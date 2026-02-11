Uudenmaan RKP vastustaa esitystä hyvinvointialueiden rahoituksen leikkauksista
12.2.2026 13:27:25 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Uudenmaan RKP:n piirihallitus vastustaa esitettyjä muutoksia hyvinvointialueiden rahoitukseen. Ehdotuksen mukaan Uudenmaan hyvinvointialueiden sekä Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen rahoitusta vähennettäisiin yhteensä 194 miljoonalla eurolla vuoteen 2029 mennessä.
– Uusimaa on Suomen väkirikkain alue, ja asukasmäärä kasvaa edelleen. On epäoikeudenmukaista, että Uudellamaalla vaarannetaan mahdollisuudet turvalliseen hoitoon samalla kun resursseja ohjataan alueille, joilla väestö vähenee. Jos esitys menee läpi, saatamme pahimmillaan nähdä mittavia leikkauksia Uudenmaan hoitopalveluissa jo syksyllä 2026, sanoo Uudenmaan RKP:n puheenjohtaja Karin Cederlöf.
Uudenmaan erikoissairaanhoidosta vastaava HUS-yhtymä joutuisi esityksen mukaan noin 62 miljoonan euron leikkausten kohteeksi. Sekä hyvinvointialueet että HUS ovat jo toteuttaneet laajoja säästötoimia, jotka ovat vaikuttaneet asukkaiden hoitoon pääsyyn ja turvallisuuden tunteeseen. HUSin riittävä rahoitus on elintärkeää koko Suomelle. Toistuvat leikkausvaatimukset heikentävät mahdollisuuksia hoitaa valtakunnallisen erikoissairaanhoidon, koulutuksen ja tutkimuksen tehtäviä.
– Uudistuksen tarkoituksena oli hillitä kustannuksia ja kannustaa hyvinvointialueita järjestämään palvelut vaikuttavammin. Esitetyllä mallilla on vaarana, että tämä tavoite jää saavuttamatta, Cederlöf toteaa.
Erityisen ongelmallista on se, että hallitus kohdistaa säästötoimet niihin alueisiin, jotka ovat vaikeiden säästötoimien avulla onnistuneet tasapainottamaan taloutensa lain vaatimusten mukaisesti. Jos esitys hyväksytään, syntyy vaarallinen ennakkotapaus: alueita, jotka ovat hoitaneet talouttaan vastuullisesti ja noudattaneet lakia uudistuksen toteuttamiseksi määräajassa, rangaistaan, kun taas epäonnistuneet hyötyvät.
Piirihallitus arvostaa sitä työtä, jota RKP on tehnyt hallituksessa esityksen lieventämiseksi, ja toivoo muiden hallituspuolueiden kuuntelevan sitä kritiikkiä, jota tulee uusmaalaisilta, hyvinvointialueilta ja HUSilta. Hallituksen on luotava pitkällä aikavälillä kestäviä ratkaisuja ja annettava hyvinvointialueille työrauha, jotta ne voivat kehittää toimintaansa ja turvata asukkaiden hoidon.
Yhteyshenkilöt
Karin CederlöfSFP i Nylands kretsordförande - RKP Uudenmaan piirin puheenjohtajaPuh:050 494 9780
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
Adlercreutz: Grundskolan är Finlands viktigaste framtidsinstitution11.2.2026 18:20:32 EET | Pressmeddelande
Grundskolan är hörnstenen i det finländska samhället, inte minst när det gäller bildning, jämlikhet och framtidstro. Det här betonade undervisningsminister, Svenska folkpartiets ordförande Anders Adlercreutz när visionen för grundskolans långsiktiga utveckling presenterades den 11 februari.
Adlercreutz: Peruskoulu on Suomen tärkein tulevaisuusinstituutio11.2.2026 18:20:32 EET | Tiedote
Peruskoulu on suomalaisen yhteiskunnan kulmakivi, erityisesti sivistyksen, yhdenvertaisuuden ja tulevaisuudenuskon näkökulmasta. Tätä korosti opetusministeri, RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz peruskoulun tulevaisuustyön vision julkistamistilaisuudessa 11. helmikuuta.
Henriksson i Europaparlamentet: Skäms du inte, Vladimir Putin?10.2.2026 18:06:03 EET | Pressmeddelande
– Det Putin gör är medvetet. Ryssland använder kylan som ett vapen i sitt anfallskrig mot Ukraina. Genom att systematiskt bomba sönder energi-infrastrukturen har man tvingat miljoner ukrainare att leva utan värme och elektricitet – mitt i smällkalla vintern och i flera veckors tid, säger Europaparlamentariker, Renew Europes vice ordförande Anna-Maja Henriksson (SFP).
Henriksson Euroopan parlamentissa: Etkö häpeä, Vladimir Putin?10.2.2026 18:06:03 EET | Tiedote
– Se, mitä Putin tekee, on tietoista. Venäjä käyttää kylmyyttä aseena hyökkäyssodassaan Ukrainaa vastaan. Pommittamalla järjestelmällisesti energiainfrastruktuuria se on pakottanut miljoonat ukrainalaiset elämään ilman lämpöä ja sähköä – keskellä paukkupakkasia ja viikkojen ajan, sanoo europarlamentaarikko, Renew Europen varapuheenjohtaja Anna-Maja Henriksson (RKP).
SFP slår larm i Västra Nylands välfärdsområde: Brister i svenskspråkig funktionshinderservice måste åtgärdas10.2.2026 17:04:07 EET | Pressmeddelande
SFP:s fullmäktigegrupp i Västra Nyland uttrycker sin oro över situationen inom den svenskspråkiga funktionshinderservicen i välfärdsområdet. När vårdreformen genomfördes överfördes de tjänster som Kårkulla ansvarade för till respektive tvåspråkigt välfärdsområde. Detta ledde till att expertgrupper splittrades och att välfärdsområdena själva fick ansvaret för att ordna tjänsterna.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme