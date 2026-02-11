Uudenmaan RKP vastustaa esitystä hyvinvointialueiden rahoituksen leikkauksista

– Uusimaa on Suomen väkirikkain alue, ja asukasmäärä kasvaa edelleen. On epäoikeudenmukaista, että Uudellamaalla vaarannetaan mahdollisuudet turvalliseen hoitoon samalla kun resursseja ohjataan alueille, joilla väestö vähenee. Jos esitys menee läpi, saatamme pahimmillaan nähdä mittavia leikkauksia Uudenmaan hoitopalveluissa jo syksyllä 2026, sanoo Uudenmaan RKP:n puheenjohtaja Karin Cederlöf.

Uudenmaan erikoissairaanhoidosta vastaava HUS-yhtymä joutuisi esityksen mukaan noin 62 miljoonan euron leikkausten kohteeksi. Sekä hyvinvointialueet että HUS ovat jo toteuttaneet laajoja säästötoimia, jotka ovat vaikuttaneet asukkaiden hoitoon pääsyyn ja turvallisuuden tunteeseen. HUSin riittävä rahoitus on elintärkeää koko Suomelle. Toistuvat leikkausvaatimukset heikentävät mahdollisuuksia hoitaa valtakunnallisen erikoissairaanhoidon, koulutuksen ja tutkimuksen tehtäviä.

– Uudistuksen tarkoituksena oli hillitä kustannuksia ja kannustaa hyvinvointialueita järjestämään palvelut vaikuttavammin. Esitetyllä mallilla on vaarana, että tämä tavoite jää saavuttamatta, Cederlöf toteaa.

Erityisen ongelmallista on se, että hallitus kohdistaa säästötoimet niihin alueisiin, jotka ovat vaikeiden säästötoimien avulla onnistuneet tasapainottamaan taloutensa lain vaatimusten mukaisesti. Jos esitys hyväksytään, syntyy vaarallinen ennakkotapaus: alueita, jotka ovat hoitaneet talouttaan vastuullisesti ja noudattaneet lakia uudistuksen toteuttamiseksi määräajassa, rangaistaan, kun taas epäonnistuneet hyötyvät.

Piirihallitus arvostaa sitä työtä, jota RKP on tehnyt hallituksessa esityksen lieventämiseksi, ja toivoo muiden hallituspuolueiden kuuntelevan sitä kritiikkiä, jota tulee uusmaalaisilta, hyvinvointialueilta ja HUSilta. Hallituksen on luotava pitkällä aikavälillä kestäviä ratkaisuja ja annettava hyvinvointialueille työrauha, jotta ne voivat kehittää toimintaansa ja turvata asukkaiden hoidon.