Vihreiden opettajataustainen kansanedustaja Inka Hopsu kiittää vision painotusta yhteisöllisyyden ja sivistyksen vahvistamisesta, mutta ilmaisee huolensa peruskoulutuksen tulevaisuudesta kuntien valtionosuuksin kohdistuneiden leikkausten myötä.
Virta tyrmää Juuson työryhmän raportin: Hallituksen ei ole mitään käsitystä siitä, mitä lastensuojelun tai sosiaalihuollon kentällä tapahtuu11.2.2026 11:34:20 EET | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta tyrmää sosiaali- ja terveysministeriön tänään julkaiseman työryhmäraportin, jonka säästötavoitteet osuvat jälleen kaikkein heikoimassa asemassa oleviin suomalaisiin kuten lastensuojelun asiakkaisiin. Raportti paljastaa, että hallituksen tavoittelemasta 100 miljoonan euron säästöstä on löydetty hallinnollisin keinoin vain puolet, mikä on pakottanut ministeriön esittämään liitteissään rajuja heikennyksiä palveluihin.
Sofia Virta: Hallituksen on aika kuunnella ratkaisuja suurtyöttömyyden hoitoon10.2.2026 15:35:13 EET | Tiedote
Suomen työttömyystilanne on Euroopan unionin heikoin ja jatkaa heikkenemistään. Vihreiden Sofia Virta odottaa hallitukselta nopeita toimia. Vihreät esittää rakennusalan elvytyspakettia, koulutusmahdollisuuksien parantamista ja työttömyysturvan suojaosan palauttamista. Virta kummastelee, miksi työllisyystilanteesta välikysymyksen jättävä keskusta ei pysty oppositiopuolueiden väliseen yhteistyöhön.
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta tapasi Gossip Girl -tähti Penn Badgleyn – tästä tapaamisessa oli kyse10.2.2026 14:23:19 EET | Tiedote
Tapaamisessa Virta ja Badgley keskustelivat muun muassa polarisaatiosta ja dialogin merkityksestä yhteiskunnassa ja politiikassa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme