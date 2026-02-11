Pirkanmaan hyvinvointialue varautuu yksityisen sosiaalipalvelualan lakkoon
Pirkanmaata koskee ensi viikolla yksityisten sosiaalipalvelujen lakonuhka. Lakkovaroitus kohdistuu Pirkanmaalla ensisijaisesti kahteen lastensuojeluyksikköön. Yksityinen palveluntuottaja ja hyvinvointialue ovat varautuneet tilanteeseen, ja asiakkaista huolehditaan myös mahdollisen lakon aikana.
Kolmipäiväisen lakon on määrä alkaa tiistaina 17.2.2026 klo 00.01 ja päättyä torstaina 19.2.2026 klo 23.59. Pirkanmaalla lakonuhka kohdistuu Humana-konsernin lastensuojelun laitospalveluihin sekä lasten, nuorten ja perheiden avopalveluihin.
Humana vastaa kahden lastensuojeluyksikön toiminnasta sekä joistakin lapsiperheiden kotiin vietävistä sosiaalipalveluista. Lastensuojeluyksiköissä on yhteensä alle 20 asiakasta, ja lastensuojeluyksiköiden toiminta pystytään turvaamaan lakon aikana. Avopalvelujen suunniteltuja kotikäyntejä saattaa peruuntua tai siirtyä.
Jos yksityinen palveluntuottaja ei kykene vastaamaan asiakkaidensa palveluista, hyvinvointialue on varautunut tarjoamaan asiakkaille tilapäisesti omia palvelujaan.
